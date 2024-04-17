17. Отель Harlingen Harbor Crane, Нидерланды. Изначально это был рабочий кран, который использовался до 1996 года для разгрузки лесных грузов из России и Скандинавии. «Отель» высотой 17 метров состоит из одной спальни, гостиной и кухни. Единственная комната, которая не изменилась, — это аппаратная, в которой гости могут вращать кран на 360 градусов, чтобы выбрать вид — будь то Ваддензее или шумный город Харлинген.