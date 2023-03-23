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35 сказочных мест, которые можно снять в аренду

35 сказочных мест, которые можно снять в аренду

Автор:
23 марта 2023 23:16
Сообщество : Путешествия
Метки: Airbnb   вокруг света   дома в аренду   красота   отели   путешествия   
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Сотрудники Airbnb собрали список лучших объявлений на своей платформе — от бамбуковой хижины на Бали и удивительной красоты мельницы в Португалии до "скворечника" среди норвежских гор.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Airbnb   вокруг света   дома в аренду   красота   отели   путешествия   
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𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 3 часа назад
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