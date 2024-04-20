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В Магнитогорске мужик пытался вызвать демонов, а приехали санитары

В Магнитогорске мужик пытался вызвать демонов, а приехали санитары

Автор:
20 апреля 2024 06:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Челябинск   демоны   магазин   магнитогорск   порча   
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Весна... Распускаются цветы, деревья и психи.

Местный «экстрасенс» решил, что самым удобным местом для общения с темными силами будет ближайший продуктовый магазин.


Сначала он устроился поудобнее на полу и начал размахивать руками. А потом и вовсе попытался извергнуть из себя сущность, возможно, в виде гномика. (Если ты помнишь про гномика и бэтмена в голове, поздравляю, ты старпер).

Вот только сей перформанс не оценили ни продавцы, ни посетители. Вызвали полицию, а те не стали мешкать и прихватили с собой высококвалифицированных экзорцистов.


Поговорить нормально с мужиком не вышло даже у психиатрической бригады. Вместо ответов на вопросы псих начал вызывать потусторонние силы и насылать порчу.


Теперь с местным «оккультистом» работают в наркодиспансере.




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Метки: Видео   Челябинск   демоны   магазин   магнитогорск   порча   
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8  комментариев
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
весна хуль
Ссылка youtu.be
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1k
Миша 23 минуты назад
странный Дневной Дозор какой-то.
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7k
Ronin Полчаса назад
"В Магнитогорске мужик пытался вызвать демонов, а приехали санитары" Ахахаха обычно именно так и бывает.
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5k
Горожанин 59 минут назад
Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить!
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34k
Slonyash Час назад
Надеюсь ему помогут.
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40k
Алексей Час назад
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Сериал был. Вроде бы "Азбука любви". там как раз эпизод был с командой 33 (как её обозвал врач обычной скорой)

Врач набирает шприц для бабы, которую подозревают в ку-ку. Два санитара привычно ждут.
На сцене появляется отморозок:
- Я зомби! Я умер, но воскрес! А когда я воскресаю, я имею привычку защищать эту женщину!
Врач не дрогнув даже продолжает набирать шприц. Санитары сдвинувшись с места:
- Мужик, в этой стране все, кто воскресает - наши клиенты!
Профессионально его блокируют, врач всаживает укол и они уезжают (забрав зомби)

Смотрел только одну серию, но вот этот момент не забывается
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11k
MakDag 2 часа назад
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1089 постов (1082 в горячем)

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