35 сказочных мест, которые можно снять в аренду

Автор:
23 марта 2023 23:16
Сотрудники Airbnb собрали список лучших объявлений на своей платформе — от бамбуковой хижины на Бали и удивительной красоты мельницы в Португалии до "скворечника" среди норвежских гор.
1. Удивительный вид на фьорд и горы из "скворечника" для глэмпинга ["гламурный кемпинг"]. Фёрде, Норвегия
2. Эко-хижина из бамбука. Абиансемаль, Бали, Индонезия
3. Мельница. Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия
4. "Дирижабль" с захватывающим видом на Северо-Шотландское нагорье. Дримнин, Шотландия, Великобритания
5. Мельница. Волимес, Греция
6. Дом Келлога Дулитла. Национальный парк Джошуа-Три, Калифорния, США
7. Захватывающий вид на горы из уютного "скворечника". Гаулар, Согн-Ог-Фьюране, Норвегия
8. Желтая подводная лодка. Мартон, Манавату-Вангануи, Новая Зеландия
9. Блумхаус, единственный в своем роде. Остин, Техас, США
10. Традиционный дом навахо. Долина монументов, Юта, США
11. Дом-пещера. Боулдер, Юта, США
12. "Улей". Селат, Бали, Индонезия
13. Невидимый дом. Джошуа-Три, Калифорния, США
14. Футуристическая "летающая тарелка". Редберт, Великобритания
15. Уникальный "природный" дом. Броланда, Лен Вестра-Гёталанд, Швеция
16. Землянка. Лютомер, Словения
17. Студия Лейкфронт. Белиз
18. Гулет "Вилла Калипсо". Каш, Анталия, Турция
19. Розовый дом. Типтри, Эссекс, Великобритания
20. Касона Сфорца, люкс с джакузи. Санта-Мария-Колотепек, Оахака, Мексика
21. "Skylodge Adventure". Урубамба, Перу
22. Эко-хижина из бамбука. Селат, Бали, Индонезия
23. Дом из адоба у национального парка Биг-Бенд. Техас, США
24. Дом в стиле Гауди. Ла-Пас, Южная Нижняя Калифорния, Мексика
25. Грибной домик. Чиангмай, Таиланд
26. Бамбуковый дом. Сидемен, Бали, Индонезия
27. Вилла Акаша. Убуд, Бали, Индонезия
28. Лофт Альянс. Сан-Роке-де-Барва, Эредиа, Коста-Рика
29. Романтическая студия. Тронконес, Герреро, Мексика
30. Башня. Зальтбоммель, Гелдерланд, Нидерланды
31. Зеркальная хижина Wonderinn. Релинген, Акерсхус, Норвегия
32. Уникальная капсула в деревьях на берегу реки. Лланафан-Фаур, Уэльс, Великобритания
33. Глэмпинг на пляже Накпан с видом на океан. Эль Нидо, Филиппины
34. Бамбуковое бунгало с гамаком. Пекату, Бали, Индонезия
35. Домик на дереве. Ист-Пойнт, Джорджия, США
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— переведено специально для fishki.net
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