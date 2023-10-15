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820 часов под водой: водолазы подняли со дна моря тысячи снарядов времён ВОВ

820 часов под водой: водолазы подняли со дна моря тысячи снарядов времён ВОВ

Автор:
15 октября 2023 09:35
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: ВОВ   Видео   водолазы   мсч   новости   снаряды   фото   
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С начала лета водолазы МЧС Севастополя подняли со дна Чёрного моря более пяти тысяч боеприпасов времён Великой Отечественной войны, в том числе артснаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели как немецкого, так и советского производства.

Для этого водолазы совершили 541 погружение и провели под водой 820 часов.

МЧС России третий год подряд проводит работы по разминированию акватории Чёрного моря. На этот раз сотрудники завершат миссию в конце октября.


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Метки: ВОВ   Видео   водолазы   мсч   новости   снаряды   фото   
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