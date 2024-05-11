FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1440 постов • 225 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
В Уфе школьник стал терять память и начал седеть после того, как обратился к врачам из-за занозы в ноге

В Уфе школьник стал терять память и начал седеть после того, как обратился к врачам из-за занозы в ноге

Автор:
11 мая 2024 12:05
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Бастрыкин   Следком   УФА   заноза   медицина   операция   остеомиелит   халатность врачей   
1037
4

Ребёнку предстоит получение инвалидности. Делом о халатности врачей заинтересовался Следком.

12-летний мальчик отдыхал у бабушки в деревне в Оренбургской области, где случайно наступил на доску с гвоздём. Родственники рану обработали, но нога у ребенка болеть не перестала. Тогда мальчика повезли в областную больницу, но даже после визита туда школьнику не полегчало.


После возвращения в Уфу местные врачи обнаружили, что медики в Оренбурге просмотрели занозу - деревянный осколок проник в клиновидную кость и вызвал воспалительный процесс, но удалить инородное тело так и не смогли.


Мать мальчика отвезла сына в Москву, где хирурги детской городской больницы имени Сперанского провели операцию и извлекли из ноги деревянную занозу. Там же врачи выявили у подростка кокковую инфекцию. Врачи диагностировали у ребёнка хронический остеомиелит, вызывающий разрушение кости.


Однако регрессивные последствия травмы на этом не закончились. Парнишка уже перенёс шесть операций, и после них, а также в результате стресса начал терять память. Мама мальчика говорит, что у него появились седые волосы. Теперь школьнику предстоит получить инвалидность, а его родительница собирается наказать врачей, допустивших халатность.


В будущем мальчику предстоит еще несколько операций. Ему установят искусственную кость.

«Поставить имплант сейчас они не могут, так как нога еще растет. И его тоже надо в два этапа ставить. Проще говоря, до конца еще далеко»,поделилась мать ребенка.


«Но никто не позвонил, не извинился. Из прокуратуры тоже никто нас не приглашал к себе и не звонил. Письма мне на электронную почту шлют, и все. Пишут, что проходит проверка. Но я так это все не оставлю», — цитирует мать мальчика "Комсомольская правда".

В региональном Минздраве, как сообщают местные СМИ, заявили, что по результатам «внутреннего клинического разбора» врачебная комиссия пришла к выводу, что медицинская помощь пациенту была оказана «своевременно и в полном объеме».


Делом заинтересовался глава Следкома А.Бастрыкин, и теперь мама пострадавшего ребёнка надеется, что следствие найдёт виноватых в том, что её сын стал инвалидом.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Бастрыкин   Следком   УФА   заноза   медицина   операция   остеомиелит   халатность врачей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2073 поста (2061 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

244097



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ты меня унижаешь": мужчина спросил, согласится ли девушка пройти тест на отцовство - и получил неожиданный ответ
"Ты меня унижаешь": мужчина спросил, согласится ли девушка пройти тест на отцовство -...
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Набирающие популярность в сообществах
Не будишь учиться - станешь грузчиком (теперь этим не испугать)
Не будишь учиться - станешь грузчиком (теперь этим не испугать)
С добрым утром
С добрым утром
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#наука#история#СССР#Москва#кот#Жизнь#конфликт
#в мире#факты#Прикол#ученые#Китай#забавно#Бразилия#Спасение#Еда
#животные#интересно#Россия#Юмор#задержание#интересное#Санкт-Петербург#полиция
Удаление тканей мозга помогло подростку-эпилептику вернуться к нормальной жизни Удаление тканей мозга помогло подростку-эпилептику вернуться к нормальной жизни В Уфе толпа цыган избила мужчину, помешавшего им украсть телефон В Уфе толпа цыган избила мужчину, помешавшего им украсть телефон Медики Подмосковья спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове Медики Подмосковья спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове Хирурги поделились пугающими историями из своей практики Хирурги поделились пугающими историями из своей практики Американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке глазного яблока Американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке глазного яблока

На что жалуетесь?

Вернуться