Американский рэпер Xzibit записал совместную песню с сибирской фолк-группой Otyken

Известный американский рэпер и ведущий некогда популярной программы "Тачка на прокачку" Xzibit записал совместную песню с красноярской группой Otyken. Точнее, он захотел вставить свои пару копеек куплетов в уже существующую композицию Belief, которая вышла у Otyken в 2023 году, успев собрать почти 2 млн просмотров за 4 месяца с момента публикации на Youtube. Рэпер оценил песню и клип сибирских талантов, предложив сделать ремикс. Красноярские ребята, успевшие получить всемирное признание, отказываться не стали.

В итоге музыканты сделали не только ремикс песни, но и клип к нему. Отмечается, что трек сводили в Лос-Анджелесе, а клип снимали по отдельности — Xzibit в Канаде, а Otyken в Хакасии.