Вышел из дзен-режима: московский психотерапевт разгромил квартиру в Таиланде, хозяйка которой отказалась возвращать залог в рублях

Впрочем, знакомая психотерапевта поясняет, что хозяйка квартиры вообще не хотела возвращать залог ни в какой валюте, и именно поэтому Шульц рассвирепел. Якобы стоимость разрушений как раз покрывает размер залога, так что пусть не жалуется.





А мораль этой истории проста: не злите психотерапевтов, у них психика подвижная! Кстати, это вовсе не шутка - не так давно еще одна мадам, подвизающаяся на ниве гештальт-терапии, оказалась недовольна качеством уборки и ударила горничную. А может, это какая-то новая практика от профи?