Секс-работницы устроили митинг против переноса «квартала красных фонарей»

Демонстранты двинулись маршем в направлении к мэрии, многие из них были в масках в целях анонимности, некоторые несли плакаты и транспаранты с надписями «Спасите квартал красных фонарей» и скандировали: «Не спасайте нас, спасите наши окна».

К концу года мэрия должна принять решение об аренде этого скандального «эротического центра», оправдывая его перенос создавамыми неудобствами, связанными с массовым туризмом.