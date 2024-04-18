Очередной любитель пострелять на свадьбе пожалел о своём поступке

Задержанный пообещал, что подобного больше не повторится. Верим?
В Красноярске сотрудники ОМОН задержали участника свадебного кортежа, который во время движения по Николаевскому мосту решил привлечь внимание окружающих и выстрелил несколько раз в воздух.
Примечательно, что инцидент произошёл два месяца назад, 17 февраля. Но полицейские в ходе мониторинга интернета наткнулись на видеозапись несколько дней назад. Интересно, что нарушители сами сделали силовикам подарок — засняли и выложили запись со стрельбой в соцсети.
Поскольку "Мерседес", фигурирующий на видеозаписи, принадлежал одному из нарушителей, то найти его не составило труда. Бойцы ОМОН задержали его прямо у подъезда дома, где тот проживает. Вместе с ним задержали, как сообщается, ещё одного участника свадебного кортежа.
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Стрелявшим оказался мужчина 1990 года рождения (где он родился, к сожалению, не уточняется). Охолощённый пистолет, из которого производилась стрельба, изъяли и отправили на экспертизу. Задержанный за свой поступок извинился и отделался, можно сказать, испугом (задержание было жестче, чем последующее наказание).
На него составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.13 КоАП ("Стрельба из оружия в населенных пунктах или других не отведенных для этого местах"). Ему грозит всего лишь конфискация пистолета и штраф в размере 40-50 тысяч рублей.
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ЗАЧЕМ, бл#(!), вы, ушлёпки, бесите народ???... Идите, нахер в свои кишлаки и аулы, в горы.. И там обстреляйтесь, чтобы из жопы вашей, грязной, свинец капал(!!!)...
Нехер в городе, свои животные правила ... Дебилы...
Как же уже это [мат]…
Хочешь свадьбу как в горах, [мат] в свой аул и там веселись…
Хочешь пошуметь- тир, полигон, где-нибудь подальше в лесу, но никак не в населенных пунктах
Николай Носов.
"Саша давно просил маму подарить ему пистолет, который стреляет
пистонами...."
https://www.hobobo.ru/assets/uploads/pdf/sasha.pdfhttps://www.hobobo.ru/assets/uploads/pdf/sasha.pdf
СВО, Карабах... "Крокус" ещё!
Очень нервно всё... И тут, пид@расы ещё по улицам ездят с оружием...
= Сразу черенок в сраку надо таким ушлёпкам!!...