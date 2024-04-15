Американец приволок раненого волка в бар

Зоолог Даг Смит, проработавший несколько десятилетий в Йеллоустонском национальном парке, сказал, что животному было примерно девять месяцев.

"Тот факт, что волк должен пугаться человека, но этого не поисходит, говорит о том, что он серьёзно ранен", - прокомментировал эксперт.