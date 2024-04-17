Российский турист в Таиланде упал с пятиметровой высоты на мопеде и умер

По словам жены Павла, они ехали аккуратно, не превышая скорости, но на сложном повороте рядом с обрывом потеряли управление. Женщина упала на дорогу, а её муж упал в пропасть вместе с мопедом. В настоящее время тело погибшего россиянина отправили в одну из больниц для вскрытия, сообщает Bangkok Post, ссылаясь на полицию.

За помощью жена обратилась к консульству РФ, но там сказали обращаться в страховую или турфирму, где покупали путёвки. Сейчас Анна ждёт результатов вскрытия и разрешения увезти на родину тело погибшего мужа.