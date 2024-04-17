Российский турист в Таиланде упал с пятиметровой высоты на мопеде и умер

Жена мужчины чудом смогла выжить.
Житель Москвы погиб в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. 40-летний Павел из Москвы прилетел в отпуск на Пхукет вместе с супругой. Они должны были пробыть в тёплой стране до 28 апреля. На второй день отдыха супруги отправились смотреть на статую Большого Будды. По словам чудом выжившей жены, на резком повороте арендованный мопед занесло и он упал в пропасть.
По словам жены Павла, они ехали аккуратно, не превышая скорости, но на сложном повороте рядом с обрывом потеряли управление. Женщина упала на дорогу, а её муж упал в пропасть вместе с мопедом. В настоящее время тело погибшего россиянина отправили в одну из больниц для вскрытия, сообщает Bangkok Post, ссылаясь на полицию.
За помощью жена обратилась к консульству РФ, но там сказали обращаться в страховую или турфирму, где покупали путёвки. Сейчас Анна ждёт результатов вскрытия и разрешения увезти на родину тело погибшего мужа.
Сообщается, что в Москву пара переехала из Саратовской области. Они занимались изготовлением дверей, растили 19-летнего сына и недавно взяли в ипотеку квартиру.
Источник:
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но дело такое, если сравнивать с падением с балкона, то вроде и выжить можно, но если следом летит плита самого балкона, то шансы на выживание сильно уменьшаются.
так и тут, пять метров вроде и немного, но в догонку сверху железяка кг на 80 гдет, на голову падает.
наверное и смерть наступила не изза высоты, а от придавившего мопедика.