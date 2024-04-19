Американский рэпер Xzibit записал совместную песню с сибирской фолк-группой Otyken

Талантливая Красноярская группа продолжает покорять мир.
Известный американский рэпер и ведущий некогда популярной программы "Тачка на прокачку" Xzibit записал совместную песню с красноярской группой Otyken. Точнее, он захотел вставить свои пару
копеек куплетов в уже существующую композицию Belief, которая вышла у Otyken в 2023 году, успев собрать почти 2 млн просмотров за 4 месяца с момента публикации на Youtube. Рэпер оценил песню и клип сибирских талантов, предложив сделать ремикс. Красноярские ребята, успевшие получить всемирное признание, отказываться не стали.
В итоге музыканты сделали не только ремикс песни, но и клип к нему. Отмечается, что трек сводили в Лос-Анджелесе, а клип снимали по отдельности — Xzibit в Канаде, а Otyken в Хакасии.
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Группа Otyken состоит из представителей малых сибирских народов (чулымцы, кеты, селькупы, хакасы, долганы). Красноярские артисты талантливо совмещают в своих композициях современные музыкальные тенденции и традиции Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Немаловажную роль в творчестве группы играют традиционные наряды и инструменты, а также язык — большинство песен Otyken написаны на исчезающем чулымском языке, которым сегодня владеют лишь 44 человека.
Добавим, что Otyken за границей популярна едва ли больше, чем в России. Музыканты из сибирской группы принимали участие в программе НАСА и Space X под названием The Lunar Codex. Их песни, как и творчество других групп со всей планеты, доставят на Луну с посадочным модулем Griffin в 2024 году, чтобы сохранить для потомков. В НАСА утверждают, что благодаря технологии оцифровки все загруженные файлы "проживут" на Луне до миллиона лет.
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Да их не знает никто. Слабая попытка пиара на фишках, не более.