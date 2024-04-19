Россиянка получила в посылке с тарелками из Узбекистана живого скорпиона

Иностранец прибыл к жительнице Барнаула в запечатанной коробке.
В Барнауле местная жительница заказала из Узбекистана набор тарелок и получила вместе с долгожданной посылкой живого скорпиона внутри.
Инцидент произошел 17 апреля. Получив долгожданную посылку, жительница республики по-настоящему удивилась: кроме посуды из соседнего Узбекистана, в Россию вместе с тарелками прилетел первым рейсом еще и самый настоящий скорпион.
Добрая жительница Барнаула не стала убивать живое существо и решила отдать его в добрые руки, предварительно переселив иностранца в пустую наполненную камушками бутылку.
На удивление найти хозяина для скорпиона из соседнего государства женщине не составило труда – в тот же день за ним приехала местная зооактивистка, у которой уже был опыт содержания опасных паукообразных.
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