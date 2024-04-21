Почему вес бриллиантов измеряют в каратах?

Вечнозеленое рожковое дерево или Ceratonia silique очень распространено на территории Средиземноморья. Его твердые и плоские семена (carob) во времена Римской империи использовали в качестве единицы измерения веса — керат, поскольку они весили стабильно 0,19—0,20 г. С 15 века и по сегодня это эталон для всех драгоценных камней.