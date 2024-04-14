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В США мужскую стерилизацию начали рекламировать на билбордах

В США мужскую стерилизацию начали рекламировать на билбордах

Автор:
14 апреля 2024 10:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   аризона   билборды   вазектомия   креатив   пиарщики   реклама   
1434
3

Американцы за последние годы уже ко многому привыкли, но от такой открытой пропаганды даже они несколько опешили.

Вот такую замечательную рекламу обнаружили в Аризоне, как раз в аккурат к финалу крупного баскетбольного турнира. Ну да бог с ними, с американскими маркетологами, которые решили, что могут дивно обыграть слово «balls», которое может означать как мячи, так и яйца.



Что характерно, рекламодателем выступает местный Центр планирования родительства.

В качестве аргументов за вазэктомию Центр родительства также приводит и местное законодательство: в Аризоне запрещены аборты после срока в 15 недель. По логике Центра, это должно сподвигнуть мужиков к стерилизации.

Кстати, лишить себя потомства можно весьма бюджетно - всего за 250 долларов. Это еще, кстати, считается здоровым образом жизни и включено в медицинскую страховку.


Для максимальной конверсии маркетологам Центра все же стоило внедрить игровую механику в свою рекламную кампанию. Например, так:

Сделай вазэктомию и получи бейсболку в подарок!
Или так:
Приведи двух друзей и получи вазэктомию в подарок!


Ну что мелочиться-то, тем более в США эту операцию весьма успешно проводят аж со времен Второй мировой. А началось все с 1897 года. Только тогда хирург из Чикаго А. Дж. Окснер в статье под названием "Хирургическое лечение заядлых преступников", считал вазэктомию простым и эффективным средством для сдерживания волны расовой дегенерации.


В общем, верной дорогой идут ребята, надо только больше креатива применять в рекламе.

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Метки: США   аризона   билборды   вазектомия   креатив   пиарщики   реклама   
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18  комментариев
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27k
сеньор Леонсио Час назад
Неправильное позиционирование! Надо было сделать это привилегией, и продвигать как стильное, модное, молодёжное, и обязательно для богатых и известных! Типа с возрастом сперматозоиды портятся, поэтому надо их законсервировать, а самому трахаться напропалую, не заботясь о излишней контрацепции и юридических издержках на содержание нежелательных детей! А все собранные материалы , потом тихо слить в канализацию!
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8k
tamin 3 минуты назад
Я один не понимаю, зачем мужику лишать себя возможности размножаться???
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9
Роман tamin 2 минуты назад
Ну если ты уже детей сделал и не планируешь, что плохого в сексе без опасений нежелательного зачатия?
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9
Роман 8 минут назад
Если это не удаляет ничего и не влияет пагубно на организм, а просто лишает возможности зачатия, то это неплохо весьма в ситуации когда человек уже взрослый, дети уже есть и более не планируется. Избавит от кондомов и даст возможность полноценного секса без контрацепции.
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18k
a_komolow 9 минут назад
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3k
samtel Полчаса назад
Идет агрессивная пропаганда, имеющая целью сокращение населения: ЛГБТ, педерастия, теперь еще это... Странно. Интересно, кто за этим стоит.
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9k
perekrestok Полчаса назад
Это они для белых или для мигрантов продвигают?
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5k
Горожанин Полчаса назад
"Кстати, лишить себя потомства можно весьма бюджетно - всего за 250 долларов".
-------------------
Американские коновалы.
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12k
MPEG-8 36 минут назад
Это большой плюс для бизнеса, сейчас есть продукты питания без ГМО, фермерские продукты, а тут будут для стерилизованных американцев, как для котов.
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85
usla2000 59 минут назад
Предлагаю такой же закон ввести у нас для депутатов. Хочешь работать на благо России? Так будь добр, отрежь яйца, чтобы не мешали думать всеночноо благе для народа. Интересно, сколько их будет??
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2k
Домашний кролик Ницше 59 минут назад
Тот редкий пример, когда мнение омериганских зарабатывателей бабла и всех без исключения наших полностью совпадают.
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц. (с)
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40k
АнтонПолднев Час назад
Отличная инициатива! Убыль населения страны-агрессора, это всегда правильно.
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61k
Мойша Час назад
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