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«У него кличка Цыган»: задержанного в компьютерном клубе геймера обвиняют в грабеже и насилии

«У него кличка Цыган»: задержанного в компьютерном клубе геймера обвиняют в грабеже и насилии

Автор:
11 апреля 2024 14:35
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Нижний Тагил   ОМОН   геймер   задержание   игрок   компьютерный клуб   цыган   
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Силовики жёстко прервали его «катку» в Counter-Strike и отправили парня в СИЗО.

Недавно в Нижнем Тагиле ОМОН ворвался в компьютерный клуб и уложил лицом в пол одного из геймеров. Он в тот момент играл за террористов в CS, и поначалу даже не понял, что случилось - только хлопал глазами и отдувался.

21-летнего задержанного зовут Андрей Геворгян, кличка - Цыган. Он уже получил год условно за хищение автомобиля в прошлом августе. И неоднократно привлекался за нарушения ПДД и за нахождение под веществами.

Теперь стал фигурантом нескольких уголовных дел. Ещё в 2022 году он вместе с подельником удерживал в квартире 19-летнего парня. Они обвинили его в торговле наркотиками и вымогали деньги «за молчание». Через пару дней молодой человек сдался и отдал им 45 тысяч рублей. А писать заявление в полицию побоялся, он думал, что его потом найдут и накажут. Но силовики помогли ему побороть неуверенность.

У него кличка Цыган, он ранее уже был судим за грабёж. Неоднократно привлекался по административным статьям: тонировка, езда без номера и так далее. Против него уже расследуется дело об оскорблении полицейского. Но сейчас его взяли по подозрению в грабеже, совершённом еще в 2022 году. Местные сотрудники полиции получили оперативным путём эту информацию, нашли потерпевшего и он написал заявление. Это называется латентное преступление. Задержали с таким размахом скорее для общей профилактики, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Подельника геймера арестовали ещё до рейда силовиков в компьютерный клуб. А поклонник Counter-Strike пойдёт под суд по трём статьям: ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», ст. 264. 1. УК РФ «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения» и по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Сейчас он в СИЗО, с перспективой надолго отправиться в колонию.


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Метки: Видео   Нижний Тагил   ОМОН   геймер   задержание   игрок   компьютерный клуб   цыган   
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7  комментариев
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23k
Shtoppi Час назад
борзый армян с погонялом цыган. учитывая какой за ним тянется шлейф вони из правонарушений, по нему уже давно зона плачет.
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9k
Alex 40 минут назад
Гнида черножопая
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19k
Роберт Шекли 45 минут назад
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
Зато либерда на е1 раздувала что теперь арестовывают за игру на стороне террористов КСке . Комент мой на портале конечно потерли потому что эта помойка правды не любит.
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