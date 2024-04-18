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Очередной любитель пострелять на свадьбе пожалел о своём поступке

Очередной любитель пострелять на свадьбе пожалел о своём поступке

Автор:
18 апреля 2024 17:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   ОМОН   задержание   красноярск   свадьба   стрельба   штраф   
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Задержанный пообещал, что подобного больше не повторится. Верим?

В Красноярске сотрудники ОМОН задержали участника свадебного кортежа, который во время движения по Николаевскому мосту решил привлечь внимание окружающих и выстрелил несколько раз в воздух.


Примечательно, что инцидент произошёл два месяца назад, 17 февраля. Но полицейские в ходе мониторинга интернета наткнулись на видеозапись несколько дней назад. Интересно, что нарушители сами сделали силовикам подарок — засняли и выложили запись со стрельбой в соцсети.


Поскольку "Мерседес", фигурирующий на видеозаписи, принадлежал одному из нарушителей, то найти его не составило труда. Бойцы ОМОН задержали его прямо у подъезда дома, где тот проживает. Вместе с ним задержали, как сообщается, ещё одного участника свадебного кортежа.

Стрелявшим оказался мужчина 1990 года рождения (где он родился, к сожалению, не уточняется). Охолощённый пистолет, из которого производилась стрельба, изъяли и отправили на экспертизу. Задержанный за свой поступок извинился и отделался, можно сказать, испугом (задержание было жестче, чем последующее наказание).


На него составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.13 КоАП ("Стрельба из оружия в населенных пунктах или других не отведенных для этого местах"). Ему грозит всего лишь конфискация пистолета и штраф в размере 40-50 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: Видео   ОМОН   задержание   красноярск   свадьба   стрельба   штраф   
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22  комментария
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
и в этом видео(хоть и старое) прекрасно всё
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4k
Pill 9 минут назад
Обезьяна
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4k
Pill 9 минут назад
Обезьяна
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1k
c3nsor3d 11 минут назад
Мрази тупорылые. 3,14здить в кровь и калечить!... Чтоб не повадно было впредь!...
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1k
c3nsor3d 18 минут назад
Не пойму... Чурки, совсем конченные дебилы (???) ... Что бл# не мероприятие, то стреляют, потом их прессуют полиция...
ЗАЧЕМ, бл#(!), вы, ушлёпки, бесите народ???... Идите, нахер в свои кишлаки и аулы, в горы.. И там обстреляйтесь, чтобы из жопы вашей, грязной, свинец капал(!!!)...
Нехер в городе, свои животные правила ... Дебилы...
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
со временем те кто вернётся с СВО и продолжая дальше службу, таких "щютка" вообще понимать перестанут.
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900
Гиви 58 минут назад
Зае.б.ись! Могут же когда захотят.
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39
D Час назад
Посадить [мат], никакого прощения…
Как же уже это [мат]
Хочешь свадьбу как в горах, [мат] в свой аул и там веселись…
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1k
АртемШишков Час назад
Стоит только этим тварям попасть в надёжные, суровые мужские руки, то сразу в котят превращаются
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3k
Yus 2 часа назад
34 годика мальчику
В войнушку не наигрался или бандосовских сериалов пересмотрел?
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470
DuckTales 2 часа назад
Дебил конечно конченый, но вот вопрос... Помните в детстве были такие пестики, наши и импортные, которые нежило так бабахали, а импортные еще были очень похожи на настоящие ? Вот если бы он из такого бабахал, что бы ему было ?
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470
DuckTales surgy 2 часа назад
Согласен, но петарды и эти пестики без проблем продаются ... Вопросики ...
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2001 пост (2007 в горячем)
Лесник
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