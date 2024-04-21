Почему вес бриллиантов измеряют в каратах?

Слово «карат» происходит от итал. carato, которое пошло от от арабского qīrāṭ قيراط, в свою очередь заимствованного из греческого kerátion (κεράτιον) «семя рожкового дерева».
Вечнозеленое рожковое дерево или Ceratonia silique очень распространено на территории Средиземноморья. Его твердые и плоские семена (carob) во времена Римской империи использовали в качестве единицы измерения веса — керат, поскольку они весили стабильно 0,19—0,20 г. С 15 века и по сегодня это эталон для всех драгоценных камней.
До этого семена использовали везде, где была необходимость настолько точного измерения веса. Их было удобно считать, а благодаря их твердости эти семечки не стирались, поэтому вес оставался прежним длительное время. Так гласит легенда.
Официально метрическое определение карата было принято во Франции в 1907 году и в США в 1913: Carat (ct) равнялся 0,2 г.
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