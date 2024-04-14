В США мужскую стерилизацию начали рекламировать на билбордах

Американцы за последние годы уже ко многому привыкли, но от такой открытой пропаганды даже они несколько опешили.
Вот такую замечательную рекламу обнаружили в Аризоне, как раз в аккурат к финалу крупного баскетбольного турнира. Ну да бог с ними, с американскими маркетологами, которые решили, что могут дивно обыграть слово «balls», которое может означать как мячи, так и яйца.
Что характерно, рекламодателем выступает местный Центр планирования родительства.
В качестве аргументов за вазэктомию Центр родительства также приводит и местное законодательство: в Аризоне запрещены аборты после срока в 15 недель. По логике Центра, это должно сподвигнуть мужиков к стерилизации.
Кстати, лишить себя потомства можно весьма бюджетно - всего за 250 долларов. Это еще, кстати, считается здоровым образом жизни и включено в медицинскую страховку.
Для максимальной конверсии маркетологам Центра все же стоило внедрить игровую механику в свою рекламную кампанию. Например, так:
Сделай вазэктомию и получи бейсболку в подарок!
Или так:
Приведи двух друзей и получи вазэктомию в подарок!
Ну что мелочиться-то, тем более в США эту операцию весьма успешно проводят аж со времен Второй мировой. А началось все с 1897 года. Только тогда хирург из Чикаго А. Дж. Окснер в статье под названием "Хирургическое лечение заядлых преступников", считал вазэктомию простым и эффективным средством для сдерживания волны расовой дегенерации.
В общем, верной дорогой идут ребята, надо только больше креатива применять в рекламе.
Источник:
- Горе-рекламщики, фантазия которых переходит все разумные границы
- McDonald’s запустил забавную уличную рекламу
- Самые необычные и креативные билборды со всей планеты
- 35 примеров запоминающейся креативной рекламы
- 25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной
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Американские коновалы.
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц. (с)