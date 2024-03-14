Мужчина похудел на 65 кг назло бывшей

Стоит отметить, что до пандемии Нитхун любил спорт: играл в регби и занимался в спортзале.

"Во время изоляции я начал набирать вес. Не виделся ни с друзьями, ни с семьей. Сидел с девушкой дома, много ел и курил", - рассказал он.

"Она не могла смотреть, как я заедаю себя до смерти, что вполне понятно. Сказала, что если я не изменюсь, она уйдет, а я проигнорировал".

Из-за лишнего веса мужчина стал комплексовать, носил мешковатую одежду, избегал встреч с друзьями.