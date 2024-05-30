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Вышел из дзен-режима: московский психотерапевт разгромил квартиру в Таиланде, хозяйка которой отказалась возвращать залог в рублях

Вышел из дзен-режима: московский психотерапевт разгромил квартиру в Таиланде, хозяйка которой отказалась возвращать залог в рублях

Автор:
30 мая 2024 09:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Таиланд   аренда жилья   гнев   договор   залог   психотерапевт   разгром квартиры   турист   
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Когда отдых на курорте не помог восстановить психическое здоровье.

Михаил Хайдин (Шульц) называет себя психологом, работающим с тревожными расстройствами и зависимостями, хотя, похоже, ему самому не помешала бы помощь профессионального врача.


Для отдыха в Таиланде Хайдин снял комнату, заплатил залог в 300$. Когда через некоторое время он собрался съехать, хозяйка квартиры вернула деньги в местной валюте. Такой расклад психотерапевта не устроил, и он начал бомбардировать владелицу жилья голосовыми сообщениями и звонками, требуя рублей.


Та объяснила, что действует в рамках договора, который мужчина подписывал при найме квартиры, но ему этот аргумент показался несущественным.


Когда жилец всё-таки понял, что залог в требуемой валюте ему не вернут, он порвал наматрасник, раскидал мусор, разбил о стены яйца и оставил послание губной помадой. Словом, отомстил, как умел.

Впрочем, знакомая психотерапевта поясняет, что хозяйка квартиры вообще не хотела возвращать залог ни в какой валюте, и именно поэтому Шульц рассвирепел. Якобы стоимость разрушений как раз покрывает размер залога, так что пусть не жалуется.


А мораль этой истории проста: не злите психотерапевтов, у них психика подвижная! Кстати, это вовсе не шутка - не так давно еще одна мадам, подвизающаяся на ниве гештальт-терапии, оказалась недовольна качеством уборки и ударила горничную. А может, это какая-то новая практика от профи?

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Метки: Видео   Таиланд   аренда жилья   гнев   договор   залог   психотерапевт   разгром квартиры   турист   
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13  комментариев
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20k
Bill 2 часа назад
- Вы страдаете тревожными расстройствами и зависимостями?
- Ну что Вы, я ими наслаждаюсь.
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15k
Artem 5 минут назад
Истеричный психотерапевт Шульц.
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29
First-and-nine 6 минут назад
Он клиентов своих чему учит - травоядному всепрощению или "око за око"? От этого зависит и его характеристика, лживый му.ак или му.ак но честный?
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4k
Alexbux1 Полчаса назад
"Врачу- исцелися сам!"©
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10k
Alex Час назад
Е**блан обыкновенный
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1k
DuckTales 2 часа назад
Надеюсь этой свинье прилетит за уборку и восстановление квартиры
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11k
Игорь 2 часа назад
а ЭТО не уголовно наказуемо?
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
#Везименятварь в отпуске...
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31k
Serg2001 2 часа назад
Сложно судить, кто там прав, кто виноват, не зная всей подоплёки. Но то, что он тайке пишет послания на русском, уже вызывает сомнения в его адекватности...
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
На пациентов этого психотерапевта можно посмотреть?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2148 постов (2137 в горячем)

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