Удаление тканей мозга помогло подростку-эпилептику вернуться к нормальной жизни

Бейн – второй человек из Шотландии, перенёсший такую операцию. Он мечтает, что когда-то сможет догнать своих сверстников в части активности, получит водительское удостоверение, начнёт играть в регби и научится кататься на лыжах. До операции подобные занятия представляли слишком большой риск для здоровья, поэтому полностью исключались.

О спорте пока говорить рано, но с момента операции у Бейна не было ни одного приступа, хотя до этого они случались как минимум раз в неделю. Реальные перспективы будущего этого пациента стали вдохновляющим примером для других больных, чью жизнь осложняет эпилепсия.