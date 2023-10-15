820 часов под водой: водолазы подняли со дна моря тысячи снарядов времён ВОВ

С начала лета водолазы МЧС Севастополя подняли со дна Чёрного моря более пяти тысяч боеприпасов времён Великой Отечественной войны, в том числе артснаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели как немецкого, так и советского производства.
Для этого водолазы совершили 541 погружение и провели под водой 820 часов.
МЧС России третий год подряд проводит работы по разминированию акватории Чёрного моря. На этот раз сотрудники завершат миссию в конце октября.
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