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Почему вес бриллиантов измеряют в каратах?

Почему вес бриллиантов измеряют в каратах?

Автор:
21 апреля 2024 11:02
Сообщество : Факты
Метки: алмаз   бриллианты   вес   драгоценные камни   карат   
543
3

Слово «карат» происходит от итал. carato, которое пошло от от арабского qīrāṭ قيراط, в свою очередь заимствованного из греческого kerátion (κεράτιον) «семя рожкового дерева».

Вечнозеленое рожковое дерево или Ceratonia silique очень распространено на территории Средиземноморья. Его твердые и плоские семена (carob) во времена Римской империи использовали в качестве единицы измерения веса — керат, поскольку они весили стабильно 0,19—0,20 г. С 15 века и по сегодня это эталон для всех драгоценных камней.


До этого семена использовали везде, где была необходимость настолько точного измерения веса. Их было удобно считать, а благодаря их твердости эти семечки не стирались, поэтому вес оставался прежним длительное время. Так гласит легенда.


Официально метрическое определение карата было принято во Франции в 1907 году и в США в 1913: Carat (ct) равнялся 0,2 г.

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Метки: алмаз   бриллианты   вес   драгоценные камни   карат   
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Горожанин 9 часов назад
Карат - это кара)
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5
psydoza Головасыр коричнештанник 8 часов назад
На "а"
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Axel
  • Дата регистрации: 30.07.2014
  • 1017 постов (718 в горячем)
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
33479



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