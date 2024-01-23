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Удаление тканей мозга помогло подростку-эпилептику вернуться к нормальной жизни

Удаление тканей мозга помогло подростку-эпилептику вернуться к нормальной жизни

Автор:
23 января 2024 10:36
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Ангус Бейн   Гейтсайд   болезнь   вмешательство   выздоровление   медицина   операция   подросток   шотландия   эпилепсия   
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Основную часть своей жизни Ангус Бейн страдал от эпилептических припадков. Болезнь шотландцу диагностировали в возрасте пяти лет. А в 17 парень смог избавиться от проявлений недуга с помощью специфического метода лечения.

Ангус вошёл в число первых пациентов в Британии, которые прошли новейшую методику удаления части тканей мозга с помощью лазера.

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Ники Бейн из Гейтсайда (Файф) – мать юноши рассказала, что жизнь всей семьи вращалась вокруг болезни сына после её диагностирования:

Он принимал много очень тяжёлых лекарств, у него были провода в голове, стимуляция мозга, так много тестов и сканирований.

Подросток попал в Эдинбургскую детскую больницу, где ему провели инновационную операцию, которая носит название лазерная интерстициальная термотерапия.

Процедура относится к малоинвазивным и подразумевает минимальную травматизацию тканей. Вмешательство прошло в октябре прошлого года. Процедура заняла менее двух часов.

Нейрохирург Джоти Кандасами заявил, что лазерная хирургия является фантастическим достижением для конкретных пациентов и даст некоторым из них реальный шанс жить нормальной жизнью. Вмешательство изменит в лучшую сторону жизнь не только самого Ангуса, но и всей семьи парня.

Бейн – второй человек из Шотландии, перенёсший такую операцию. Он мечтает, что когда-то сможет догнать своих сверстников в части  активности, получит водительское удостоверение, начнёт играть в регби и научится кататься на лыжах. До операции подобные занятия представляли слишком большой риск для здоровья, поэтому полностью исключались.

О спорте пока говорить рано, но с момента операции у Бейна не было ни одного приступа, хотя до этого они случались как минимум раз в неделю. Реальные перспективы будущего этого пациента стали вдохновляющим примером для других больных, чью жизнь осложняет эпилепсия.

Источник:

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Метки: Ангус Бейн   Гейтсайд   болезнь   вмешательство   выздоровление   медицина   операция   подросток   шотландия   эпилепсия   
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6  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
Я очень сомневаюсь что пацан вернулся "к нормальной жизни", у него лишь появился шанс, а там как пойдет.
з.ы. любители все приукрасить


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1k
Аарон Чупа 43 минуты назад
Дело лоботомии живёт!
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5
mklaren 45 минут назад
Многое зависит от того где у него поражение мозга было. Мне врач сказал прямо "Мы можем попробовать сделать операцию, но ты останешься дураком на всю жизнь если хоть на миллиметр ошибемся." Второй вариант жрешь таблетки всю жизнь. Родители которые на тот момент все решали выбрали почему-то второй вариант.
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117k
Z_Павел Юрьевич_V 55 минут назад
Лоботомию в массы!
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33k
Ego sum qui sum Час назад
выглядит довольным
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26k
sssss3 2 часа назад
Что за бред для тупых пиндосов???
Когда была операция???
За какой срок после операции не было эпилептических припадков???
Сколько было припадков до операции??? Частота???
Какой интенсивности были припадки??
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