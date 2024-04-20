В Магнитогорске мужик пытался вызвать демонов, а приехали санитары

Вот только сей перформанс не оценили ни продавцы, ни посетители. Вызвали полицию, а те не стали мешкать и прихватили с собой высококвалифицированных экзорцистов.

Поговорить нормально с мужиком не вышло даже у психиатрической бригады. Вместо ответов на вопросы псих начал вызывать потусторонние силы и насылать порчу.