11 необычных драгоценностей, которые принадлежали известным личностям

Это удивительное ювелирное изделие было заказано королём Франции Людовиком XV для своей возлюбленной мадам дю Барри. Король поручил лучшим ювелирам создать бриллиантовое колье, которое превзошло бы по своему великолепию все остальные. Мастера взялись за своё дело. Им на это понадобилось много средств и времени. Король скончался, и ювелиры не успели своевременно сдать работу заказчику, а мадам дю Барри была изгнана из дворца приемниками короля.