Анестезиолог из Техаса готовил для пациентов смертельные "коктейли"

19 августа 2022 года камера наблюдения запечатлела, как Ортис положил инфузионный пакет в камеру хранения рядом с операционной. Несколько минут спустя другой медработник забрал пакет, а вскоре после этого у пациента случился сердечный приступ.

Коллега Ортиса, анестезиолог Мелани Каспар, 21 июня взяла пакет с раствором домой, чтобы восстановить силы после болезни.

Почти мгновенно после введения капельницы у неё случился сердечный приступ, она умерла.

Вскрытие показало, что она отравилась бупивакаином - обезболивающим препаратом, который крайне редко применяют во время операций.

В суде выступили анестезиолог Джон Каспар, муж погибшей, именно он обнаружил, что пакеты проколоты, а также подросток, у которого во время операции на носу произошла остановка сердца.