В Курске пьяный посетитель магазина сломал продавцу нос, требуя ответить, где находится Монголия

Продавец говорит, что до сих пор не возбуждено уголовное дело, а полицейские якобы беседовали с неадекватом, но на этом и всё. Кстати, сам бузотёр после не раз заходил в магазин за покупками, но того самого вечера абсолютно не помнит, потому что был пьян.

После обнародования истории в соцсетях, инцидентом полуторамесячной давности заинтересовался А.Бастрыкин. Возможно, теперь дело сдвинется с мёртвой точки, и распускавший руки ответит за своё поведение.