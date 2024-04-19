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Россиянка получила в посылке с тарелками из Узбекистана живого скорпиона

Россиянка получила в посылке с тарелками из Узбекистана живого скорпиона

Автор:
19 апреля 2024 11:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Посылка   Скорпион   новости   тарелки   фото   
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Иностранец прибыл к жительнице Барнаула в запечатанной коробке.

В Барнауле местная жительница заказала из Узбекистана набор тарелок и получила вместе с долгожданной посылкой живого скорпиона внутри.

Инцидент произошел 17 апреля. Получив долгожданную посылку, жительница республики по-настоящему удивилась: кроме посуды из соседнего Узбекистана, в Россию вместе с тарелками прилетел первым рейсом еще и самый настоящий скорпион.

Добрая жительница Барнаула не стала убивать живое существо и решила отдать его в добрые руки, предварительно переселив иностранца в пустую наполненную камушками бутылку.


На удивление найти хозяина для скорпиона из соседнего государства женщине не составило труда – в тот же день за ним приехала местная зооактивистка, у которой уже был опыт содержания опасных паукообразных.

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Метки: Видео   Посылка   Скорпион   новости   тарелки   фото   
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1  комментарий
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Trueman 39 минут назад
Какая заботливая, даже зофобаса дала ему пожрать
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3498 постов (3298 в горячем)

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