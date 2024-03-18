Китайский робот побил мировой рекорд по скорости ходьбы

Он, конечно, не будет участвовать в Олимпийских играх, но для двуногого робота это всё равно невероятно быстро. Даже знаменитый робот-гуманоид Atlas от компании Boston Dynamic, который известен своим паркуром и сальто назад, развивает скорость всего 2,5 м/с. Только робот Cassie от компании Agility Robotic может посоревноваться с H1: он развивает максимальную скорость ходьбы 4 м/с. Но поскольку Cassie — всего лишь пара ног, он не считается полноразмерным гуманоидом.