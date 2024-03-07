Макаскилл родился в Шотландии в 1825 году, вырос в Сент-Эннсе на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии, Канада. Однако его рост начался только в 15 лет. «Он был удивительно маленьким и тщедушным мальчиком, - писал один знакомый семьи Макаскилл в 1898 году, - и его отец в шутку говорил, что отправит Ангуса обратно работать пастухом - должность, которую обычно поручали маленьким мальчикам, не умеющим делать ничего другого».

К двадцати годам он превратился в самого большого человека, которого когда-либо видели. По слухам, он избегал внимания и прогуливал церковные проповеди, чтобы не отвлекать людей. Макаскилл находил радость просто в работе на семейной ферме и рыбалке.