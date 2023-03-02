Экстремальный гольф, в который получится сыграть только с вертолета

Будьте осторожны, любители гольфа: от этих фото у вас так загорятся глаза, что и монитор прожечь недолго. Встречайте — самое сложное поле для гольфа в мире, где игрокам приходится подниматься на вершину горы, просто чтобы выполнить первый удар. К счастью, для этого не нужно быть опытным скалолазом — на площадку гольфистов поднимает вертолет.