Китайский робот побил мировой рекорд по скорости ходьбы

Китайская компания Unitree представила новую версию своего робота-гуманоида. Недавно он установил мировой рекорд скорости ходьбы по сравнению со всеми гуманоидами. Компания также показала демо-ролик с уникальным роботом.
Китайская робототехническая компания Unitree продемонстрировала впечатляющие возможности своего новейшего робота H1 Evolution V3.0. Он может прыгать, танцевать, подтягиваться на турнике, ходить по лестнице и бегать, демонстрируя удивительную мобильность и равновесие. Рост робота — 179 см, а вес составляет 47 кг. Он бегает со скоростью почти 12 км/ч, и может ходить со скоростью 5 м/с. Это — мировой рекорд по сравнению с другими гуманоидами.
Он, конечно, не будет участвовать в Олимпийских играх, но для двуногого робота это всё равно невероятно быстро. Даже знаменитый робот-гуманоид Atlas от компании Boston Dynamic, который известен своим паркуром и сальто назад, развивает скорость всего 2,5 м/с. Только робот Cassie от компании Agility Robotic может посоревноваться с H1: он развивает максимальную скорость ходьбы 4 м/с. Но поскольку Cassie — всего лишь пара ног, он не считается полноразмерным гуманоидом.
Секрет такой скорости робота — в мощном крутящем моменте, создаваемом его тазобедренными и коленными суставами. В его суставах установлены актуаторы, развивающие 360 ньютон-метров крутящего момента, что позволяет ему быстро двигать ногами и даже прыгать так же высоко, как человек. При этом его грузоподъемность составляет 30 килограмм.
Создатели робота показали в демо-ролике, на что ещё способен H1. На одном видео он поднимается и спускается по лестнице, не спотыкаясь, на другом — три робота исполняют слаженный танец. В одном из роликов H1 даже берёт корзину с робота-собаки и переносит её на стол. Гуманоид ориентируется с помощью камер и датчиков Lidar (Light Detection and Ranging), встроенных в голову.
Компания Unitree пока не назвала официальную цену и дату запуска H1. Разработчики сообщают, что его стоимость точно составит меньше 90 тысяч долларов (8,3 млн рублей). Для сравнения, цена четвероногого робота Spot от Boston Dynamic составляет 75 тысяч долларов (6,9 млн рублей).
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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