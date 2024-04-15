Американец приволок раненого волка в бар

42-летний Коди Робертс на снегоходе сбил волка, а затем принёс умирающее животное в бар. В сети появились снимки, как охотник целует зверя, позирует с ним, предварительно заклеив ему пасть.
На видео житель Дэниела, штат Вайоминг, целует едва пришедшего в сознание волка и смеётся над его страданиями.
Свидетель рассказал, что Робертс затащил измученного волка в бар, не обращая внимания на запрет владельца. Несколько часов мужчина пил, затем вывел животное на улицу и застрелил.
"Мне плохо от этих кадров... Но зло должно быть разоблачено. Это единственная причина публикации", - сказал изданию Cowboy State Daily один из посетителей бара, который поделился видео.
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Зоолог Даг Смит, проработавший несколько десятилетий в Йеллоустонском национальном парке, сказал, что животному было примерно девять месяцев.
"Тот факт, что волк должен пугаться человека, но этого не поисходит, говорит о том, что он серьёзно ранен", - прокомментировал эксперт.
В заведении было много друзей и родственников Робертса, многие из которых присоединились к нему и мучили умирающее животное.
Владелец и многие посетители бара были возмущены, но не стали ругаться с охотником.
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Жанна Иви-Робертс, родственница мужчины, воспроизвела жуткую сцену с волчьей шкурой в том же баре. Подпись к снимку гласит: "Я люблю и поддерживаю тебя, Коди".
В итоге мужчина был оштрафован на 250 долларов только за содержание волка, но не за жестокое обращение с ним.
"Действия Робертса требуют более сурового наказания, чем штраф в 250 долларов, - обратилась к чиновникам организация Animal Wellness Action. - Такая сдержанная реакция правоохранительных органов будет воспринята как молчаливое одобрение преступления и может побудить других к аналогичному, неприемлемому поведению".
Департамент охоты и рыболовства штата Вайоминг подтвердил, что Робертс был привлечён к ответственности и оштрафован за проступок.
У семьянина и владельца логистической компании есть разрешение на охоту и рыбалку. Судя по соцсетям, он заядлый охотник и приобщает к делу своих детей.
Около 85 процентов территории Вайоминга - "зона хищников" - это означает, что диких животных можно убивать без ограничений. Леса вблизи национальных парков считаются "зоной трофейной охоты": здесь волки "трофейный вид", на который можно охотиться только в установленные периоды и в рамках определённых квот.
В национальных парках Йеллоустон и Гранд-Титон волки находятся под федеральной защитой, охота на них запрещена.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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