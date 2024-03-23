Радика и Дудика Нейк: короткая жизнь разделённых сестёр

Почти 10 лет длилась безмятежная жизнь, пока у Дудики в 1902 году не развился туберкулёз.

В Париже известный французский хирург доктор Эжен-Луи Дуайен разделил сестёр, пытаясь спасти Радику. Медик был новатором в области медицинской кинематографии и снял операцию близнецов под названием La Separation de Doodica-Radica на видео. Есть мнение, что он слишком увлёкся этой стороной процесса и в погоне за рекламой поторопился. Казалось, что вмешательство прошло успешно: дети едят жидкую пищу, спят и восстанавливают. Но спустя неделю Дудика умирает от перитонита.