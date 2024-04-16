Мы пользуемся этим до сих пор: что изобрели индейцы США

Как часто, используя ту, или иную вещь, мы задумываемся откуда же она к нам пришла и кто стоит у её истоков. А ведь некоторые из них изобретены и существуют очень и очень давно. К примеру, американскими коренными жителями.
Некоторые приспособления "белые" позаимствовали у индейцев. А какие-то и вовсе были утрачены и просто "переизобретены" жителями Европы. У многих в гардеробе или аптечке можно встретить то, что было когда-то создано индейцами
Майя и инки придумали эти аксессуары вне зависимости от Древнего Китая. Племена делали их из птичьих перьев, ну а предназначение их было таким же - спасение от зноя и душного влажного воздуха. На фресках майя часто можно встретить "привилегированных" индейцев, которых слуги обмахивают опахалами.
Также индейцы использовали веера, чтобы раздувать костёр.
Кусок ткани, квадратной или прямоугольной формы, с вырезом посередине для головы, вещь довольно-таки многофункциональная. Это может быть и одеждой, и подстилкой, или даже одеялом. Учёные пришли к выводу, что пончо было придумано около V веке до н. э. племенами мапуче и паракас, живших на территориях сегодняшних Перу, Аргентины и Чили.
А через сто лет, племя ольмеки, жившее там, где сегодня находится Мексика, изобрели водонепроницаемые пончо. Они пропитывали кусок ткани соком каучукового дерева, а затем сушили его в дыме от горящей скорлупы кокоса. Вот и первые дождевики.
Колонизаторы, после завоевания Америки, вдохновились пончо и сначала прорезиненные накидки стали носить кавалеристы США с середины 19 века. Но не только американские солдаты использовали пончо.
В армии Вермахта и воинских подразделениях СС водонепроницаемое пончо входило в экипировку, а из четырёх таких накидок делалась походная палатка.
В 60-е годы, когда наступила эпоха хиппи, пончо отправилось путешествовать на все континенты. Дизайн изменялся, к нему добавляли капюшоны, пуговицы и декоративные элементы, но по сути своей пончо осталось таким же, каким его изобрели индейцы - ткань с прорезью для головы и полное отсутствие рукавов.
Археологи находили на территориях обеих Америк походные аптечки индейцев. Они выглядели как мешочки из ткани или кожи, с разными лекарствами и инструментами. Обычно это были нитки, пинцеты, шприцы, обсидиановые скальпели, иглы и небольшие ступки с пестиками, чтобы готовить порошки.
Самую древнюю аптечку нашли в Перу - ей было около 3,5 тысяч лет. Племя кечуа, жившее в Андах, научились делать из коры хинного дерева отвар. Когда Америку колонизировали европейцы, на континенте началась эпидемия малярии, которую удалось победить именно хининовым отваром.
В Европе кора хинного дерева оказалась в 1648 году, когда её туда привёз из Америки испанский доктор Хуан де Вега. А вот хинин из коры получилось выделить только в 1820 году. Только через семь лет получилось наладить промышленное производство хинина.
Как проходила анестезия в средневековой Европе? Огромное количество алкоголя, а в лучшем случае больному давали опиум. В особо тяжёлых случаях человека просто оглушали ударом по голове. Прогрессивно, не правда ли? Тогда как индейцы научились качественно обезболивать уже в I веке до н. э.
Доктора ацтеков использовали пейот (разновидность кактуса), получая из него мескалин - очень сильное психотропное вещество. Мескалин ацтеки добавляли в настойки, притирки, и примочки.
Инки анестезировали больных листьями коки: листья могли разжёвывать или прикладывать к ране.
Индейцы, жившие на территории нынешнего штата Вирджиния, активно использовали корень дурмана, делая из него что-то наподобие пластыря. Европейские колонизаторы, кстати, позаимствовали этот способ.
Североамериканские индейцы заваривали молодые ветки ивы, в которых, как позже выяснилось, содержится большое количество салициловой кислоты. Ну она, как известно, основная составляющая аспирина.
Когда проводились раскопки в пещере Форт-Рок (штат Орегон) в слое вулканического пепла были найдены сандалии, которые очень хорошо сохранились. Анализ выявил, что обувь была создана около 10 тысяч лет назад. То есть она была старше античной цивилизации и египетских пирамид.
Сандалии археологи находят на всей территории Южной и Центральной Америк. Обычно их плели из волокон юкки или агавы.
Коренные жители Северной Америки отдавали предпочтение обуви потеплее - мокасинам. Их изготовление началось около 2,5 тысяч лет назад из шкур лосей, бизонов, тюленей, оленей и медведей. Сшивали их или тонкими полосками тех же шкур, или их жилами.
Прагматичные индейцы могли одну и ту же обувь использовать как зимой, так и летом, пришивая зимой голенища из меха.
Ольмеки, когда научились превращать сок каучукового дерева в резину, стали шить водонепроницаемую обувь. Над костром устанавливали специальную воронку, направлявшую дым в струю. Над ней помещали форму будущей мокасины, сделанную из глины и десятки раз поливали её соком каучука. После снимали застывшую форму и делали следующую.
Тогда как в цивилизованном мире вулканизация резины при помощи сожжённой серы была запатентована только в 1844 году.
Ещё за несколько сотен лет до европейцев индейцы научились вводить лекарства под кожу. Они использовали для этого полые птичьи косточки, а само лекарство заливалось в каучуковый баллончик или же в мочевой пузырь маленьких животных.
Индейцы Северной Америки могли держать рождаемость под контролем, используя оральные контрацептивы. В племенах шошонов и навахо женщины принимали внутрь растолчённые побеги один из подвидов "огуречника аптечного".
В племени потаватоми использовали настойку или же порошок из веточек дикого кустарника кендырь. В 19 веке учёные провели опыты и выяснили, что у лабораторных крыс, когда им давали оба эти растения, угнетался процесс овуляции.
В США же оральная контрацепция была разрешена и одобрена только в начале 1960-х годов.
Источник:
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Зонт был изобретён в Китае задолго до открытия Нового света.
Веер - либо Китай, либо Индия в аналогичное время.
Автор, ты про самое главное забыл - про кофе, какао и табак
Всякую фигню копипастишь...