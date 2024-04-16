Анестезиолог из Техаса готовил для пациентов смертельные "коктейли"

Рейнальдо Ортис через капельницу вводил пациентам смертельную смесь в одной из больниц Далласа. Из-за действий "медицинского террориста" умерла врач, несколько человек оказались в реанимации.
После почти семичасового совещания присяжные признали анестезиолога виновным по всем 10 пунктам обвинения. Во время оглашения приговора Ортис был в маске и не проявлял эмоций.
По словам обвинителей, в результате действий Ортиса у нескольких пациентов случился сердечный приступ, а доктор Мелани Каспар погибла.
Анестезиолог клиники Baylor Scott and White Surgicare вводил блокирующие нервную систему и бронхолитические препараты в капельницы.
19 августа 2022 года камера наблюдения запечатлела, как Ортис положил инфузионный пакет в камеру хранения рядом с операционной. Несколько минут спустя другой медработник забрал пакет, а вскоре после этого у пациента случился сердечный приступ.
Коллега Ортиса, анестезиолог Мелани Каспар, 21 июня взяла пакет с раствором домой, чтобы восстановить силы после болезни.
Почти мгновенно после введения капельницы у неё случился сердечный приступ, она умерла.
Вскрытие показало, что она отравилась бупивакаином - обезболивающим препаратом, который крайне редко применяют во время операций.
В суде выступили анестезиолог Джон Каспар, муж погибшей, именно он обнаружил, что пакеты проколоты, а также подросток, у которого во время операции на носу произошла остановка сердца.
Согласно отчётам, с мая по август 2022 года 13 пациентов клиники пережили сердечные приступы.
Ортиса поместили под стражу ещё до суда. Оказалось, в 2015 году он из мести застрелил соседскую собаку, а также ранее привлекался за домашнее насилие.
Преступнику грозит пожизненное заключение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это вообще нормально просто "взять" с работы лекарство? Или это всё же воровство?
"с мая по август 2022 года 13 пациентов клиники пережили сердечные приступы" - ну пережили и что? В клиниках вообще обычно здоровых людей нет. Анестезия - нагрузка на организм, в том числе и на сердце.
"вскоре после этого у пациента случился сердечный приступ" - "вскоре" не значит "вследствие".
Итог: от его действий никто не умер. Кроме бабы, которая спёрла лекарство и сама его приняла. А может это самоубийство или просто совпадение?
Вообще дело тёмное, виновным он себя не признал. Для каких-то четких выводов не хватает информации.