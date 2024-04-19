Чудесное превращение: до и после операции по удалению опухоли на лице

Хотя хирург не возражал против удаления образования, он выразил опасения по поводу вмешательства в проходящие через него лицевые нервы — перерезание не того нерва может привести к параличу лица. В любом случае, доктору Осборну пришлось бы перерезать крупный нерв, который снабжает чувствами и ощущениями правое ухо. После операции на лице Тима могла остаться большая впадина. Кроме того, врач сказал Тиму, что даже если операция пройдет успешно, может пройти шесть месяцев, прежде чем он полностью восстановит функции и чувствительность лица.

Хотя Тим был не в восторге от того, что после операции у него могут остаться небольшие деформации лица, он все же твердо решил, что хочет избавиться от опухоли.

Самой тревожной деталью, которую доктор Осборн сообщил Тиму, была вероятность того, что образование может оказаться раковым. Интуиция подсказывала ему, что опухоль доброкачественная, но, поскольку она росла так долго, существовала вероятность того, что клетки могли мутировать и стать злокачественными. Как бы то ни было, опухоль необходимо было удалить, и как можно скорее, сказал доктор Осборн.