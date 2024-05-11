В Уфе школьник стал терять память и начал седеть после того, как обратился к врачам из-за занозы в ноге

Ребёнку предстоит получение инвалидности. Делом о халатности врачей заинтересовался Следком.
12-летний мальчик отдыхал у бабушки в деревне в Оренбургской области, где случайно наступил на доску с гвоздём. Родственники рану обработали, но нога у ребенка болеть не перестала. Тогда мальчика повезли в областную больницу, но даже после визита туда школьнику не полегчало.
После возвращения в Уфу местные врачи обнаружили, что медики в Оренбурге просмотрели занозу - деревянный осколок проник в клиновидную кость и вызвал воспалительный процесс, но удалить инородное тело так и не смогли.
Мать мальчика отвезла сына в Москву, где хирурги детской городской больницы имени Сперанского провели операцию и извлекли из ноги деревянную занозу. Там же врачи выявили у подростка кокковую инфекцию. Врачи диагностировали у ребёнка хронический остеомиелит, вызывающий разрушение кости.
Однако регрессивные последствия травмы на этом не закончились. Парнишка уже перенёс шесть операций, и после них, а также в результате стресса начал терять память. Мама мальчика говорит, что у него появились седые волосы. Теперь школьнику предстоит получить инвалидность, а его родительница собирается наказать врачей, допустивших халатность.
В будущем мальчику предстоит еще несколько операций. Ему установят искусственную кость.
«Поставить имплант сейчас они не могут, так как нога еще растет. И его тоже надо в два этапа ставить. Проще говоря, до конца еще далеко», – поделилась мать ребенка.
«Но никто не позвонил, не извинился. Из прокуратуры тоже никто нас не приглашал к себе и не звонил. Письма мне на электронную почту шлют, и все. Пишут, что проходит проверка. Но я так это все не оставлю», — цитирует мать мальчика "Комсомольская правда".
В региональном Минздраве, как сообщают местные СМИ, заявили, что по результатам «внутреннего клинического разбора» врачебная комиссия пришла к выводу, что медицинская помощь пациенту была оказана «своевременно и в полном объеме».
Делом заинтересовался глава Следкома А.Бастрыкин, и теперь мама пострадавшего ребёнка надеется, что следствие найдёт виноватых в том, что её сын стал инвалидом.
Источник:
- Удаление тканей мозга помогло подростку-эпилептику вернуться к нормальной жизни
- В Уфе толпа цыган избила мужчину, помешавшего им украсть телефон
- Медики Подмосковья спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове
- Американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке глазного яблока
- Хирурги поделились пугающими историями из своей практики