В Курске пьяный посетитель магазина сломал продавцу нос, требуя ответить, где находится Монголия

Сейчас неадекват не помнит того вечера, заявляя, что был пьян и не отвечал за свои поступки.
56-летняя продавец уже месяц добивается возбуждения уголовного дела в отношении агрессивного покупателя, который внезапно напал на неё и сломал нос. 19 марта около 10 вечера в магазин, где работает женщина, заявился пьяный гражданин, который безо всякой причины схватил её за волосы и стал бить, параллельно задавая один и тот же вопрос: "Где находится Монголия?"
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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Через некоторое время неадекват отпустил жертву и удалился. Пострадавшая обратилась к врачам, которые диагностировали ей перелом носа, ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга. Женщине наложили 8 швов,. Всё это время она испытывает сильные боли, к тому же не может толком есть, пить, да и с дыханием у неё сейчас большие проблемы.
Продавец говорит, что до сих пор не возбуждено уголовное дело, а полицейские якобы беседовали с неадекватом, но на этом и всё. Кстати, сам бузотёр после не раз заходил в магазин за покупками, но того самого вечера абсолютно не помнит, потому что был пьян.
После обнародования истории в соцсетях, инцидентом полуторамесячной давности заинтересовался А.Бастрыкин. Возможно, теперь дело сдвинется с мёртвой точки, и распускавший руки ответит за своё поведение.
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То же относительно коррупционеров: украл из общака - пройди к стене. Без нормальных мер - никакого порядка не будет.
Да, когда уже эти сверхразумы запомнят, что состояние алкогольного опьянения - это отягчающий признак, а не смягчающий
А-а-а-а, где магнолии?
-таким п"дорам надо впаивать по максимуму. И еще висяков довешивать.