Дэниел Ламберт и история его впечатляющей фигуры

Если бы Дэниел Ламберт жил сегодня, он бы перевозил свои 300 с лишним килограммов на скутере, как это делают многие люди, страдающие ожирением. Но в начале 1800-х годов такие удобства были недоступны. Да и особенно тучных людей не было. Ламберт был настоящей аномалией, огромной аномалией. И окружающие не могли на него насмотреться.

Ламберт, которого когда-то называли самым главным толстяком Англии, стал первым тучным человеком, который, как считается, зарабатывал на жизнь, выставляя свой вес напоказ.