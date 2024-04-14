В США мужскую стерилизацию начали рекламировать на билбордах

Для максимальной конверсии маркетологам Центра все же стоило внедрить игровую механику в свою рекламную кампанию. Например, так:



Сделай вазэктомию и получи бейсболку в подарок!

Или так:

Приведи двух друзей и получи вазэктомию в подарок!





Ну что мелочиться-то, тем более в США эту операцию весьма успешно проводят аж со времен Второй мировой. А началось все с 1897 года. Только тогда хирург из Чикаго А. Дж. Окснер в статье под названием "Хирургическое лечение заядлых преступников", считал вазэктомию простым и эффективным средством для сдерживания волны расовой дегенерации.





В общем, верной дорогой идут ребята, надо только больше креатива применять в рекламе.