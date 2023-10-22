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Секс-работницы устроили митинг против переноса «квартала красных фонарей»

Секс-работницы устроили митинг против переноса «квартала красных фонарей»

Автор:
22 октября 2023 09:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   квартал красных фонарей   люди   митинг   новости   работа   секс-работницы   фото   
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Сотни секс-работников Амстердама провели акцию протеста против плана городского совета перенести знаменитый квартал красных фонарей из центра города в пригород.

Демонстранты двинулись маршем в направлении к мэрии, многие из них были в масках в целях анонимности, некоторые несли плакаты и транспаранты с надписями «Спасите квартал красных фонарей» и скандировали: «Не спасайте нас, спасите наши окна».


К концу года мэрия должна принять решение об аренде этого скандального «эротического центра», оправдывая его перенос создавамыми неудобствами, связанными с массовым туризмом. 

Жители пригородов, куда хотят перенести квартал красных фонарей, обеспокоенные перспективой увидеть «огромный бордель в двух шагах от своих домов», неожиданно присоединились к протесту секс-работников, которые хотят оставаться за своими алыми неоновыми витринами возле каналов исторического центра.

«На самом деле мы протестуем против исчезновения окон уже 16 лет. В 2007 году причиной, по словам муниципалитета, была борьба с торговлей людьми и жестоким обращением, а теперь – борьба с массовым туризмом», – объясняет Маришка Майор, бывшая секс-работница, защищающая этот сектор.

В скандале оказалось замешано даже Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое категорически против того, чтобы два из предложенных объектов находились недалеко от его новой штаб-квартиры на юге Амстердама.


Столица Нидерландов, которая пытается избавиться от своего имиджа «города греха», также запустила онлайн-кампанию, призванную отговорить молодых европейцев организовывать мальчишники или другие вечеринки в городе.

После протестов по поводу выбора трёх потенциальных мест для центра в феврале мэрия в июне немного скорректировала свой план, пообещав сократить количество мест общественного питания в здании, в котором планируется разместить около сотни мест секс-работников. Уступка далеко не обнадеживающая: петиции против проекта собрали в сентябре почти 22 000 подписей.

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Метки: Видео   квартал красных фонарей   люди   митинг   новости   работа   секс-работницы   фото   
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13  комментариев
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 56 минут назад
Бунт в проститутошной )))
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265
ИНО 8 минут назад
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32k
БамбарбияКиргуду 14 минут назад
Что там за шум,Берримор? Бл.ди бастуют,сэр.
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32k
БамбарбияКиргуду 17 минут назад
Странно что что путина не примешали.Но время ещё есть.
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1k
Antik-Taktik Полчаса назад
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7k
tamin Полчаса назад
Да пох на них. Все равно границы закроют и усе. Интересно, как они выживут без туризма ибо без красных фонарей и косячка они нафиг никому не нужны. Хотя есть хохляндия. Там девки дешевле и так же легализовали.
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805
Flint 46 минут назад
В Амстердаме самая крупная улица красных фонарей - большой выбор) В Роттердаме (в котором мы остановились,и который мне в целом на порядок больше понравился) улицу красных фонарей убрали давно. Заходил к одной в Гроненгине - там тоже есть улица красных фонарей. Жаловалась мне на туристов-студентов из Германии, грит мало того что на камеру снимают - так ещё и платить никуя не хотят :D Мы там ещё с отставным сомалийским пиратом скорешились, он на этой улице ошивается. Идёт одна путана по улице - он такой, о так это моя подруга! Шэйла! - А она ему в ответ средний палец показывает - ''любит меня!'' с улыбкой замечает бывший пират))
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32k
Teodor Час назад
Туризм им не нравится - придурки, без туристов чем жить будете..?
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1
Николай ..: Атеист :.. 55 минут назад
Так они хотят меньше секс туристов и нарко туристов и больше тех кто хочет посмотреть на город и культуру, а стоит признаться, там есть на что смотреть.
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11k
kaboza 2 часа назад
Какс Тверской на Ленинградку)))
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640
Шурман 2 часа назад
Первое еще до карантина хотели его закрыть и так же с наркотой , продажа только местным и с местной пропиской , даже в бреде уже так просто не купить . В Брюсселе и Антверпене тоже самое , просто решили закрыть это все , но у нас другое , дешевые девушки из Украины наехали и убили их рынок :) но Украина это жЭ ЦЭ Европа , так что нет смысла в волнениях .
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