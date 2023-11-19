Давно утерянный шедевр, датируемый концом XIII века, направляется в Лувр после того, как много лет провисел на кухне французской бабушки.
Картина флорентийского художника Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо, «Осмеянный Христос» размером 25 на 20 см была вновь открыта в 2019 году, когда пожилая женщина из города Компьен решила ее оценить.
Произведение искусства было продано на аукционе за 26,8 миллиона долларов, но французское правительство запретило его экспортировать, объявив «национальным достоянием». Министр культуры Франции Рима Абдул Малак и директор Лувра Лоуренс де Кар аявили, что картина теперь будет висеть в самом знаменитом парижском музее. Французское правительство приобрело картину у покупателя.
«Осмеянный Христос» и еще одна картина Чимабуэ под названием «Маэста» будут представлены в Лувре в 2025 году.
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Так Франции или Рима?
А! Это его зовут так - Рима Абдул.
И с такой фамилией этому абдулу лучше не соваться в Грецию.