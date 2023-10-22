Секс-работницы устроили митинг против переноса «квартала красных фонарей»

Сотни секс-работников Амстердама провели акцию протеста против плана городского совета перенести знаменитый квартал красных фонарей из центра города в пригород.
Демонстранты двинулись маршем в направлении к мэрии, многие из них были в масках в целях анонимности, некоторые несли плакаты и транспаранты с надписями «Спасите квартал красных фонарей» и скандировали: «Не спасайте нас, спасите наши окна».
К концу года мэрия должна принять решение об аренде этого скандального «эротического центра», оправдывая его перенос создавамыми неудобствами, связанными с массовым туризмом.
Жители пригородов, куда хотят перенести квартал красных фонарей, обеспокоенные перспективой увидеть «огромный бордель в двух шагах от своих домов», неожиданно присоединились к протесту секс-работников, которые хотят оставаться за своими алыми неоновыми витринами возле каналов исторического центра.
«На самом деле мы протестуем против исчезновения окон уже 16 лет. В 2007 году причиной, по словам муниципалитета, была борьба с торговлей людьми и жестоким обращением, а теперь – борьба с массовым туризмом», – объясняет Маришка Майор, бывшая секс-работница, защищающая этот сектор.
В скандале оказалось замешано даже Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое категорически против того, чтобы два из предложенных объектов находились недалеко от его новой штаб-квартиры на юге Амстердама.
Столица Нидерландов, которая пытается избавиться от своего имиджа «города греха», также запустила онлайн-кампанию, призванную отговорить молодых европейцев организовывать мальчишники или другие вечеринки в городе.
После протестов по поводу выбора трёх потенциальных мест для центра в феврале мэрия в июне немного скорректировала свой план, пообещав сократить количество мест общественного питания в здании, в котором планируется разместить около сотни мест секс-работников. Уступка далеко не обнадеживающая: петиции против проекта собрали в сентябре почти 22 000 подписей.
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Че с них взять, тупые же!