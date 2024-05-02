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В Курске пьяный посетитель магазина сломал продавцу нос, требуя ответить, где находится Монголия

В Курске пьяный посетитель магазина сломал продавцу нос, требуя ответить, где находится Монголия

Автор:
02 мая 2024 15:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Курская область   магазин   неадекват   продавец   сломал нос   
1453
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Сейчас неадекват не помнит того вечера, заявляя, что был пьян и не отвечал за свои поступки.


56-летняя продавец уже месяц добивается возбуждения уголовного дела в отношении агрессивного покупателя, который внезапно напал на неё и сломал нос. 19 марта около 10 вечера в магазин, где работает женщина, заявился пьяный гражданин, который безо всякой причины схватил её за волосы и стал бить, параллельно задавая один и тот же вопрос: "Где находится Монголия?"


Через некоторое время неадекват отпустил жертву и удалился. Пострадавшая обратилась к врачам, которые диагностировали ей перелом носа, ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга. Женщине наложили 8 швов,. Всё это время она испытывает сильные боли, к тому же не может толком есть, пить, да и с дыханием у неё сейчас большие проблемы.


Продавец говорит, что до сих пор не возбуждено уголовное дело, а полицейские якобы беседовали с неадекватом, но на этом и всё. Кстати, сам бузотёр после не раз заходил в магазин за покупками, но того самого вечера абсолютно не помнит, потому что был пьян.


После обнародования истории в соцсетях, инцидентом полуторамесячной давности заинтересовался А.Бастрыкин. Возможно, теперь дело сдвинется с мёртвой точки, и распускавший руки ответит за своё поведение.





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Метки: Видео   Курская область   магазин   неадекват   продавец   сломал нос   
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21  комментарий
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1k
Пчёлкин 59 минут назад
Если ты за свои поступки не отвечаешь - татуху на лоб и сортиры мыть пожизненно, без права употреблять алкоголь. Цацкаются с этим биомусором, а он только нормальным людям жизнь портит. У этого продавца и так жизнь - не сахар, а тут ещё это существо.
То же относительно коррупционеров: украл из общака - пройди к стене. Без нормальных мер - никакого порядка не будет.
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686
Ви 2 минуты назад
Ну войдите в положение. Мужик страдает. Отправьте его наконец в монгольскую тюрьму. Я думаю можно с ними договориться.
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48k
Соломей 3 минуты назад
нетрезвое состояние при правонарушении считается отягчающим обстоятельством
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10k
Мариус 4 минуты назад
" был пьян и не отвечал за свои поступки" (С)
Да, когда уже эти сверхразумы запомнят, что состояние алкогольного опьянения - это отягчающий признак, а не смягчающий
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6k
Роман Полчаса назад
А где камера стоит знает сученыш - кепочкой прикрылся... эсли это послок - отловить и устроить темную - делов то...
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7k
Lexx Полчаса назад
Может он спьяну перепутал и хотел спросить "чья Монголия"?
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74
Иван Сивиркин Полчаса назад
"Возможно, теперь дело сдвинется с мёртвой точки, и распускавший руки ответит за своё поведение.". А менты, которые дело не возбуждают, ответят?
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13k
Марсианин Полчаса назад
Хочу ли я... Могу ли я... Гоbно ли я... Монголия...
А-а-а-а, где магнолии?
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22k
КВТИУ-80 42 минуты назад
У меня география был любимый предмет, после физры, конечно.
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18k
Kucher 57 минут назад
Ну это не в самом Курске, а поблизости - в посёлке Петрин. А алкаш - приехал в Курскую область из Иркутска.
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62k
dima423 58 минут назад
Фуф...хорошо что я знаю где находится Монголия... А может он просто другой магазин искал (Магнолия, есть такая сеть унас)?
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3k
просто программист 59 минут назад
Конченое животное, таких нужно изолировать от общества
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30k
Serg2001 Час назад
А кроме Бастрыкина кто-нибудь еще в СК чем-то интересуется? Просто интересно.
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55k
Опиум для народа Час назад
-"заявляя, что был пьян и не отвечал за свои поступки."-
-таким п"дорам надо впаивать по максимуму. И еще висяков довешивать.
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13k
Copycat Час назад
Географ глобус пропил
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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