Пьяные американцы сняли медвежат с дерева ради селфи

Нетрезвая компания попала на видео, когда снимала испуганных медвежат с дерева на территории жилого комплекса в округе Банкомб, штат Северная Каролина. На кадрах несколько человек позируют с тремя медвежатами, один из них роняет кроху. Другой детеныш убегает, пытаясь перебраться через забор.
Очевидцы вызвали полицию, также на место прибыла биолог Комиссии по ресурсам дикой природы штата Эшли Хоббс. Она нашла только одного медвежонка.
"Мы отыскали этих людей и разъяснили, насколько безответственным и смертельно опасным может быть разлучение детеныша с матерью".
Хоббс сказала, что в это время года медведица вряд ли бы оставила потомство без присмотра. Медвежонок был мокрым и холодным. Она подозревает, что детёныши долгое время скитались. А поведение людей только усугубило их состояние.
"Мы полагаем, медвежата пережили травмирующий опыт", - сказала Хоббс.
Детёныша доставили в реабилитационный центр для обследования, через некоторое время его выпустят в дикую природу.
"Больно видеть, что люди безответственно относятся к дикой природе, ведь это счастье, что мы живём в горах рядом с этими существами".
Джоди Уильямс, основатель организации Help Asheville Bears, также посмотрела видео и была потрясена поведением участников.
"Всё ради селфи, всё ради селфи, - возмутилась Уильямс. - Это просто невежество, эгоизм, это не то, каким должно быть сосуществование. Люди, живущие рядом с дикими животными, особенно с медведями, должны знать все правила и запреты, одно из которых - никогда не трогать медвежонка".
Источник:
Самые распространённые медведи в Северной Америке - это барибал и гризли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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:D