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Звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд умер после продолжительной болезни

Звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд умер после продолжительной болезни

Автор:
21 июня 2024 18:06
Сообщество : Кино
Метки: Дональд Сазерленд   Умер актёр   актёр   болезнь   голодные игры   умер   шоу бизнес   
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О смерти актёра сообщил его сын.

20 июня стало известно, что актёр Дональд Сазерленд. Он знаменит многими ролями, но все запомнили его после «Голодных игр». О смерти актёра сообщил его сын в социальных сетях.

«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец Дональд Сазерленд скончался. Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Его никогда не пугала роль, хорошая, плохая или уродливая. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, а большего и требовать нельзя. Жизнь прожита хорошо», — написал он.

Актёр умер в возрасте 88 лет. The Sun сообщает, что Дональд Сазерленд долго болел. Его тело нашли в доме, в Майами. Он считался одним из величайших актеров, которые долгое время не номинировались на премию «Оскар». Лишь в 2017 году ему наконец была вручена почетная статуэтка.

На протяжении 50 лет Дональд снялся во многих фильмах. Он играл романтичных героев, злодеев и наставников. Конечно, больше всего он запомнился своей ролью президента Сноу в «Голодных игр». Однако в его фильмографии много других интересных и не менее достойных проектов. Например, «Двадцатый век» и «Казанова Федерико Феллини». В 1995 году Сазерленд получил премию «Эмми» за роль второго плана в фильме «Гражданин Икс». В 21 веке он запомнился всем ролью мистера Беннета в «Гордости и предубеждении».

В последние месяцы жизни актер работал над своими мемуарами Made Up, But Still True, релиз которых запланирован на ноябрь. У Дональда пятеро детей, он был трижды женат.

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Метки: Дональд Сазерленд   Умер актёр   актёр   болезнь   голодные игры   умер   шоу бизнес   
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3k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд умер после продолжительной болезниПосмотреть
Звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд умер после продолжительной болезни
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297
Krrsantan 7 минут назад
Покойся с миром.. запомнил его в ограблении, блин забыл название, а не вот эти ваши игры голодные, редкостная куета)
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22k
Robin Hood 18 минут назад
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1k
liveevil 24 минуты назад
Очень жаль.
Запомнился в фильмах "Обратная тяга" и "Вирус"
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11k
MakDag Час назад
Ну как тут начальника "Тюряги" не вспомнить...
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7k
Трям 2 часа назад
Всем пока!

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PokemonKa
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