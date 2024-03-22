11 необычных драгоценностей, которые принадлежали известным личностям

Увлечение украшениями существует с древних времён и имеет богатую историю. Красивые кольца, ожерелья, броши привлекали внимание людей разного пола и статуса. Однако на протяжении длительного времени дорогостоящие изделия были доступны только представителям власти и зажиточным слоям населения.
Драгоценности подчёркивали высокий статус и индивидуальность владельца. Некоторые украшения отличались невероятной дороговизной и уникальным оформлением, которым не способны похвастаться современные изделия. Предлагаем вам взглянуть на уникальные в своём роде драгоценности, которые принадлежали различным известным личностям.
История происхождения камней во многом основана на легендах. Основная из них касается графа Григория Орлова — главного фаворита императрицы Екатерины II. Существует теория, что генерал приобрёл эти драгоценные, благородные камни специально для правительницы.
Это удивительное ювелирное изделие было заказано королём Франции Людовиком XV для своей возлюбленной мадам дю Барри. Король поручил лучшим ювелирам создать бриллиантовое колье, которое превзошло бы по своему великолепию все остальные. Мастера взялись за своё дело. Им на это понадобилось много средств и времени. Король скончался, и ювелиры не успели своевременно сдать работу заказчику, а мадам дю Барри была изгнана из дворца приемниками короля.
Это кольцо из 18-каратного цейлонского сапфира, сделанное ювелирами бренда Garrand. Сегодня его можно увидеть на руке Кейт Миддлтон.
Ожерелье, созданное из нефрита, принадлежало многим знаменитым людям. Однако больше всего оно «прославилось», когда попало в руки к светской львице Барбаре Хаттон — дочери магната Франка Вулворта.
Бриллиант в 33,19 карата актрисе подарил её муж Ричард Бертон. Ранее его владелицей была немецкая актриса по имени Вера Крупп.
Драгоценность принадлежала царю Крезу — последнему правителю Лидии. Сегодня украшение хранится в одном из музеев Турции.
Уоллис Симпсон — жена английского монарха Эдуарда VIII, который отрёкся от престола ради того, чтобы быть вместе с возлюбленной. Герцог засыпал жену поразительным и редкими драгоценностями. Выше представлены две броши, которые занимали в коллекции Уоллис почётные места.
Супруга одного из самых влиятельных банкиров Эдмонда Сафра унаследовала его состояние, став обладательницей ценнейших коллекций украшений. Например, брошь в форме цветка камелии с рубинами и бриллиантами была создана специально для неё в 2003 году. После украшение было продана на одном из аукционов за 4 миллиона долларов.
Актрисе и княгине Монако Грейс Келли принадлежало уникальное обручальное кольцо от ювелирного дома Cartier. Оно состояло из платины, бриллиантов и изумрудной огранки.
Одним из самых символичных сокровищ среди прославленной ювелирной коллекции Виктории является корона, подаренная ей принцем Альбертом в 1840 году.
Бриллиантовое колье было подарено французским императором Наполеоном I в 1811 году своей второй жене Марии-Луизе после рождения сына Наполеона II, императора Рима.
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