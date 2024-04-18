В Монтане слониха сбежала из цирка

Слониха миновала здание казино и пошла к жилому кварталу, а её дрессировщик пустился за ней.

Артистка приехала в город с цирком Jordan World. Организатор представления Билл Мелвин рассказал, что Виола сбежала во время купания. Её испугал резкий звук машины.