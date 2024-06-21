Звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд умер после продолжительной болезни

О смерти актёра сообщил его сын.
20 июня стало известно, что актёр Дональд Сазерленд. Он знаменит многими ролями, но все запомнили его после «Голодных игр». О смерти актёра сообщил его сын в социальных сетях.
«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец Дональд Сазерленд скончался. Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Его никогда не пугала роль, хорошая, плохая или уродливая. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, а большего и требовать нельзя. Жизнь прожита хорошо», — написал он.
Актёр умер в возрасте 88 лет. The Sun сообщает, что Дональд Сазерленд долго болел. Его тело нашли в доме, в Майами. Он считался одним из величайших актеров, которые долгое время не номинировались на премию «Оскар». Лишь в 2017 году ему наконец была вручена почетная статуэтка.
На протяжении 50 лет Дональд снялся во многих фильмах. Он играл романтичных героев, злодеев и наставников. Конечно, больше всего он запомнился своей ролью президента Сноу в «Голодных игр». Однако в его фильмографии много других интересных и не менее достойных проектов. Например, «Двадцатый век» и «Казанова Федерико Феллини». В 1995 году Сазерленд получил премию «Эмми» за роль второго плана в фильме «Гражданин Икс». В 21 веке он запомнился всем ролью мистера Беннета в «Гордости и предубеждении».
В последние месяцы жизни актер работал над своими мемуарами Made Up, But Still True, релиз которых запланирован на ноябрь. У Дональда пятеро детей, он был трижды женат.
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Запомнился в фильмах "Обратная тяга" и "Вирус"