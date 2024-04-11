«У него кличка Цыган»: задержанного в компьютерном клубе геймера обвиняют в грабеже и насилии

21-летнего задержанного зовут Андрей Геворгян, кличка - Цыган. Он уже получил год условно за хищение автомобиля в прошлом августе. И неоднократно привлекался за нарушения ПДД и за нахождение под веществами.

Теперь стал фигурантом нескольких уголовных дел. Ещё в 2022 году он вместе с подельником удерживал в квартире 19-летнего парня. Они обвинили его в торговле наркотиками и вымогали деньги «за молчание». Через пару дней молодой человек сдался и отдал им 45 тысяч рублей. А писать заявление в полицию побоялся, он думал, что его потом найдут и накажут. Но силовики помогли ему побороть неуверенность.