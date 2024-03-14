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Мужчина похудел на 65 кг назло бывшей

Мужчина похудел на 65 кг назло бывшей

Автор:
14 марта 2024 08:55
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   вес   история   похудение   расставание   результат   
1820
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27-летний Нитхун Пувираджасингам набрал 44 кг за время пандемии COVID-19, его вес дошёл до отметки 145 кг. Возлюбленная не смогла вынести, что он "заедает себя до смерти", и бросила его.

Только тогда Нитхун опомнился и принялся худеть. Сейчас он весит 80 кг и работает персональным тренером в Лондоне.

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"Вот уже три года я последовательно иду к цели. И я не делаю перерывов дольше недели, - заявил мужчина. - Я чувствую себя прекрасно и уж точно не вернусь к прежнему образу жизни".

Стоит отметить, что до пандемии Нитхун любил спорт: играл в регби и занимался в спортзале.

"Во время изоляции я начал набирать вес. Не виделся ни с друзьями, ни с семьей. Сидел с девушкой дома, много ел и курил", - рассказал он.

"Она не могла смотреть, как я заедаю себя до смерти, что вполне понятно. Сказала, что если я не изменюсь, она уйдет, а я проигнорировал".

Из-за лишнего веса мужчина стал комплексовать, носил мешковатую одежду, избегал встреч с друзьями.

С февраля 2021 года он постепенно наладил питание, бросил курить и начал заниматься спортом.

"Я купил эспандер, скамью, гантели, штангу, повесил несколько зеркал, купил себе боксерскую грушу и потихоньку начал возвращаться к привычному образу жизни", - поделился Нитхун.

Для мотивации он выкладывает в социальные сети фотографии своего прогресса.

За три года он довёл тело до совершенства и отучился на тренера.

"Я больше не узнаю прежнего себя, - говорит Пувираджасингам. - В каком-то смысле я даже благодарен бывшей, потому что она сподвигла меня выйти из зоны комфорта и доказать, что все ошибаются".

Согласно исследованиям, человек весом 70 кг может сжечь до 800 калорий за час занятий боксом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   вес   история   похудение   расставание   результат   
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8  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Вечно эти обиженки хвастаются . Превратятся в свиней а потом героически на зло бывшим сбрасывают вес. У меня двоюродная сестра так вышла замуж и за два года превратилась в кабана.
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10k
Zhora 4 минуты назад
Настоящий англичанин)
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8k
Станислав 22 минуты назад
Не понимаю, почему назло? Нигде в статье не упоминается, что он это делает назло ей.
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14k
Владимир 23 минуты назад
Мерзкий тип людей. "Ради" ничего не делает. а вот "на зло" с радостью.
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6k
livaneth Час назад
Он не делал этого ради женщины, с которой жил. Он сделал это, после того как расстался с женщиной. Значит все правильно. Она заслуживала жирного мужчину.
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