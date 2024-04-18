В Монтане слониха сбежала из цирка

В одном из городов штата Монтана, США, произошло настоящее шоу, когда цирковая слониха вырвалась из своего загона и понеслась по оживлённой улице. Громадное животное довольно быстро шло по Харрисон-авеню в Бутте, не обращая внимания на вереницу машин.
Слониха миновала здание казино и пошла к жилому кварталу, а её дрессировщик пустился за ней.
Артистка приехала в город с цирком Jordan World. Организатор представления Билл Мелвин рассказал, что Виола сбежала во время купания. Её испугал резкий звук машины.
Она бросилась в бега, но вскоре остановилась, чтобы поесть травы в соседском дворе. Погоня продолжалась около 10 минут.
К счастью, никто не пострадал, а 58-летняя слониха вернулась в свою цирковую семью.
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"У них профессиональный дрессировщик, он был очень спокоен, и животное было спокойно, поэтому они смогли её вернуть. Всё было не так драматично, как вы думаете", - добавил Мелвин.
Труппа Jordan World без проблем провела свои шоу в 16:00 и 19:00.
Однако зоозащитные организации PETA и PAWS заявили, что Виола не в первый раз пытается сбежать на свободу.
"Отчаянный побег Виолы последовал за десятилетиями жестокого обращения и рабства в цирке Carson & Barnes, где её заставляли выполнять изнурительные, болезненные трюки, а наказывали электрошоком и избиением анкусом", - говорится в заявлении PETA.
Зоозащитники также напомнили, что цирк Carson & Barnes, который поставлял слонов в Jordan World, был обвинён в более чем 100 нарушениях федерального Закона о благополучии животных.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я не увидел "отчаянного побега", такой побег будет сопровождаться разрушениями и смертями, я увидел добродушно хулиганистый побег. Не, ну как бы случившееся действительно плохо, так как я, мало знакомый с психикой слонов, опасаюсь, что её кто нить испугает, а то и разозлит.
"и избиением их острым крюком со стальным наконечником".
Этот крюк называется анкус, ну и у преследующего слониху дрессировщика я этого анкуса не видел, это при том, что ситуация архисерьёзная. Уверен, что зоошизоиды опять проецируют на других свои сексуальные фантазии.