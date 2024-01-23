Удаление тканей мозга помогло подростку-эпилептику вернуться к нормальной жизни

Основную часть своей жизни Ангус Бейн страдал от эпилептических припадков. Болезнь шотландцу диагностировали в возрасте пяти лет. А в 17 парень смог избавиться от проявлений недуга с помощью специфического метода лечения.
Ангус вошёл в число первых пациентов в Британии, которые прошли новейшую методику удаления части тканей мозга с помощью лазера.
Ники Бейн из Гейтсайда (Файф) – мать юноши рассказала, что жизнь всей семьи вращалась вокруг болезни сына после её диагностирования:
Он принимал много очень тяжёлых лекарств, у него были провода в голове, стимуляция мозга, так много тестов и сканирований.
Подросток попал в Эдинбургскую детскую больницу, где ему провели инновационную операцию, которая носит название лазерная интерстициальная термотерапия.
Процедура относится к малоинвазивным и подразумевает минимальную травматизацию тканей. Вмешательство прошло в октябре прошлого года. Процедура заняла менее двух часов.
Нейрохирург Джоти Кандасами заявил, что лазерная хирургия является фантастическим достижением для конкретных пациентов и даст некоторым из них реальный шанс жить нормальной жизнью. Вмешательство изменит в лучшую сторону жизнь не только самого Ангуса, но и всей семьи парня.
Бейн – второй человек из Шотландии, перенёсший такую операцию. Он мечтает, что когда-то сможет догнать своих сверстников в части активности, получит водительское удостоверение, начнёт играть в регби и научится кататься на лыжах. До операции подобные занятия представляли слишком большой риск для здоровья, поэтому полностью исключались.
О спорте пока говорить рано, но с момента операции у Бейна не было ни одного приступа, хотя до этого они случались как минимум раз в неделю. Реальные перспективы будущего этого пациента стали вдохновляющим примером для других больных, чью жизнь осложняет эпилепсия.
Источник:
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з.ы. любители все приукрасить
Когда была операция???
За какой срок после операции не было эпилептических припадков???
Сколько было припадков до операции??? Частота???
Какой интенсивности были припадки??