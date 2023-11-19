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Шедевр, много лет висевший на кухне у француженки, отправился в Лувр

Шедевр, много лет висевший на кухне у француженки, отправился в Лувр

Автор:
19 ноября 2023 09:23
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   искусство   картина   лувр   новости   фото   
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Давно утерянный шедевр, датируемый концом XIII века, направляется в Лувр после того, как много лет провисел на кухне французской бабушки.


Картина флорентийского художника Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо, «Осмеянный Христос» размером 25 на 20 см была вновь открыта в 2019 году, когда пожилая женщина из города Компьен решила ее оценить.

Произведение искусства было продано на аукционе за 26,8 миллиона долларов, но французское правительство запретило его экспортировать, объявив «национальным достоянием». Министр культуры Франции Рима Абдул Малак и директор Лувра Лоуренс де Кар аявили, что картина теперь будет висеть в самом знаменитом парижском музее. Французское правительство приобрело картину у покупателя.


«Осмеянный Христос» и еще одна картина Чимабуэ под названием «Маэста» будут представлены в Лувре в 2025 году.


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Метки: Видео   искусство   картина   лувр   новости   фото   
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7  комментариев
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5k
Kozlodoev Час назад
Сразу к бабусе гости понаехали с поздравлениями и подарками, дети, внуки, соседи...
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Lyzer Полчаса назад
А за сколько денег правительство выкупило картину у покупателя? Почему правительство не купило картину с аукциона? Кто-то денег нормально поднял!
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олег 50 минут назад
для 13 го века католической европы очень хорошая работа. чимабуе крут
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25k
pssst 53 минуты назад
Национальное достояние французов - че там еще макаронники нарисовали?
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5k
Elena Ki 59 минут назад
Министр культуры Франции Рима Абдул Малак
+=======+
Так Франции или Рима?
А! Это его зовут так - Рима Абдул.
И с такой фамилией этому абдулу лучше не соваться в Грецию.
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