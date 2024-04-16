Вандалы повредили скальные образования в национальном парке Невады

Джон Хейнс, сотрудник информационного отдела, сказал: "Это одно из моих любимых мест в парке, а они его просто разрушают. Я этого не понимаю. Зачем так себя вести? Я это воспринимаю как личное оскорбление".

Разрушение объекта, находящегося под охраной федеральных властей, может повлечь за собой обвинение в уголовном преступлении, за которое полагаются штрафы и тюремное заключение.