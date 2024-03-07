Почему помолвочное кольцо должно быть именно с бриллиантом

Давно сложилась традиция, что при предложении руки и сердца важно преподнести избраннице помолвочное кольцо и непременно с бриллиантом. Но почему именно так, когда на самом деле появилась эта традиция и причём тут Великая Депрессия?
В начале 20 века обычай делать предложение с кольцом уже давно стал устоявшейся традицией, но долгое время кольцо могло быть каким угодно. Принц Альберт, например, преподнёс королеве Виктории в 1840 году кольцо с изумрудом. Также в ходу были сапфиры и рубины.
Но считается, что одним из самых первых известных истории колец было всё-таки с бриллиантом - предложение в 1477 году делал эрцгерцог Австрии Максимилиан. Вообще до конца 19 века бриллиант был весьма редким камнем - находили их в Индии, Бразилии, а добыча составляла всего-то несколько фунтов в год.
Но в 1870 году колоссальные бриллиантовые копи были найдены в Южной Африке и теперь их добыча могла равняться уже нескольким тоннам. Английские инвесторы, что вложились в производство, могли потерять вложения - если камень потоком хлынет на рынок, то его цена резко упадёт.
В 1982 году журналисту из США удалось провести реконструкцию того, что происходило в те времена на рынке бриллиантов.
Добытчики объединились в компанию De Beers Consolidated Mines, Ltd, сегодня больше известную как De Beers. Они стали практически монополистами среди производителей бриллиантов и регулировали цены на них от страны к стране. Цена золота и серебра напрямую зависела от экономических условий, а вот бриллианты только росли в цене. Уже в 1938 году камень стал очень популярным аксессуаром для помолвочных колец.
Переломным моментом стала Великая Депрессия. Людям стало не до колец - было бы на что поесть и прокормить семью. Спрос на бриллианты стремительно упал, как и на многие ценности, не имеющие практической ценности. На красивые камешки нельзя было купить еду и это стало просто необдуманным богатым жестом. Падение американского рынка стало серьёзной угрозой.
В Германии, Испании, Австрии традиция с помолвочными кольцами была намного слабее, а во Франции и Англии их вообще считали аристократической роскошью, да и вообще было не до того, там вообще надвигалась война.
Американский рынок стал для De Beers важнее всех остальных - туда шло три четверти продаж бриллиантов, пусть даже и небольших. И вот компания решила обратиться в рекламное агентство N.W. Ayer, чтобы те помогли им вернуть интерес американцев к кольцам с бриллиантами. Но как же вернуть благосклонность к камням, если их ценность уже и так была преувеличена, а позволить себе их купить не мог практически никто.
Агентство внимательно изучило рынок и поняли, что надо заострить внимание именно на помолвочных кольцах и максимально их романтизировать. Причём сделать так, что чем больше камень, тем сильнее и чище любовь мужчины, просящего руку и сердце своей избранницы.
N.W. Ayer стали популяризировать бриллианты через актёров и индустрию кино. Общение на радио, публикации в журналах, фотосессии, в школах даже читали лекции о бриллиантах и вообще хотели завлечь в кампанию аж целую королевскую семью. Актрисы носили бриллианты как в кино, так и на различных светских раутах.
Кампания вошла в пике в 1947 году под слоганом "A diamond is forever", придуманным копирайтером N.W. Ayer Мэри Гэрети. Такой слоган, подразумевающий не столько твёрдость камня, сколько идею брака навечно, не мог не сработать. И эта фраза стала официальным слоганом De Beers.
И уже в 1951 году восемь из десяти невест Америки надевали на безымянный пальчик помолвочное кольцо с бриллиантом.
Кампания оказалась настолько удачной, что переместилась в другие страны.
N.W. Ayer придумали и выбрали этот слоган, чтобы повысить спрос на продажу бриллиантов в Америке. Но идея повлекла за собой также быстро сложившийся обычай передавать кольца с бриллиантами из поколения в поколение, чтобы рынок не пресытился перепроданными ювелирными изделиями. Вот так. Одна большая трагедия привела к тому, что теперь, если обратиться в любой ювелирный дом в поисках помолвочного кольца, то там на 95% будут только кольца с бриллиантами.
Вот несколько ещё интересных фактов о кольцах:
- старое правило гласит: на помолвочное кольцо мужчина тратит сумму от одной то трёх своих зарплат. Сегодня исследования показали, что в среднем мужчины тратят на такое кольцо чуть меньше месячного оклада.
- в прошлом, когда женщины не работали, помолвочное кольцо вручалось женщине ещё и в знак финансовой состоятельности и обязательств. Таким образом потенциальный жених демонстрировал возможность содержать её. Также кольцо могло помочь выжить женщине, в случае, если она внезапно овдовеет и нужно будет какое-то время содержать себя и детей.
- опросы показали, что мужчины тратят на поиск помолвочных колец от 1 до 3 месяцев. За весь период они отсматривают и сравнивают, в среднем, 27 моделей колец.
Но на самом деле сегодня все эти традиции уже перестали быть столь важными. На сегодняшний день влюблённые пары сами определяют стоимость, да и вообще необходимость не только помолвочных колец, но и даже обручальных. Для кого-то это важный символ очередной инициации, а для кого-то просто украшение. Ведь главное - это искренность взаимных чувств, которую всё же странновато измерять каратами.
Источник:
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Какое, нахрен ПОМОЛВОЧНОЕ???
Что за БРЕД???
Давайте всякую западную срань тут выкладывать