10 секретных сооружений и достопримечательностей по всему миру

Туристы, прогуливающиеся по Кингсфордскому загородному парку в Северном Киддерминстере, Англия, вряд ли подозревают, что прямо у них под ногами прячется секретный, а точнее, «совершенно секретный» военный комплекс. У этих туннелей, расположенных недалеко от Бирмингема, довольно интересная история. Вырытые в начале 1940-х, сначала они использовались для создания «теневой фабрики» производителя автомобилей Rover. Теневая фабрика была методом производства, сформировавшимся в 1930-х годах в Великобритании. Метод позволял как технике, так и знаниям перекрестно перемещаться между отраслями, где специалисты могли подменять друг друга. Туннели достигали 5,6 км в длину и использовались на протяжении всей Второй мировой войны вплоть до 1950-х годов. Но к 1961 году британское правительство превратило некоторые туннели в секретные штаб-квартиры «теневого правительства». Это было в эпоху холодной войны, и туннели планировалось использовать для управления страной, если наверху что-то пойдет не так. Туннели Дракелоу оставались секретом до их вывода из эксплуатации в 1993 году. Туннели и оборудование были проданы частному покупателю. С тех пор фонд Drakelow Tunnels Preservation Trust усердно работал над восстановлением подземного комплекса, чтобы в будущем открыть музей холодной войны. И хотя этот масштабный проект все еще находится в стадии разработки, некоторые из туннелей открыты для посещения.