Мир в разное время знал немало феноменально сильных людей. Но этот человек даже на фоне знаменитостей выглядит уникумом.
При росте 2,4 метра Ангус Макаскилл – гигант из Новой Шотландии весил примерно 195 килограммов и мог похвастаться обхватом груди 130 сантиметров. Длина ладони составляла 30 сантиметров, а длина стопы – 46.
Макаскилл родился в Шотландии в 1825 году, вырос в Сент-Эннсе на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии, Канада. Однако его рост начался только в 15 лет. «Он был удивительно маленьким и тщедушным мальчиком, - писал один знакомый семьи Макаскилл в 1898 году, - и его отец в шутку говорил, что отправит Ангуса обратно работать пастухом - должность, которую обычно поручали маленьким мальчикам, не умеющим делать ничего другого».
К двадцати годам он превратился в самого большого человека, которого когда-либо видели. По слухам, он избегал внимания и прогуливал церковные проповеди, чтобы не отвлекать людей. Макаскилл находил радость просто в работе на семейной ферме и рыбалке.
В конце концов, о гиганте узнал Барнум. Во время визита на Кейп-Бретон импресарио убедил Макаскилла извлечь выгоду из своего роста. В 1849 году Барнум поставил его в пару со своей полной противоположностью - Мальчиком-с-пальчик. Вместе они выступали под именами «Самый высокий» и «Самый маленький» и гастролировали по миру в течение пяти лет.
Малыш танцевал на гигантской вытянутой ладони Макаскилла. В конце джиги гигант засовывал своего миниатюрного партнёра в карман, который полностью поглощал Страттона.
Конечно, держать Мальчика-с-пальчик в одной руке вряд ли было для Макаскилла подвигом. Говорят, что он мог поднять над головой вес более 1350 килограммов и протащить по ровной поверхности в десять раз больше.
Несмотря на это, всегда находились любители бросить вызов Макаскиллу. Но все они терпели неудачу. Одна из самых больших неудач постигла бойца по имени Ред Макманус. Самоуверенный и напыщенный Макманус приехал в Кейп-Бретон и наговорил гадостей о Макаскилле. Он называл его трусом и обманщиком, когда гигант отказывался принять желающего его побить. В конце концов, он услышал достаточно разговоров и встретился с Макманусом на импровизированном ринге. Они сошлись в центре и сердечно пожали друг другу руки - и на этом бой был закончен. Когда Макаскилл сжал руку Макмануса, боец закричал от мучительной боли и рухнул на колени. Гигант раздробил все кости в его руке.
Другой вызов поступил от борца, который также посетил родной город великана. Макаскилл принял вызов и, как и в поединке с Макманусом, быстро справился с ним. Согласно одному из газетных отчётов, он «подхватил его и перебросил через близлежащую трёхметровую дровяную кучу».
Последнее испытание на прочность произошло на лодке. Один человек поспорил, что великан не сможет поднять корабельный якорь, который весил около 950 килограммов. Согласно одному из рассказов, Макаскилл «схватил якорь и, не прилагая видимых усилий, положил его себе на плечо. Острие лапы зацепилось за его плечо, когда он сбрасывал якорь, и в результате гигант получил очень серьезную травму». Он так и не смог полностью оправиться.
Позже Ангус вернулся домой и занялся торговлей. Во время деловой поездки в 1863 году он внезапно заболел. Через неделю, 8 августа, гигант мирно скончался во сне. Лечащий врач утверждал, что мужчина страдал от мозговой лихорадки.
В 1981 году «Книга рекордов Гиннесса» заявила, что Ангус был самым сильным человеком, самым высоким гигантом без патологий и самым крупным настоящим великаном в истории человечества.
Источник:
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