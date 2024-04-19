Чудесное превращение: до и после операции по удалению опухоли на лице

62-летний американец 16 лет прожил с чудовищной опухолью на правой стороне лица и шее. Из «маленького прыщика возле уха» она постепенно превратилась в нарост весом 2,5 кг, который страшно мешал нормальной жизни. Однако медицина творит чудеса!
У Тима, 62-летнего жителя Скоттсдейла (Аризона), опухоль весом 2,5 кг росла с правой стороны лица и шеи. По словам Тима, опухоль начиналась как "маленький прыщик возле уха", но продолжала расти в течение 16 лет, превратившись из мяча для гольфа в теннисный мяч. В конце концов она стала настолько большой, что начала давить на ухо, челюсть, шею и горло.
Из-за своего размера опухоль деформировала лицо Тима, давила и растягивала ухо, челюсть, щеку и глаз. У него каждый день болела голова, а при некоторых движениях возникало ощущение, что лицо «рвется».
Он мог есть только левой стороной рта и был вынужден принимать пищу стоя, иначе опухоль ударялась о стол и натыкалась на еду.
Тим так и не смог за все эти годы удалить опухоль, потому что у него не было ни медицинской страховки, ни денег, чтобы самому оплатить операцию. Но когда хирург по лечению головы и шеи доктор Райан Осборн связался с ним, Тим получил надежду на то, что сможет наконец-то жить нормальной жизнью.
В последнем эпизоде программы TLC «Забери мою опухоль» Тим сказал: «Надеюсь, доктор Осборн сможет полностью удалить это чудовище. Вы должны верить в кого-то, и... я даю доктору Осборну добро на его волшебство. В конце концов, я просто хочу быть нормальным, а я не часто чувствую себя таковым».
Опухоль Тима впервые появилась в 2007 году, когда ему было 46 лет. Он решил, что это прыщ, и попробовал выдавать его. Но опухоль никуда не делась. Когда она выросла до размера горошины, Тим попросил кого-то другого попробовать ее удалить. Но все равно ничего не вышло.
Однажды он проснулся, а эта штука была размером с надувной мяч: «Однажды смотришь в зеркало и думаешь: "О, оно стало больше"». Когда он обратился к интернету в поисках ответов, то, по его словам, всё указывало на кисту сальной железы — самый распространенный тип кист кожи.
Тима несколько раз взвешивали, вес опухоли варьировался от 4 фунтов (1,8 кг) до почти 6 фунтов (2,7 кг)
Этот тип кисты представляет собой не вызывающий боли бугорок под кожей, который медленно растет. Обычно она безвредна и может появляться на лице, шее, волосистой части головы, спине или в паховой области.
Эти наросты довольно распространены и встречаются по меньшей мере у 20 процентов взрослых. Они могут образовываться при повреждении или закупорке сальной железы — микроскопической железы, связанной с волосяными фолликулами и выделяющей маслянистую или воскообразную субстанцию.
Большинство таких кист не требуют лечения, их следует оставить в покое и содержать в чистоте. Однако если нарост причиняет дискомфорт, врач может удалить его с помощью местной анестезии.
На протяжении многих лет Тим использовал юмор как защитный механизм и «одеяло безопасности», чтобы справиться со своей «дружелюбной маленькой опухолью» и заставить людей чувствовать себя менее неловко рядом с ним и его наростом. Но огромная опухоль по-прежнему мешала ему жить.
Ему приходится поднимать опухоль вверх и закидывать через плечо, чтобы повернуть голову за рулем, и опухоль мешала ему, когда он пытался маневрировать под машинами, чтобы их обслужить. Вся его одежда растягивалась, чтобы налезть на опухоль, и он часто не высыпался, вынужденный лежать на левом боку, подложив правый локоть под опухоль, чтобы вес не сдавливал шею.
Но с помощью доктора Осборна у Тима появилась возможность удалить этот жуткий нарост. Поэтому он прилетел на встречу с хирургом-онкологом, специализирующимся на операциях на голове и шее, директором Института головы и шеи Осборна в Лос-Анджелесе.
Хотя до этого они общались по видеосвязи, доктор Осборн сказал: «Чтобы по-настоящему оценить размер этой опухоли, нужно увидеть ее лично». Осмотрев образование, доктор сказал, что, по его мнению, опухоль исходит из околоушной железы Тима — железы, вырабатывающей слюну. Опухоли в этой железе — не редкость, но обычно они размером с грецкий орех. Такая большая, как у Тима, необычна и больше похожа на арбуз, сказал доктор Осборн.
Хотя хирург не возражал против удаления образования, он выразил опасения по поводу вмешательства в проходящие через него лицевые нервы — перерезание не того нерва может привести к параличу лица. В любом случае, доктору Осборну пришлось бы перерезать крупный нерв, который снабжает чувствами и ощущениями правое ухо. После операции на лице Тима могла остаться большая впадина. Кроме того, врач сказал Тиму, что даже если операция пройдет успешно, может пройти шесть месяцев, прежде чем он полностью восстановит функции и чувствительность лица.
Хотя Тим был не в восторге от того, что после операции у него могут остаться небольшие деформации лица, он все же твердо решил, что хочет избавиться от опухоли.
Самой тревожной деталью, которую доктор Осборн сообщил Тиму, была вероятность того, что образование может оказаться раковым. Интуиция подсказывала ему, что опухоль доброкачественная, но, поскольку она росла так долго, существовала вероятность того, что клетки могли мутировать и стать злокачественными. Как бы то ни было, опухоль необходимо было удалить, и как можно скорее, сказал доктор Осборн.
Два дня спустя доктор Осборн и его коллега, пластический хирург доктор Джейсон Гамильтон, почти пять часов оперировали лицо и шею Тима.
В ходе операции доктор Осборн смог определить и обойти основные лицевые нервы. Он удалил все образование, и доктор Гамильтон смог восстановить щеку Тима без какой-либо вогнутости.
Тим проснулся и смог улыбаться и двигать всем лицом.
Через неделю доктор Осборн сказал Тиму, что результаты патологоанатомического исследования показали, что опухоль абсолютно доброкачественная, без признаков рака. Это была плеоморфная аденома околоушной железы.
Плеоморфные аденомы — наиболее распространенный тип опухолей слюнных желез, составляющий 70-80 процентов доброкачественных опухолей слюнных желез и особенно часто встречающийся в околоушной железе. В год эти новообразования составляют от двух до 3,5 случаев на 100 000 человек.
Через семь недель после операции Тим вышел на улицу, не опасаясь, что люди будут пялиться или смеяться над ним, и смог впервые за два десятилетия побриться по-настоящему.
«После операции я чувствую себя легче, — сказал он. — У меня ничего не болит. Это оказалось намного легче, чем я ожидал... Ощущения фантастические. Когда опухоль была там, она была чертовски уродливой. Хорошо, что она исчезла. Шестнадцать лет было достаточно долго. Куда бы я ни пошел, все очень рады за меня».
Теперь он может нормально надевать рубашки, есть всем ртом, водить машину, не поднимая опухоль, чтобы повернуть голову, и у него не болит голова с самого утра. Он также может нормально работать с машинами клиентов, и опухоль не мешает ему.
У него просто началась вторая жизнь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а у нас-то, в "варварской тоталитарной" России - лечат кого попало и всех подряд за счёт государства. видать не доросли мы ещё до "правильной" демократии.