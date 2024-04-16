FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1259 постов • 261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Вандалы повредили скальные образования в национальном парке Невады

Вандалы повредили скальные образования в национальном парке Невады

Автор:
16 апреля 2024 08:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   вандал   невада   парк   повреждение   природа   
1518
4
1

В минувшие выходные посетители национального парка Лейк-Мид, штат Невада, США, серьёзно повредили одну из окаменевших дюн. Очевидцы сняли, как двое мужчин взобрались на древнюю формацию, и та с грохотом посыпалась.

Видео было отправлено в Службу национальных парков.

Дочь одного из мужчин стоит позади них, она в ужасе кричит: "Папа, не падай!"

Но взрослые продолжают сбрасывать валуны.

Джон Хейнс, сотрудник информационного отдела, сказал: "Это одно из моих любимых мест в парке, а они его просто разрушают. Я этого не понимаю. Зачем так себя вести? Я это воспринимаю как личное оскорбление".

Разрушение объекта, находящегося под охраной федеральных властей, может повлечь за собой обвинение в уголовном преступлении, за которое полагаются штрафы и тюремное заключение.

Природную зону отдыха Лейк-Мид, расположенную недалеко от Лас-Вегаса, ежегодно посещают около 6 млн человек.

"Площадь парка составляет 1,5 млн акров. У нас есть два больших озера, участок реки Колорадо. С учётом численности нашего персонала довольно сложно за всем уследить", - говорит Хейнс.

В Службу национальных парков ежегодно поступают тысячи сообщений.

Посетителей просят записывать увиденное и собирать информацию (например, номера автомобилей), которая поможет полицейским идентифицировать нарушителей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   вандал   невада   парк   повреждение   природа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Павел Час назад
Быдло обыкновенное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Полчаса назад
Золото Маккены смотрели?Они ищут вход в каньон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
Konstantin Kuts 44 минуты назад
Скорее всего они что-то уронили между камней. Например, ключи от машины или телефон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
zlopisec 48 минут назад
Если встретил ты вандала - дай вандалу по ипалу....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
страна дегенератов жрущих таблетки вёдрами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MidMaster Час назад
Гегемон умалишённых :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 2 часа назад
Тупые америконсы. Надо было ещё по-русски пару фраз написать, на скале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
дебилоиды. да ещё на глазах своего ребёнка ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex 2 часа назад
Мочить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2880 постов (2707 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

506312



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
14 вещей, которые намного больше, чем кажется
14 вещей, которые намного больше, чем кажется
Набирающие популярность в сообществах
Людоеды Йоханнес и Пилле — история эстонского Ганнибала Лектера и его супруги
Людоеды Йоханнес и Пилле — история эстонского Ганнибала Лектера и его супруги
Вышел трейлер сериала по "Денискиным рассказам" Виктора Драгунского от Сарика Андреасяна
Вышел трейлер сериала по "Денискиным рассказам" Виктора Драгунского от Сарика Андреасяна
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#автомобили#кот#аварии#Китай#история#кино#факты#сарказм
#фото#Юмор#интересно#забавно#ДТП#США#интересное#криминал#кошка#Автовсячина
#Прикол#машина#автомир#люди#знаменитости#авто аварии#Спасение#милота#позитив#подборка
Ах, эта свадьба всем свадьбам Ах, эта свадьба всем свадьбам Посетитель Диснейленда разделся догола и отправился купаться Посетитель Диснейленда разделся догола и отправился купаться Мужчина из Арканзаса случайно обнаружил алмаз весом 4,87 карата Мужчина из Арканзаса случайно обнаружил алмаз весом 4,87 карата В сети защищают права свиней, которые испортили поле для гольфа В сети защищают права свиней, которые испортили поле для гольфа Турист из США разбил "кощунственные" древнеримские статуи в иерусалимском музее Турист из США разбил "кощунственные" древнеримские статуи в иерусалимском музее На видео попал огромный аллигатор, который обедал питоном На видео попал огромный аллигатор, который обедал питоном

На что жалуетесь?

Вернуться