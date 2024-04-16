Мы пользуемся этим до сих пор: что изобрели индейцы США

Кусок ткани, квадратной или прямоугольной формы, с вырезом посередине для головы, вещь довольно-таки многофункциональная. Это может быть и одеждой, и подстилкой, или даже одеялом. Учёные пришли к выводу, что пончо было придумано около V веке до н. э. племенами мапуче и паракас, живших на территориях сегодняшних Перу, Аргентины и Чили.

А через сто лет, племя ольмеки, жившее там, где сегодня находится Мексика, изобрели водонепроницаемые пончо. Они пропитывали кусок ткани соком каучукового дерева, а затем сушили его в дыме от горящей скорлупы кокоса. Вот и первые дождевики.

Колонизаторы, после завоевания Америки, вдохновились пончо и сначала прорезиненные накидки стали носить кавалеристы США с середины 19 века. Но не только американские солдаты использовали пончо.