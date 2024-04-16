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Анестезиолог из Техаса готовил для пациентов смертельные "коктейли"

Анестезиолог из Техаса готовил для пациентов смертельные "коктейли"

Автор:
16 апреля 2024 08:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Техас   анестезиолог   врач   капельница   убийство   
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Рейнальдо Ортис через капельницу вводил пациентам смертельную смесь в одной из больниц Далласа. Из-за действий "медицинского террориста" умерла врач, несколько человек оказались в реанимации.

После почти семичасового совещания присяжные признали анестезиолога виновным по всем 10 пунктам обвинения. Во время оглашения приговора Ортис был в маске и не проявлял эмоций.

По словам обвинителей, в результате действий Ортиса у нескольких пациентов случился сердечный приступ, а доктор Мелани Каспар погибла.

Анестезиолог клиники Baylor Scott and White Surgicare вводил блокирующие нервную систему и бронхолитические препараты в капельницы.

19 августа 2022 года камера наблюдения запечатлела, как Ортис положил инфузионный пакет в камеру хранения рядом с операционной. Несколько минут спустя другой медработник забрал пакет, а вскоре после этого у пациента случился сердечный приступ.

Коллега Ортиса, анестезиолог Мелани Каспар, 21 июня взяла пакет с раствором домой, чтобы восстановить силы после болезни.

Почти мгновенно после введения капельницы у неё случился сердечный приступ, она умерла.

Вскрытие показало, что она отравилась бупивакаином - обезболивающим препаратом, который крайне редко применяют во время операций.

В суде выступили анестезиолог Джон Каспар, муж погибшей, именно он обнаружил, что пакеты проколоты, а также подросток, у которого во время операции на носу произошла остановка сердца.

Согласно отчётам, с мая по август 2022 года 13 пациентов клиники пережили сердечные приступы.

Ортиса поместили под стражу ещё до суда. Оказалось, в 2015 году он из мести застрелил соседскую собаку, а также ранее привлекался за домашнее насилие.

Преступнику грозит пожизненное заключение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Техас   анестезиолог   врач   капельница   убийство   
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20k
Bill Час назад
+ еще одна фобия
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10k
vasilykopkov Минуту назад
"Анестезиолог Мелани Каспар, 21 июня взяла пакет с раствором домой, чтобы восстановить силы после болезни."
Это вообще нормально просто "взять" с работы лекарство? Или это всё же воровство?

"с мая по август 2022 года 13 пациентов клиники пережили сердечные приступы" - ну пережили и что? В клиниках вообще обычно здоровых людей нет. Анестезия - нагрузка на организм, в том числе и на сердце.
"вскоре после этого у пациента случился сердечный приступ" - "вскоре" не значит "вследствие".
Итог: от его действий никто не умер. Кроме бабы, которая спёрла лекарство и сама его приняла. А может это самоубийство или просто совпадение?
Вообще дело тёмное, виновным он себя не признал. Для каких-то четких выводов не хватает информации.
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3k
Константин 20 минут назад
Лицом похож на червя-русофоба Семигина.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2880 постов (2707 в горячем)

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