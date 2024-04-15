Умерли старейшие в мире сиамские близнецы

Лори и Джордж Шаппеллы скончались в возрасте 62 лет. Сиамские близнецы появились на свет в Пенсильвании, США, 18 сентября 1961 года с частично сросшимися черепами, общими жизненно важными кровеносными сосудами и 30% мозга.
Они родились сёстрами, но в 2007 году Дори взяла имя Джордж и стала идентифицировать себя как мужчина.
По данным Книги рекордов Гиннесса, они прожили на девять лет дольше, чем вторые по возрасту сиамские близнецы.
У Шапеллов было наиболее редко встречающийся тип сращения (примерно 2% случаев).
После рождения они провели первые 24 года своей жизни в психиатрической клинике, куда их поместили "испуганные и растерянные" родители. Врачи предполагали, что близнецы не доживут до 30 лет.
Несмотря на своё состояние, у них были совершенно разные интересы и карьера.
"Для Лори и Дори было очень важно жить независимо, - говорится в их некрологе. - В 24 года они обзавелись собственным жильём и стали много путешествовать".
Лори могла ходить, а Джордж, который был ниже ростом и страдал врождённым пороком развития позвоночника, передвигался на инвалидной коляске, которую толкала сестра.
У них были отдельные комнаты в квартире, они раздельно спали и принимали душ, имели разные увлечения.
Джордж сделал карьеру кантри-певца, а Лори была профессиональным игроком в боулинг. В 90-е годы Лори работала в больничной прачечной, когда Джордж не гастролировал.
Шаппеллы никогда не выражали желания быть отдельно друг от друга. За всю жизнь они ни разу не смогли посмотреть друг на друга.
"Я не верю в разлуку", - сказала Лори в интервью The Times.
"Разъединить нас? Точно нет. Моя теория такова: зачем чинить то, что не сломано?" - сказал Джордж в документальном фильме 1997 года.
Они снялись в многочисленных документальных фильмах и даже сыграли в популярном медицинском телесериале "Части тела".
Согласно некрологу, у Лори и Джорджа остались отец, шесть братьев и сестёр, несколько племянниц и племянников, а также много друзей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25
- Уникальная водная лыжница, которой возраст не мешает бороздить просторы и ставить рекорды
- В США умер Генри Киссинджер
- Вл Флориде робот-хирург убил пациентку
- Самые пожилые сиамские близнецы скончались в возрасте 68 лет
RIP