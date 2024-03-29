Как меняется человек, преодолевший зависимость: 25 снимков «до и после»

Выбраться из болота наркомании или алкоголизма крайне тяжело. Но некоторые люди находят в себе мужество и силы, чтобы перевернуть эту черную страницу и начать жизнь с чистого листа. Эти фотографии доказывают, что пагубные привычки — не приговор. И все трудности можно преодолеть, при правильном настрое и поддержке.
1. «Я уже 19 месяцев не употребляю алкоголь и наконец-то снова начинаю видеть красоту в жизни. Надеюсь, это вдохновит других людей с той же проблемой»
4. «Я только что отпраздновала пятилетие со дня полной завязки. Мой последний снимок из полицейского участка и фотография, сделанная сегодня, с разницей в 5 лет. Надеюсь, это кого-то вдохновит»
«После 17 лет ежедневного злоупотребления наркотиками это преображение — одно из моих самых больших достижений. В темноте я обрела новое чувство собственного достоинства. Сияние, которое я теперь излучаю, не просто заметно, а осязаемо. На смену забытому счастью пришла глубокая зависимость от гордости и любви к себе».
6. «Пока я была зависима, я потеряла почти все зубы, это просто ужасно. Прошло почти 2 года после того, как я завязала с наркотой. Теперь у меня более полное лицо и новый щенок. А еще я встретила любовь всей моей жизни!»
7. «Уже год не употребляю алкоголь. Я никогда не думал, что смогу опубликовать это. Но это так! Жизнь не идеальна, но теперь она намного лучше»
8. «От 90 кг до 48 кг за 3 года. Толстая пьяная девушка теперь трезвая и приводит свое тело в порядок»
10. «Я уже 4 месяца трезв и свободен от наркотической зависимости. Каждый день, просыпаясь, я благодарен за то, что мне больше никогда не придется болеть. Спасибо моей семье, реабилитационному центру и всем остальным»
11. «90 дней трезвости. 90 дней с тех пор, как я пережил остановку сердца. 90 дней с тех пор, как я подхватил пневмонию. Но... 90 дней с тех пор, как я воспользовался возможностью начать жизнь с чистого листа»
«Левая фотография — когда я вышел из больницы, а правая — сегодня. С любовью ко всем».
12. «Сегодня 5 лет, как я бросил пить. Программа восстановления работает. В самые темные часы я вдохновлялся такими фотографиями "до и после", как эти. И вот мой вклад»
13. «Слева — фотография из тех времен, когда я не могла и двух дней прожить без алкоголя. Справа — я спустя два года трезвости. Я горжусь собой»
15. «2,5 года трезвости. До 23 лет у меня не было ни легальной работы, ни документов. Сейчас мне 25, и я никогда не оглянусь назад»
17. « За последний год в моей жизни многое изменилось. Я не понимала, насколько трезвость помогла моей коже, пока не посмотрела старые фотографии. Февраль 2020 года и сегодня»
18. «Алкоголизм и трезвость. Сегодня отмечаю 1000 дней без алкоголя. Реабилитационный центр спас мне жизнь»
20. «Слева — наркоман, совершающий преступления направо и налево. Справа — 9 месяцев трезвости и больше никаких проблем»
21. «2 года трезвости и восстановления после анорексии. Между фотографиями прошло 4 года — это был долгий путь»
«Когда я смотрю старые фотографии, я с трудом узнаю ту сумасшедшую грустную девушку, но я сочувствую ей».
«Раньше я с нетерпением ждала, когда же я наконец нажрусь. Мне было так неуютно в своей шкуре, что я чувствовал себя "хорошо" только во время вечеринок».
23. «Просто чтобы напомнить самой себе, что я больше никогда не начну пить! Уже три месяца трезвости»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так что расслабьтесь. Мы все сдохнем!
Бугагашеньки!
Лан. Стебусь. Добра людям которые смогли!
Знаю по себе. И дело тут не в качестве, а в количестве. Мне уже литр в день надо. Как считаете, это мало? А так каждый день. И выходить очень тяжело. Но можно. Я обхожусь без реабилитационных центров. Набор препаратов уже давно изучен вдоль и поперёк. Но дело нелёгкое.
Проблема зависимого в том, что нормальные люди выпивают, чтобы им было хорошо, а зависимые употребляют, чтобы им не было плохо. Поэтому доза нужна постоянно.
Так уж получилось,что застал часть её опроса с одной из "подшефных".Наркоманка,спидозница,вены на руках уже все "попрятались",колет в ноги.Алкоголь и сигареты уже не вставляют.Три года как не девочка,крайние полтора-за деньги.
Деточке-15 лет.......
Выглядела-на плохие 20-25.