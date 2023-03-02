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Экстремальный гольф, в который получится сыграть только с вертолета

Экстремальный гольф, в который получится сыграть только с вертолета

Автор:
02 марта 2023 17:37
Сообщество : Спорт
Метки: Африка   вокруг света   гольф   интересно   поле для гольфа   путешествия   
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Будьте осторожны, любители гольфа: от этих фото у вас так загорятся глаза, что и монитор прожечь недолго. Встречайте — самое сложное поле для гольфа в мире, где игрокам приходится подниматься на вершину горы, просто чтобы выполнить первый удар. К счастью, для этого не нужно быть опытным скалолазом — на площадку гольфистов поднимает вертолет.

На этом уникальном поле спортсменам приходится неплохо попотеть еще до первого удара — ведь стартовая площадка (в гольфе ее называют «ти») находится на высоте 400 метров над лункой, и добраться туда можно только на вертолете.

Легендарное поле для гольфа под названием Extreme 19th может похвастаться самой длинной дистанцией от ти до лунки пар-3 (то есть, мяч в лунку полагается загнать за три удара) — 357 метров.

Расположенная на вершине горы Ханглип в Южной Африке на высоте 400 метров, она также является самой высокой лункой в ​​мире. Независимо от силы удара, любому мячу потребуется почти 30 секунд, чтобы достичь лужайки с лункой («грина»), напоминающей по форме Африку.

Интересно, кто-нибудь покорял эту лунку всего за один удар?

Хотя добраться до этого места — целое дело, пейзажи там настолько потрясающие, что оно того стоит.

Видео настолько заряжает азартом, что хочется поскорее схватиться за клюшку, даже если до этого гольф видел только в кино.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Африка   вокруг света   гольф   интересно   поле для гольфа   путешествия   
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