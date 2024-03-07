Почему помолвочное кольцо должно быть именно с бриллиантом

В начале 20 века обычай делать предложение с кольцом уже давно стал устоявшейся традицией, но долгое время кольцо могло быть каким угодно. Принц Альберт, например, преподнёс королеве Виктории в 1840 году кольцо с изумрудом. Также в ходу были сапфиры и рубины.

Но считается, что одним из самых первых известных истории колец было всё-таки с бриллиантом - предложение в 1477 году делал эрцгерцог Австрии Максимилиан. Вообще до конца 19 века бриллиант был весьма редким камнем - находили их в Индии, Бразилии, а добыча составляла всего-то несколько фунтов в год.

Но в 1870 году колоссальные бриллиантовые копи были найдены в Южной Африке и теперь их добыча могла равняться уже нескольким тоннам. Английские инвесторы, что вложились в производство, могли потерять вложения - если камень потоком хлынет на рынок, то его цена резко упадёт.