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В Монтане слониха сбежала из цирка

В Монтане слониха сбежала из цирка

Автор:
18 апреля 2024 07:24
Сообщество : Животные
Метки: США   город   животные   побег   слониха   цирк   
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В одном из городов штата Монтана, США, произошло настоящее шоу, когда цирковая слониха вырвалась из своего загона и понеслась по оживлённой улице. Громадное животное довольно быстро шло по Харрисон-авеню в Бутте, не обращая внимания на вереницу машин.

Слониха миновала здание казино и пошла к жилому кварталу, а её дрессировщик пустился за ней.

Артистка приехала в город с цирком Jordan World. Организатор представления Билл Мелвин рассказал, что Виола сбежала во время купания. Её испугал резкий звук машины.

Она бросилась в бега, но вскоре остановилась, чтобы поесть травы в соседском дворе. Погоня продолжалась около 10 минут.

К счастью, никто не пострадал, а 58-летняя слониха вернулась в свою цирковую семью.

"У них профессиональный дрессировщик, он был очень спокоен, и животное было спокойно, поэтому они смогли её вернуть. Всё было не так драматично, как вы думаете", - добавил Мелвин.

Труппа Jordan World без проблем провела свои шоу в 16:00 и 19:00.

Однако зоозащитные организации PETA и PAWS заявили, что Виола не в первый раз пытается сбежать на свободу.

"Отчаянный побег Виолы последовал за десятилетиями жестокого обращения и рабства в цирке Carson & Barnes, где её заставляли выполнять изнурительные, болезненные трюки, а наказывали электрошоком и избиением анкусом", - говорится в заявлении PETA.

Зоозащитники также напомнили, что цирк Carson & Barnes, который поставлял слонов в Jordan World, был обвинён в более чем 100 нарушениях федерального Закона о благополучии животных.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   город   животные   побег   слониха   цирк   
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3  комментария
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373
Dima Час назад
похожий пост , только в предыдущем сбежал министр МЧС из Чечни?))))
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23k
BiZ 8 минут назад
заеьали. уйду я от вас.
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9k
Pravednik84 Час назад
"Отчаянный побег Виолы последовал за десятилетиями жестокого обращения и рабства"

Я не увидел "отчаянного побега", такой побег будет сопровождаться разрушениями и смертями, я увидел добродушно хулиганистый побег. Не, ну как бы случившееся действительно плохо, так как я, мало знакомый с психикой слонов, опасаюсь, что её кто нить испугает, а то и разозлит.

"и избиением их острым крюком со стальным наконечником".
Этот крюк называется анкус, ну и у преследующего слониху дрессировщика я этого анкуса не видел, это при том, что ситуация архисерьёзная. Уверен, что зоошизоиды опять проецируют на других свои сексуальные фантазии.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2887 постов (2715 в горячем)

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