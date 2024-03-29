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Как меняется человек, преодолевший зависимость: 25 снимков «до и после»

Как меняется человек, преодолевший зависимость: 25 снимков «до и после»

Автор:
29 марта 2024 16:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: алкоголизм   было и стало   до и после   зависимость   истории людей   наркозависимость   преображение людей   трезвость   
2618
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Выбраться из болота наркомании или алкоголизма крайне тяжело. Но некоторые люди находят в себе мужество и силы, чтобы перевернуть эту черную страницу и начать жизнь с чистого листа. Эти фотографии доказывают, что пагубные привычки — не приговор. И все трудности можно преодолеть, при правильном настрое и поддержке.

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«После 17 лет ежедневного злоупотребления наркотиками это преображение — одно из моих самых больших достижений. В темноте я обрела новое чувство собственного достоинства. Сияние, которое я теперь излучаю, не просто заметно, а осязаемо. На смену забытому счастью пришла глубокая зависимость от гордости и любви к себе».


«Левая фотография — когда я вышел из больницы, а правая — сегодня. С любовью ко всем».


«Когда я смотрю старые фотографии, я с трудом узнаю ту сумасшедшую грустную девушку, но я сочувствую ей».


«Раньше я с нетерпением ждала, когда же я наконец нажрусь. Мне было так неуютно в своей шкуре, что я чувствовал себя "хорошо" только во время вечеринок».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: алкоголизм   было и стало   до и после   зависимость   истории людей   наркозависимость   преображение людей   трезвость   
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7k
yahaomsk Час назад
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167
Konstantin Klipikov 13 минут назад
Здравствуйте, меня зовут Эдуард и я не пью уже девять дней! Ну, не подряд, конечно.... Шутка. Всем освободившемся - сил и счастья. И поддержки близких.
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2k
Andrey Selin 16 минут назад
Теперь давайте вспомним, что нас восемь охулеардов. Данная выборка из 25-ти случаев даже в погрешность не вписывается.
Так что расслабьтесь. Мы все сдохнем!
Бугагашеньки!
Лан. Стебусь. Добра людям которые смогли!
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18k
тов.Suhov 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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29k
Макарыч 36 минут назад
На 23й все наоборот. Татуха на левой фотке сильно поблекла и растянулась, а, соответственно левая сделана позже правой.
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22k
alexis 54 минуты назад
Могу пить, могу не пить, но практически ни когда не возникало желания пить второй день подряд. Такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки.
Ссылка www.youtube.com
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27k
Мрачный мачо 54 минуты назад
Ссылка coub.com
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36k
Fat Lynx Час назад
Не бывает ни бывших алкоголиков, ни, тем более, бывших наркоманов.
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1k
surgy 2 часа назад
Звучит и выглядит как тост
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1k
Logo66 2 часа назад
Это что нужно бухать и что курить, чтобы в 25 лет выглядеть на 40??? И с какой частотой?? Всё в жизни должно быть разумно. И выпить можно и позаниматься спортом, но только не сразу. А то слоева фото с фингалами, а справа накрашена и худая. Слева вся в прыщах или морду корчит, а справа - сама невинность. Предвзятенький пост)))
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416
player50057 foggen2 18 минут назад
Ну ниче, потом в 18 родити будет мать-одиночка-ГЕРОИНя
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44k
Карандаш 2 часа назад
Главное чтобы фото "до" и "после" не были перепутаны местами. А если посмотреть на №8, то наверняка перепутали... Кожа то, кожа то от свинки куда втянулась, хоть и валяется до сих пор под забором.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1760 постов (1675 в горячем)

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