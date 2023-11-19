Шедевр, много лет висевший на кухне у француженки, отправился в Лувр

Произведение искусства было продано на аукционе за 26,8 миллиона долларов, но французское правительство запретило его экспортировать, объявив «национальным достоянием». Министр культуры Франции Рима Абдул Малак и директор Лувра Лоуренс де Кар аявили, что картина теперь будет висеть в самом знаменитом парижском музее. Французское правительство приобрело картину у покупателя.

«Осмеянный Христос» и еще одна картина Чимабуэ под названием «Маэста» будут представлены в Лувре в 2025 году.