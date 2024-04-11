«У него кличка Цыган»: задержанного в компьютерном клубе геймера обвиняют в грабеже и насилии

Силовики жёстко прервали его «катку» в Counter-Strike и отправили парня в СИЗО.
Недавно в Нижнем Тагиле ОМОН ворвался в компьютерный клуб и уложил лицом в пол одного из геймеров. Он в тот момент играл за террористов в CS, и поначалу даже не понял, что случилось - только хлопал глазами и отдувался.
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21-летнего задержанного зовут Андрей Геворгян, кличка - Цыган. Он уже получил год условно за хищение автомобиля в прошлом августе. И неоднократно привлекался за нарушения ПДД и за нахождение под веществами.
Теперь стал фигурантом нескольких уголовных дел. Ещё в 2022 году он вместе с подельником удерживал в квартире 19-летнего парня. Они обвинили его в торговле наркотиками и вымогали деньги «за молчание». Через пару дней молодой человек сдался и отдал им 45 тысяч рублей. А писать заявление в полицию побоялся, он думал, что его потом найдут и накажут. Но силовики помогли ему побороть неуверенность.
У него кличка Цыган, он ранее уже был судим за грабёж. Неоднократно привлекался по административным статьям: тонировка, езда без номера и так далее. Против него уже расследуется дело об оскорблении полицейского. Но сейчас его взяли по подозрению в грабеже, совершённом еще в 2022 году. Местные сотрудники полиции получили оперативным путём эту информацию, нашли потерпевшего и он написал заявление. Это называется латентное преступление. Задержали с таким размахом скорее для общей профилактики, - рассказал источник в правоохранительных органах.
Подельника геймера арестовали ещё до рейда силовиков в компьютерный клуб. А поклонник Counter-Strike пойдёт под суд по трём статьям: ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», ст. 264. 1. УК РФ «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения» и по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Сейчас он в СИЗО, с перспективой надолго отправиться в колонию.
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