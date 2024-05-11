В Уфе школьник стал терять память и начал седеть после того, как обратился к врачам из-за занозы в ноге

После возвращения в Уфу местные врачи обнаружили, что медики в Оренбурге просмотрели занозу - деревянный осколок проник в клиновидную кость и вызвал воспалительный процесс, но удалить инородное тело так и не смогли.

Мать мальчика отвезла сына в Москву, где хирурги детской городской больницы имени Сперанского провели операцию и извлекли из ноги деревянную занозу. Там же врачи выявили у подростка кокковую инфекцию. Врачи диагностировали у ребёнка хронический остеомиелит, вызывающий разрушение кости.

Однако регрессивные последствия травмы на этом не закончились. Парнишка уже перенёс шесть операций, и после них, а также в результате стресса начал терять память. Мама мальчика говорит, что у него появились седые волосы. Теперь школьнику предстоит получить инвалидность, а его родительница собирается наказать врачей, допустивших халатность.

В будущем мальчику предстоит еще несколько операций. Ему установят искусственную кость.