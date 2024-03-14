Мужчина похудел на 65 кг назло бывшей

27-летний Нитхун Пувираджасингам набрал 44 кг за время пандемии COVID-19, его вес дошёл до отметки 145 кг. Возлюбленная не смогла вынести, что он "заедает себя до смерти", и бросила его.
Только тогда Нитхун опомнился и принялся худеть. Сейчас он весит 80 кг и работает персональным тренером в Лондоне.
"Вот уже три года я последовательно иду к цели. И я не делаю перерывов дольше недели, - заявил мужчина. - Я чувствую себя прекрасно и уж точно не вернусь к прежнему образу жизни".
Стоит отметить, что до пандемии Нитхун любил спорт: играл в регби и занимался в спортзале.
"Во время изоляции я начал набирать вес. Не виделся ни с друзьями, ни с семьей. Сидел с девушкой дома, много ел и курил", - рассказал он.
"Она не могла смотреть, как я заедаю себя до смерти, что вполне понятно. Сказала, что если я не изменюсь, она уйдет, а я проигнорировал".
Из-за лишнего веса мужчина стал комплексовать, носил мешковатую одежду, избегал встреч с друзьями.
С февраля 2021 года он постепенно наладил питание, бросил курить и начал заниматься спортом.
"Я купил эспандер, скамью, гантели, штангу, повесил несколько зеркал, купил себе боксерскую грушу и потихоньку начал возвращаться к привычному образу жизни", - поделился Нитхун.
Для мотивации он выкладывает в социальные сети фотографии своего прогресса.
За три года он довёл тело до совершенства и отучился на тренера.
"Я больше не узнаю прежнего себя, - говорит Пувираджасингам. - В каком-то смысле я даже благодарен бывшей, потому что она сподвигла меня выйти из зоны комфорта и доказать, что все ошибаются".
Согласно исследованиям, человек весом 70 кг может сжечь до 800 калорий за час занятий боксом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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