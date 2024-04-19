Россиянка получила в посылке с тарелками из Узбекистана живого скорпиона

Добрая жительница Барнаула не стала убивать живое существо и решила отдать его в добрые руки, предварительно переселив иностранца в пустую наполненную камушками бутылку.

На удивление найти хозяина для скорпиона из соседнего государства женщине не составило труда – в тот же день за ним приехала местная зооактивистка, у которой уже был опыт содержания опасных паукообразных.