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Американец приволок раненого волка в бар

Американец приволок раненого волка в бар

Автор:
15 апреля 2024 09:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   бар   волк   живодёр   история   охотник   
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42-летний Коди Робертс на снегоходе сбил волка, а затем принёс умирающее животное в бар. В сети появились снимки, как охотник целует зверя, позирует с ним, предварительно заклеив ему пасть.

На видео житель Дэниела, штат Вайоминг, целует едва пришедшего в сознание волка и смеётся над его страданиями.

Свидетель рассказал, что Робертс затащил измученного волка в бар, не обращая внимания на запрет владельца. Несколько часов мужчина пил, затем вывел животное на улицу и застрелил.

"Мне плохо от этих кадров... Но зло должно быть разоблачено. Это единственная причина публикации", - сказал изданию Cowboy State Daily один из посетителей бара, который поделился видео.

Зоолог Даг Смит, проработавший несколько десятилетий в Йеллоустонском национальном парке, сказал, что животному было примерно девять месяцев.

"Тот факт, что волк должен пугаться человека, но этого не поисходит, говорит о том, что он серьёзно ранен", - прокомментировал эксперт.

В заведении было много друзей и родственников Робертса, многие из которых присоединились к нему и мучили умирающее животное.

Владелец и многие посетители бара были возмущены, но не стали ругаться с охотником.

Жанна Иви-Робертс, родственница мужчины, воспроизвела жуткую сцену с волчьей шкурой в том же баре. Подпись к снимку гласит: "Я люблю и поддерживаю тебя, Коди".

В итоге мужчина был оштрафован на 250 долларов только за содержание волка, но не за жестокое обращение с ним.

"Действия Робертса требуют более сурового наказания, чем штраф в 250 долларов, - обратилась к чиновникам организация Animal Wellness Action. - Такая сдержанная реакция правоохранительных органов будет воспринята как молчаливое одобрение преступления и может побудить других к аналогичному, неприемлемому поведению".

Департамент охоты и рыболовства штата Вайоминг подтвердил, что Робертс был привлечён к ответственности и оштрафован за проступок.

У семьянина и владельца логистической компании есть разрешение на охоту и рыбалку. Судя по соцсетям, он заядлый охотник и приобщает к делу своих детей.

Около 85 процентов территории Вайоминга - "зона хищников" - это означает, что диких животных можно убивать без ограничений. Леса вблизи национальных парков считаются "зоной трофейной охоты": здесь волки "трофейный вид", на который можно охотиться только в установленные периоды и в рамках определённых квот.

В национальных парках Йеллоустон и Гранд-Титон волки находятся под федеральной защитой, охота на них запрещена.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   бар   волк   живодёр   история   охотник   
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5  комментариев
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Сергей А Час назад
Вот же больной ублюдок. Надеюсь однажды он и члены его семьи живодеров пересекутся на одной тропинке с голодной стаей.
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5k
Владимир 2 минуты назад
гандон!!!
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40k
Алексей 6 минут назад
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9k
Alex Полчаса назад
Гнида вонючая
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7k
pinbalist Полчаса назад
Ну тут даже слов нет. Я бы ещё понял если бы сбил и дострелил, чтобы животина не мучилась. Но здесь...У человека явно говно в голове.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2875 постов (2703 в горячем)

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