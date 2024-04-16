Вандалы повредили скальные образования в национальном парке Невады

В минувшие выходные посетители национального парка Лейк-Мид, штат Невада, США, серьёзно повредили одну из окаменевших дюн. Очевидцы сняли, как двое мужчин взобрались на древнюю формацию, и та с грохотом посыпалась.
Видео было отправлено в Службу национальных парков.
Дочь одного из мужчин стоит позади них, она в ужасе кричит: "Папа, не падай!"
Но взрослые продолжают сбрасывать валуны.
Джон Хейнс, сотрудник информационного отдела, сказал: "Это одно из моих любимых мест в парке, а они его просто разрушают. Я этого не понимаю. Зачем так себя вести? Я это воспринимаю как личное оскорбление".
Разрушение объекта, находящегося под охраной федеральных властей, может повлечь за собой обвинение в уголовном преступлении, за которое полагаются штрафы и тюремное заключение.
Природную зону отдыха Лейк-Мид, расположенную недалеко от Лас-Вегаса, ежегодно посещают около 6 млн человек.
"Площадь парка составляет 1,5 млн акров. У нас есть два больших озера, участок реки Колорадо. С учётом численности нашего персонала довольно сложно за всем уследить", - говорит Хейнс.
В Службу национальных парков ежегодно поступают тысячи сообщений.
Посетителей просят записывать увиденное и собирать информацию (например, номера автомобилей), которая поможет полицейским идентифицировать нарушителей.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Посетитель Диснейленда разделся догола и отправился купаться
- На видео попал огромный аллигатор, который обедал питоном
- Мужчина из Арканзаса случайно обнаружил алмаз весом 4,87 карата
- В сети защищают права свиней, которые испортили поле для гольфа
- Турист из США разбил "кощунственные" древнеримские статуи в иерусалимском музее