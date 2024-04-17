FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11446 постов • 1469 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Российский турист в Таиланде упал с пятиметровой высоты на мопеде и умер

Российский турист в Таиланде упал с пятиметровой высоты на мопеде и умер

Автор:
17 апреля 2024 20:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Таиланд   мопед   смерть   турист   умер   
1674
3

Жена мужчины чудом смогла выжить.

Житель Москвы погиб в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. 40-летний Павел из Москвы прилетел в отпуск на Пхукет вместе с супругой. Они должны были пробыть в тёплой стране до 28 апреля. На второй день отдыха супруги отправились смотреть на статую Большого Будды. По словам чудом выжившей жены, на резком повороте арендованный мопед занесло и он упал в пропасть.

По словам жены Павла, они ехали аккуратно, не превышая скорости, но на сложном повороте рядом с обрывом потеряли управление. Женщина упала на дорогу, а её муж упал в пропасть вместе с мопедом. В настоящее время тело погибшего россиянина отправили в одну из больниц для вскрытия, сообщает Bangkok Post, ссылаясь на полицию.

За помощью жена обратилась к консульству РФ, но там сказали обращаться в страховую или турфирму, где покупали путёвки. Сейчас Анна ждёт результатов вскрытия и разрешения увезти на родину тело погибшего мужа.

Сообщается, что в Москву пара переехала из Саратовской области. Они занимались изготовлением дверей, растили 19-летнего сына и недавно взяли в ипотеку квартиру.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Россия   Таиланд   мопед   смерть   турист   умер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
436
DuckTales 2 часа назад
На отдыхе тоже надо следить за собой, жалко конечно ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Полчаса назад
Не пойму, в какую категорию новость определит - дня, века, тысячелетия? Помогите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил Час назад
МЧС готовь самолёт, турист домой возвращается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Пять метров это пропасть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4939 постов (4725 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353598



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в...
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Двадцать восемь лет спустя Windows 95 снова в строю
Двадцать восемь лет спустя Windows 95 снова в строю
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#история#ДТП#забавно#Россия#собака#США#Девушка
#животные#автомобили#интересно#интересное#люди#факты#милота#кот#улыбнуло#фильм
#машина#автомир#в мире#аварии#авто аварии#Автовсячина#позитив#дети#Реакция#истории
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo 39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умер 39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умер Предсмертные видения императриц России Предсмертные видения императриц России "Я знаю, я долго не проживу…" Умер актер Дмитрий Красилов - «Пухляш» из клипа «Uno» "Я знаю, я долго не проживу…" Умер актер Дмитрий Красилов - «Пухляш» из клипа «Uno» В Таиланде зарезали российского туриста, приехавшего купить марихуану В Таиланде зарезали российского туриста, приехавшего купить марихуану Око за око, чёлка за чёлку: недовольный стрижкой русскоговорящий турист побрил парикмахера в Таиланде Око за око, чёлка за чёлку: недовольный стрижкой русскоговорящий турист побрил парикмахера в...

На что жалуетесь?

Вернуться