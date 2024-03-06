FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6267 постов • 1291 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории
Дэниел Ламберт и история его впечатляющей фигуры

Дэниел Ламберт и история его впечатляющей фигуры

Автор:
06 марта 2024 10:59
Сообщество : Истории
Метки: Дэниел Ламберт   Размеры   вес   выступление   габариты   знаменитость   килограмм   рост   тучность   уникум   
1300
8

Чревоугодие – грех. Но кто из нас не любит вкусно поесть?

Однако в большинстве своём люди спокойно отрываются даже от самых любимых блюд и изысканных яств, понимая, что невоздержанность грозит плохим самочувствием и проблемами со здоровьем. Но этот человек фактически стал пленником и заложником пищи, хотя и ел не так много.

×
×

Если бы Дэниел Ламберт жил сегодня, он бы перевозил свои 300 с лишним килограммов на скутере, как это делают многие люди, страдающие ожирением. Но в начале 1800-х годов такие удобства были недоступны. Да и особенно тучных людей не было. Ламберт был настоящей аномалией, огромной аномалией. И окружающие не могли на него насмотреться.

Ламберт, которого когда-то называли самым главным толстяком Англии, стал первым тучным человеком, который, как считается, зарабатывал на жизнь, выставляя свой вес напоказ.

Ламберт родился 13 марта 1770 года в приходе Святого Мартина в Лестере и рос гораздо более крупным и мощным по сравнению с ровесниками. Мальчику нравилось плавать, и, по слухам, находясь в воде, он мог перевозить на спине двух взрослых мужчин обычного роста. Ему нравились и другие виды спорта, в том числе петушиные бои, собачьи бега и рыбалка.

По мере взросления вес Ламберта неуклонно увеличивался. К 23 годам он весил больше 200 килограммов. Но прежде чем он решил стать профессиональным толстяком, мужчина работал смотрителем городской тюрьмы вплоть до 1805 года. После чего учреждение закрылось, а Ламберту назначили содержание в 50 фунтов.

К этому времени габариты Ламберта значительно выросли, как и его известность. Любопытные желали увидеть этого необычного человека воочию, но Ламберт не хотел выставлять себя на всеобщее обозрение. Количество зевак, приходивших к его дому, чтобы поглазеть на толстяка, росло. И Ламберт понял, что он, бывший смотритель тюрьмы, становится узником в собственном доме.

В апреле 1806 года, когда деньги почти закончились, мужчина переборол себя и решил позволить людям платить за возможность на него посмотреть.

Чтобы максимально использовать свой потенциал, толстяк переехал туда, где его могло найти наибольшее количество людей – в Лондон. Ламберт построил специальный автомобиль для переезда в большой город и поселился на Пикадилли. Зрители были впечатлены не только его размерами, но и оценили его интеллект и наслаждались общением с человеком-горой. Посещать его стало модно.

Естественно, не все относились к Ламберту хорошо, не обходилось без хейта. Но когда злобные посетители переходили границы, Дэниел платил им той же монетой.

В книге, посвящённой необычному  персонажу, описано, что один человек в грубой форме спросил его о стоимости одного из его пальто, но Ламберт ничего не ответил. Мужчина повторил вопрос, заметив, что, по его мнению, он имеет право требовать любую информацию, поскольку внёс свой шиллинг. Который, собственно, и поможет оплатить пальто мистера Ламберта, а также все остальные. «Сэр, - ответил Ламберт, - если бы я знал, за какую часть моего следующего пальто заплатит ваш шиллинг, уверяю вас, я бы вырезал этот кусок».

В результате Ламберт заработал достаточно денег, чтобы прекратить свои выступления, и вернулся к обычной жизни, которая включала разведение собак и бойцовых петухов. Но периодически он продолжал ездить по разным городам, где «многие тысячи людей с восхищением наблюдали за его поразительной массой».

Его турне закончилось в Стэмфорде в Линкольншире, где выдающийся толстяк внезапно скончался 21 июня 1809 года. О точной причине смерти не сообщалось. Его специально изготовленный гроб был оснащён колесиками, которые помогли ему скатиться в могилу.

Несмотря на его смерть, выставки, посвящённые Ламберту, продолжались. В 1813 году его восковая фигура была отправлена в Штаты. В 1865 году во время пожара она сгорела.

Совсем недавно, в 2009 году, город Лестер отметил День Дэниела Ламберта, приурочив его к 200-летию со дня смерти. Местная газета назвала его «одной из самых почитаемых икон города».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Дэниел Ламберт   Размеры   вес   выступление   габариты   знаменитость   килограмм   рост   тучность   уникум   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Graboid Час назад
обжорство = синоним слабоумия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Egoro 39 минут назад
То есть в "1806 году ... Ламберт построил специальный автомобиль". Может чего напутали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail K 40 минут назад
Пфф, сейчас разве этим когото можно удивить? Раньше в США смотрели на цирк уродов, где были жирные люди и бородатые женщины. Сейчас это уже норма жизни)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Glassy 49 минут назад
Потихоньку начинают вводить в норму ожирение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

111028



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы
Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы
«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об «умирающей России», порвал сценарий и ушёл со съёмок
«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 марта
Беспрецедентные темпы развития транспорта в Москве. Четыре крупных проекта 2023 года⁠⁠
Беспрецедентные темпы развития транспорта в Москве. Четыре крупных проекта 2023 года⁠⁠
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#кино#интересно#кот#США#собака
#животные#люди#в мире#аварии#забавно#история#позитив#полиция#Подмосковье#Россия
#автомобили#автомир#Юмор#факты#интересное#фильм#Автовсячина#Китай#Реакция#Москва
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Йоханн Петурссон – викинг-гигант Йоханн Петурссон – викинг-гигант Могучий Атом – Джозеф Гринштейн Могучий Атом – Джозеф Гринштейн Мы выяснили, сколько на самом деле весят 15+ знаменитых женщин Мы выяснили, сколько на самом деле весят 15+ знаменитых женщин Китайский великан Чанг Китайский великан Чанг Витька Школьник – вор, которого рост сделал уникальным Витька Школьник – вор, которого рост сделал уникальным

На что жалуетесь?

Вернуться