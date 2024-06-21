Звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд умер после продолжительной болезни

На протяжении 50 лет Дональд снялся во многих фильмах. Он играл романтичных героев, злодеев и наставников. Конечно, больше всего он запомнился своей ролью президента Сноу в «Голодных игр». Однако в его фильмографии много других интересных и не менее достойных проектов. Например, «Двадцатый век» и «Казанова Федерико Феллини». В 1995 году Сазерленд получил премию «Эмми» за роль второго плана в фильме «Гражданин Икс». В 21 веке он запомнился всем ролью мистера Беннета в «Гордости и предубеждении».