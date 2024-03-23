FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1409 постов • 224 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Радика и Дудика Нейк: короткая жизнь разделённых сестёр

Радика и Дудика Нейк: короткая жизнь разделённых сестёр

Автор:
23 марта 2024 16:50
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Радика и Дудика Нейк   болезнь   медицина   операция   особенность   разделение   сиамские близнецы   случай   состояние   съёмка   
1313
6

Вероятность появления на свет сиамских близнецов не такая большая и составляет примерно 1 случай на 200 тысяч новорожденных.

Если в случае с одними медики сразу говорят, что шансов на разделение нет, то в некоторых разделить детей можно. И они получают пусть небольшой, но шанс на отдельную и, возможно, счастливую жизнь.

×
×

Сам термин «сиамские близнецы» – это бытовой синоним медицинского состояния сросшихся близнецов. Это сленговое определение появилось благодаря популярности в середине XIX века Чанга и Энга Банкеров – сросшихся близнецов, которые были родом из Сиама. Братья были настолько популярны, что их стали называть сиамскими близнецами и обозначать их состояние, а не национальность. Братья Банкеры были соединены в области грудной клетки.

В 1888 году в индийском штате Орисса родились девочки-близнецы, соединённые подобным образом.

Хотя рождение сросшихся близнецов обычно рассматривалось как нечто божественное, суеверные жители их деревни сочли девочек «символом божественного гнева» и добились изгнания. Их отец, опечаленный внешним видом своих дочерей, хотел собственноручно разделить их.

Но местные власти воспротивились и спасли детей. Монахи храма взяли на себя заботу о малышках. Монахи назвали девочек Радика и Дудика. В 1893 году Радика и Дудика были проданы лондонскому шоумену Колману. Сёстры начали карьеру, гастролируя по всей Европе. Говорят, что Колман относился к девочкам как приёмный отец, а не только как менеджер-эксплуататор. Девочки казались счастливыми, и они были друг у друга. Сёстры говорили на нескольких языках, их образованием и воспитанием занималась гувернантка из Шотландии.

Почти  10 лет длилась безмятежная жизнь, пока у Дудики в 1902 году не развился туберкулёз.

В Париже известный французский хирург доктор Эжен-Луи Дуайен разделил сестёр, пытаясь спасти Радику. Медик был новатором в области медицинской кинематографии и снял операцию близнецов под названием La Separation de Doodica-Radica на видео. Есть мнение, что он слишком увлёкся этой стороной процесса и в погоне за рекламой поторопился. Казалось, что вмешательство прошло успешно: дети едят жидкую пищу, спят и восстанавливают. Но спустя неделю Дудика умирает от перитонита.

Кажется, что шанс на долгую жизнь есть у оставшейся в живых Радики. Но девочка заразилась туберкулёзом от своей сестры и, несмотря на усилия врачей, она скончалась в 1903 году в парижском санатории спустя 16 месяцев после смерти Дудики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Радика и Дудика Нейк   болезнь   медицина   операция   особенность   разделение   сиамские близнецы   случай   состояние   съёмка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1487 постов (605 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53201



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Мурашки по коже: подробное описание всех уровней океана
Мурашки по коже: подробное описание всех уровней океана
Набирающие популярность в сообществах
Часы Джонни Деппа. Зачем ему сразу два циферблата
Часы Джонни Деппа. Зачем ему сразу два циферблата
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#в мире#кино#интересное#авто аварии#люди#подборка#Автовсячина
#животные#автомобили#машина#забавно#история#фильм#собака#шоу бизнес#позитив#кошка
#Юмор#факты#интересно#ДТП#Россия#аварии#кот#Разное#СССР#съемка
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Хирурги поделились пугающими историями из своей практики Хирурги поделились пугающими историями из своей практики Стеклянная женщина из Индии и 300 её переломов Стеклянная женщина из Индии и 300 её переломов Удаление тканей мозга помогло подростку-эпилептику вернуться к нормальной жизни Удаление тканей мозга помогло подростку-эпилептику вернуться к нормальной жизни Обречённая на неодиночество Обречённая на неодиночество Воскрешение или&nbsp; выдумка? Неоднозначная история Клавдии Устюжаниной Воскрешение или  выдумка? Неоднозначная история Клавдии Устюжаниной

На что жалуетесь?

Вернуться