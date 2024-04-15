Умерли старейшие в мире сиамские близнецы

Они родились сёстрами, но в 2007 году Дори взяла имя Джордж и стала идентифицировать себя как мужчина.

По данным Книги рекордов Гиннесса, они прожили на девять лет дольше, чем вторые по возрасту сиамские близнецы.

У Шапеллов было наиболее редко встречающийся тип сращения (примерно 2% случаев).