Очередной любитель пострелять на свадьбе пожалел о своём поступке

В Красноярске сотрудники ОМОН задержали участника свадебного кортежа, который во время движения по Николаевскому мосту решил привлечь внимание окружающих и выстрелил несколько раз в воздух.





Примечательно, что инцидент произошёл два месяца назад, 17 февраля. Но полицейские в ходе мониторинга интернета наткнулись на видеозапись несколько дней назад. Интересно, что нарушители сами сделали силовикам подарок — засняли и выложили запись со стрельбой в соцсети.





Поскольку "Мерседес", фигурирующий на видеозаписи, принадлежал одному из нарушителей, то найти его не составило труда. Бойцы ОМОН задержали его прямо у подъезда дома, где тот проживает. Вместе с ним задержали, как сообщается, ещё одного участника свадебного кортежа.