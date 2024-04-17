Если вы предпочитаете уединенный отдых подальше от набитых туристами пляжей, то вам точно не устоять перед этими отелями. Все они появились в новой британской передаче «Самые секретные отели мира», посвященной «исследованию самых скрытых и отдаленных отелей на планете, от подводных убежищ до одиноких домиков в пустыне, от жилищ на скалах до хижин на верхушках деревьев».
1. Каервенфор-коттедж, Уэльс. Каменный коттедж в скалах, образовавшихся более 500 миллионов лет назад.
2. Ложный бункер, Монмутшир, Уэльс. Бункер времен Второй мировой войны, построенный для того, чтобы сбить немецких бомбардировщиков со следа ближайших стратегических целей. Теперь же это роскошный, элитный отель.
3. Отель острова Бург, Девон, Англия. Когда он впервые открылся в 1929 году, отель привлекал сливки общества 1920-х годов: среди его знаменитых клиентов был граф Маунтбаттен Бирманский, драматург Ноэл Кауард и летчица Эми Джонсон. Сегодня гости приезжают сюда насладиться гламуром ар-деко. Однако поддерживать работу этого отеля — непростая задача, тем более, что она зависит от ежедневных приливов...
4. Отель Sextantio Le Grotte della Civita, Матера, Италия. Это древнее поселение на вершине скалы считается одним из старейших постоянно населенных мест на земле. Отель находится в пещерах, вырытых на глубину до 30 метров, и отличается «монашеской простотой»: никаких телевизоров, мини-баров и электричества, а для освещения используются свечи.
5. Отель на дереве, деревня Харадс, Шведская Лапландия. Ниже одно из семи сооружений, составляющих отель на дереве. В передаче рассказывают, почему и как были построены эти «совершенно разные лесные чудеса».
6. Отель Shinta Mani Wild, Камбоджа. Этот отель представляет собой комплекс из 15 палаток в глубине дикой природы и доступен только после трехчасовой езды от Пномпеня. В отель можно попасть только по канатной дороге длиной 400 метров.
7. Ветряная мельница в Клее, Норфолк, Англия. Роскошный, пропитанный историей отель с десятью номерами, где не раз останавливались звезды мирового масштаба.
8. Отель Jumbo Stay, Аэропорт Арланда, Стокгольм, Швеция: Это первый в мире отель в Боинге 747. Самый большой пассажирский самолет из когда-либо построенных на момент создания, он был выведен из эксплуатации в 2002 году и открыт как отель с 32 номерами в 2009 году.
9. Mashpi Lodge, Эквадор. Этот отель расположен на территории 17 000 гектаров тропического леса на высоте 1200 метров над уровнем моря. Строительство было сложной логистической задачей, не в последнюю очередь потому, что архитекторы пытались сохранить уникальную среду обитания и создать эко-отель, чтобы посетители могли ощутить красоту этой местности.
10. Wadi Rum Bubble Luxotel, Иордания. Необычный комплекс из прозрачных «пузырчатых» палаток, которые напоминают скорее космические корабли на Марсе, чем роскошное жилье в пустыне. Еду и припасы сюда приходится доставлять через 330 километров засушливой пустыни раз в неделю, а воду доставляют каждый день в сильную жару с расстояния в десять километров».
11. Молочная ферма в Дененде, Абердиншир, Шотландия: Уединенный бутик-отель в месте, куда на протяжении веков сельскохозяйственные рабочие приезжали собирать ячмень.
12. Арктический курорт Какслауттанен, Национальный парк Урхо Кконен, Финская Лапландия. Курорт раскинулся на огромном участке площадью шесть с половиной квадратных километров и представляет собой частные домики, разбросанные по всему лесу. Это 65 ультрасовременных арктических стеклянных иглу с панорамным видом на северное сияние.
13. Сферы Free Spirit, Остров Ванкувер, Канада. Глубоко в подлеске, на участке площадью пять акров, располагается уникальный отель из шаров, подвешенных к деревьям. Для владельца и дизайнера Тома, бывшего инженера-энергетика и строителя лодок, эти сферы — это союз технологий строительства домов на деревьях и парусных лодок.
14. Отель TWA, Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, Нью-Йорк. Этот отель скрывается среди шума и суеты аэропорта имени Джона Кеннеди. Его интерьер восходят к духу реактивной эры 1960-х годов с нотками 21-го века.
15. Дом Гарво, деревня Кинбрейс, Сатерленд, Шотландия. Это самый удаленный отель на материковой части Британии, что делает управление им особенно сложной задачей. Тот факт, что он полностью отрезан от национальной энергосистемы и водоснабжения, ее только усложняет.
16. Kolabryn Eco Lodge, Скинскаттеберг, Швеция. Этот отель описывают как «деревенский курорт из 12 хоббитоподобных хижин, которые являются копиями тех, что построили люди, производящие древесный уголь, еще в 1800-х годах». На этом примитивном курорте нет ни электричества, ни водопровода. Гостям показывают, как разводить огонь, чтобы готовить еду, и качать воду для душа.
17. Отель Harlingen Harbor Crane, Нидерланды. Изначально это был рабочий кран, который использовался до 1996 года для разгрузки лесных грузов из России и Скандинавии. «Отель» высотой 17 метров состоит из одной спальни, гостиной и кухни. Единственная комната, которая не изменилась, — это аппаратная, в которой гости могут вращать кран на 360 градусов, чтобы выбрать вид — будь то Ваддензее или шумный город Харлинген.
18. Курорт Alila Jabal Akhdar, Оман. Потрясающий пятизвездочный отель в минималистском стиле стоимостью 52 миллиона долларов, замаскированный под ландшафт.
19. Дирижабль, Дримнин, Шотландия. Дримнин — одна из самых западных точек британского материка, ближайший город располагается в пяти часах езды туда и обратно. Так что этот мини-отель — «наилучшее убежище для тех, кто хочет сбежать от цивилизации».
20. Glacier Hotel Grawand, Валь Сеналес, Италия. В Италии, на высоте более 3000 метров над уровнем моря, на вершине ледника располагается Glacier Hotel Grawand — настоящая Мекка для любителей лыж и туристов в поиске адреналина. Это самый высокогорный отель в Европе, и каждый дюйм этого отеля в альпийском стиле был спроектирован с учетом вида.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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