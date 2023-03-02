Экстремальный гольф, в который получится сыграть только с вертолета

Будьте осторожны, любители гольфа: от этих фото у вас так загорятся глаза, что и монитор прожечь недолго. Встречайте — самое сложное поле для гольфа в мире, где игрокам приходится подниматься на вершину горы, просто чтобы выполнить первый удар. К счастью, для этого не нужно быть опытным скалолазом — на площадку гольфистов поднимает вертолет.
На этом уникальном поле спортсменам приходится неплохо попотеть еще до первого удара — ведь стартовая площадка (в гольфе ее называют «ти») находится на высоте 400 метров над лункой, и добраться туда можно только на вертолете.
Легендарное поле для гольфа под названием Extreme 19th может похвастаться самой длинной дистанцией от ти до лунки пар-3 (то есть, мяч в лунку полагается загнать за три удара) — 357 метров.
Расположенная на вершине горы Ханглип в Южной Африке на высоте 400 метров, она также является самой высокой лункой в мире. Независимо от силы удара, любому мячу потребуется почти 30 секунд, чтобы достичь лужайки с лункой («грина»), напоминающей по форме Африку.
Интересно, кто-нибудь покорял эту лунку всего за один удар?
Хотя добраться до этого места — целое дело, пейзажи там настолько потрясающие, что оно того стоит.
Видео настолько заряжает азартом, что хочется поскорее схватиться за клюшку, даже если до этого гольф видел только в кино.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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