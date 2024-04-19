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Пьяные американцы сняли медвежат с дерева ради селфи

Пьяные американцы сняли медвежат с дерева ради селфи

Автор:
19 апреля 2024 10:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   запрет   люди   медвежонок   природа   селфи   
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Нетрезвая компания попала на видео, когда снимала испуганных медвежат с дерева на территории жилого комплекса в округе Банкомб, штат Северная Каролина. На кадрах несколько человек позируют с тремя медвежатами, один из них роняет кроху. Другой детеныш убегает, пытаясь перебраться через забор.

Очевидцы вызвали полицию, также на место прибыла биолог Комиссии по ресурсам дикой природы штата Эшли Хоббс. Она нашла только одного медвежонка.

"Мы отыскали этих людей и разъяснили, насколько безответственным и смертельно опасным может быть разлучение детеныша с матерью".

Хоббс сказала, что в это время года медведица вряд ли бы оставила потомство без присмотра. Медвежонок был мокрым и холодным. Она подозревает, что детёныши долгое время скитались. А поведение людей только усугубило их состояние.

"Мы полагаем, медвежата пережили травмирующий опыт", - сказала Хоббс.

Детёныша доставили в реабилитационный центр для обследования, через некоторое время его выпустят в дикую природу.

"Больно видеть, что люди безответственно относятся к дикой природе, ведь это счастье, что мы живём в горах рядом с этими существами".

Джоди Уильямс, основатель организации Help Asheville Bears, также посмотрела видео и была потрясена поведением участников.

"Всё ради селфи, всё ради селфи, - возмутилась Уильямс. - Это просто невежество, эгоизм, это не то, каким должно быть сосуществование. Люди, живущие рядом с дикими животными, особенно с медведями, должны знать все правила и запреты, одно из которых - никогда не трогать медвежонка".

Самые распространённые медведи в Северной Америке - это барибал и гризли.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   запрет   люди   медвежонок   природа   селфи   
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7  комментариев
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9k
Колорад 2 часа назад
Жалко медведицы рядом не было, так бы стресс был не у медвежат.
:D
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3k
sers 17 минут назад
Жалко медведицы не было рядом.
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545
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Лохматая яжмать бы пришла-было бы кино =))
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Все жирные, страшные, фа бля.
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7k
pinbalist 2 часа назад
Спасибо что не сожрали
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36k
Teodor 2 часа назад
Даже шакалы не облаивают медвежат на дереве, у них в башке заложено: мамаша придет - мало не покажется...
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482
DuckTales 2 часа назад
К нас со взрослыми селфятся
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2892 поста (2719 в горячем)

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