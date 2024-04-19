Пьяные американцы сняли медвежат с дерева ради селфи

Очевидцы вызвали полицию, также на место прибыла биолог Комиссии по ресурсам дикой природы штата Эшли Хоббс. Она нашла только одного медвежонка.

"Мы отыскали этих людей и разъяснили, насколько безответственным и смертельно опасным может быть разлучение детеныша с матерью".