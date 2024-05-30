Вышел из дзен-режима: московский психотерапевт разгромил квартиру в Таиланде, хозяйка которой отказалась возвращать залог в рублях

Когда отдых на курорте не помог восстановить психическое здоровье.
Михаил Хайдин (Шульц) называет себя психологом, работающим с тревожными расстройствами и зависимостями, хотя, похоже, ему самому не помешала бы помощь профессионального врача.
Для отдыха в Таиланде Хайдин снял комнату, заплатил залог в 300$. Когда через некоторое время он собрался съехать, хозяйка квартиры вернула деньги в местной валюте. Такой расклад психотерапевта не устроил, и он начал бомбардировать владелицу жилья голосовыми сообщениями и звонками, требуя рублей.
Та объяснила, что действует в рамках договора, который мужчина подписывал при найме квартиры, но ему этот аргумент показался несущественным.
Когда жилец всё-таки понял, что залог в требуемой валюте ему не вернут, он порвал наматрасник, раскидал мусор, разбил о стены яйца и оставил послание губной помадой. Словом, отомстил, как умел.
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Впрочем, знакомая психотерапевта поясняет, что хозяйка квартиры вообще не хотела возвращать залог ни в какой валюте, и именно поэтому Шульц рассвирепел. Якобы стоимость разрушений как раз покрывает размер залога, так что пусть не жалуется.
А мораль этой истории проста: не злите психотерапевтов, у них психика подвижная! Кстати, это вовсе не шутка - не так давно еще одна мадам, подвизающаяся на ниве гештальт-терапии, оказалась недовольна качеством уборки и ударила горничную. А может, это какая-то новая практика от профи?
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