Радика и Дудика Нейк: короткая жизнь разделённых сестёр

Вероятность появления на свет сиамских близнецов не такая большая и составляет примерно 1 случай на 200 тысяч новорожденных.
Если в случае с одними медики сразу говорят, что шансов на разделение нет, то в некоторых разделить детей можно. И они получают пусть небольшой, но шанс на отдельную и, возможно, счастливую жизнь.
Сам термин «сиамские близнецы» – это бытовой синоним медицинского состояния сросшихся близнецов. Это сленговое определение появилось благодаря популярности в середине XIX века Чанга и Энга Банкеров – сросшихся близнецов, которые были родом из Сиама. Братья были настолько популярны, что их стали называть сиамскими близнецами и обозначать их состояние, а не национальность. Братья Банкеры были соединены в области грудной клетки.
В 1888 году в индийском штате Орисса родились девочки-близнецы, соединённые подобным образом.
Хотя рождение сросшихся близнецов обычно рассматривалось как нечто божественное, суеверные жители их деревни сочли девочек «символом божественного гнева» и добились изгнания. Их отец, опечаленный внешним видом своих дочерей, хотел собственноручно разделить их.
Но местные власти воспротивились и спасли детей. Монахи храма взяли на себя заботу о малышках. Монахи назвали девочек Радика и Дудика. В 1893 году Радика и Дудика были проданы лондонскому шоумену Колману. Сёстры начали карьеру, гастролируя по всей Европе. Говорят, что Колман относился к девочкам как приёмный отец, а не только как менеджер-эксплуататор. Девочки казались счастливыми, и они были друг у друга. Сёстры говорили на нескольких языках, их образованием и воспитанием занималась гувернантка из Шотландии.
Почти 10 лет длилась безмятежная жизнь, пока у Дудики в 1902 году не развился туберкулёз.
В Париже известный французский хирург доктор Эжен-Луи Дуайен разделил сестёр, пытаясь спасти Радику. Медик был новатором в области медицинской кинематографии и снял операцию близнецов под названием La Separation de Doodica-Radica на видео. Есть мнение, что он слишком увлёкся этой стороной процесса и в погоне за рекламой поторопился. Казалось, что вмешательство прошло успешно: дети едят жидкую пищу, спят и восстанавливают. Но спустя неделю Дудика умирает от перитонита.
Кажется, что шанс на долгую жизнь есть у оставшейся в живых Радики. Но девочка заразилась туберкулёзом от своей сестры и, несмотря на усилия врачей, она скончалась в 1903 году в парижском санатории спустя 16 месяцев после смерти Дудики.
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