В Магнитогорске мужик пытался вызвать демонов, а приехали санитары

Весна... Распускаются цветы, деревья и психи.
Местный «экстрасенс» решил, что самым удобным местом для общения с темными силами будет ближайший продуктовый магазин.
Сначала он устроился поудобнее на полу и начал размахивать руками. А потом и вовсе попытался извергнуть из себя сущность, возможно, в виде гномика. (Если ты помнишь про гномика и бэтмена в голове, поздравляю, ты старпер).
Вот только сей перформанс не оценили ни продавцы, ни посетители. Вызвали полицию, а те не стали мешкать и прихватили с собой высококвалифицированных экзорцистов.
Поговорить нормально с мужиком не вышло даже у психиатрической бригады. Вместо ответов на вопросы псих начал вызывать потусторонние силы и насылать порчу.
Теперь с местным «оккультистом» работают в наркодиспансере.
Источник:
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Врач набирает шприц для бабы, которую подозревают в ку-ку. Два санитара привычно ждут.
На сцене появляется отморозок:
- Я зомби! Я умер, но воскрес! А когда я воскресаю, я имею привычку защищать эту женщину!
Врач не дрогнув даже продолжает набирать шприц. Санитары сдвинувшись с места:
- Мужик, в этой стране все, кто воскресает - наши клиенты!
Профессионально его блокируют, врач всаживает укол и они уезжают (забрав зомби)
Смотрел только одну серию, но вот этот момент не забывается