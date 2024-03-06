Дэниел Ламберт и история его впечатляющей фигуры

Чревоугодие – грех. Но кто из нас не любит вкусно поесть?
Однако в большинстве своём люди спокойно отрываются даже от самых любимых блюд и изысканных яств, понимая, что невоздержанность грозит плохим самочувствием и проблемами со здоровьем. Но этот человек фактически стал пленником и заложником пищи, хотя и ел не так много.
Если бы Дэниел Ламберт жил сегодня, он бы перевозил свои 300 с лишним килограммов на скутере, как это делают многие люди, страдающие ожирением. Но в начале 1800-х годов такие удобства были недоступны. Да и особенно тучных людей не было. Ламберт был настоящей аномалией, огромной аномалией. И окружающие не могли на него насмотреться.
Ламберт, которого когда-то называли самым главным толстяком Англии, стал первым тучным человеком, который, как считается, зарабатывал на жизнь, выставляя свой вес напоказ.
Ламберт родился 13 марта 1770 года в приходе Святого Мартина в Лестере и рос гораздо более крупным и мощным по сравнению с ровесниками. Мальчику нравилось плавать, и, по слухам, находясь в воде, он мог перевозить на спине двух взрослых мужчин обычного роста. Ему нравились и другие виды спорта, в том числе петушиные бои, собачьи бега и рыбалка.
По мере взросления вес Ламберта неуклонно увеличивался. К 23 годам он весил больше 200 килограммов. Но прежде чем он решил стать профессиональным толстяком, мужчина работал смотрителем городской тюрьмы вплоть до 1805 года. После чего учреждение закрылось, а Ламберту назначили содержание в 50 фунтов.
К этому времени габариты Ламберта значительно выросли, как и его известность. Любопытные желали увидеть этого необычного человека воочию, но Ламберт не хотел выставлять себя на всеобщее обозрение. Количество зевак, приходивших к его дому, чтобы поглазеть на толстяка, росло. И Ламберт понял, что он, бывший смотритель тюрьмы, становится узником в собственном доме.
В апреле 1806 года, когда деньги почти закончились, мужчина переборол себя и решил позволить людям платить за возможность на него посмотреть.
Чтобы максимально использовать свой потенциал, толстяк переехал туда, где его могло найти наибольшее количество людей – в Лондон. Ламберт построил специальный автомобиль для переезда в большой город и поселился на Пикадилли. Зрители были впечатлены не только его размерами, но и оценили его интеллект и наслаждались общением с человеком-горой. Посещать его стало модно.
Естественно, не все относились к Ламберту хорошо, не обходилось без хейта. Но когда злобные посетители переходили границы, Дэниел платил им той же монетой.
В книге, посвящённой необычному персонажу, описано, что один человек в грубой форме спросил его о стоимости одного из его пальто, но Ламберт ничего не ответил. Мужчина повторил вопрос, заметив, что, по его мнению, он имеет право требовать любую информацию, поскольку внёс свой шиллинг. Который, собственно, и поможет оплатить пальто мистера Ламберта, а также все остальные. «Сэр, - ответил Ламберт, - если бы я знал, за какую часть моего следующего пальто заплатит ваш шиллинг, уверяю вас, я бы вырезал этот кусок».
В результате Ламберт заработал достаточно денег, чтобы прекратить свои выступления, и вернулся к обычной жизни, которая включала разведение собак и бойцовых петухов. Но периодически он продолжал ездить по разным городам, где «многие тысячи людей с восхищением наблюдали за его поразительной массой».
Его турне закончилось в Стэмфорде в Линкольншире, где выдающийся толстяк внезапно скончался 21 июня 1809 года. О точной причине смерти не сообщалось. Его специально изготовленный гроб был оснащён колесиками, которые помогли ему скатиться в могилу.
Несмотря на его смерть, выставки, посвящённые Ламберту, продолжались. В 1813 году его восковая фигура была отправлена в Штаты. В 1865 году во время пожара она сгорела.
Совсем недавно, в 2009 году, город Лестер отметил День Дэниела Ламберта, приурочив его к 200-летию со дня смерти. Местная газета назвала его «одной из самых почитаемых икон города».
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