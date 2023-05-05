10 секретных сооружений и достопримечательностей по всему миру

Даже самые заядлые путешественники имеют привычку посещать одни и те же места снова и снова — любимый город в любимой стране, любимый ресторан на любимой улице и любимая Эйфелева башня в любимом Париже. А тем временем в мире есть места, которые держались в секрете десятилетиями, а то и веками, и до сих пор остаются практически неизведанными. Вот такая поездка, согласитесь, была бы куда интереснее!
Осматривая Кампо-де-Фьори в Риме, вы, скорее всего, прошли бы мимо скрытого прохода, который соединяет площадь Пьяцца-дель-Бишионе с улицей Виа-ди-Гротта-Пинта. Пассетто-дель-Бишионе (дословно можно перевести как «змеиный проход») — это небольшой тайный проход с удивительной историей. Считается, что он был назван в честь символа семьи Орсини — угря. Проход примечателен прежде всего тем, что в 1796 году якобы стал местом божественного чуда. В проходе находится портрет Мадонны, который, как сообщается, в конце 18 века ожил и начал двигать глазами. Естественно, это чудо привлекало набожных христиан со всего города, но из-за тайного расположения проходам мало кому довелось стать свидетелями этого чуда. Проход десятилетиями оставался заброшенным, но в 2016 году ему наконец вернули его прежнюю красоту. Изображение Мадонны и по сей день привлекает посетителей, ожидающих чуда.
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В прекрасном городе Риме в конце обычной жилой улицы находится ничем не примечательная зеленая дверь, мимо которой очень легко пройти, не удостоив ее даже взглядом. Однако это не обычная дверь — замочная скважина в ней открывает идеальный, пусть и крошечный, вид на сразу три государства, а также на собор Святого Петра, расположенный идеально по центру. Заглянув в эту замочную скважину, вы увидите сразу Италию, Мальтийский орден и Ватикан, при этом вид обрамлен прекрасными зелеными садами. Неизвестно, была ли такая удачная перспектива тщательно спланирована, или же это просто случайность. Сама дверь ведет к Магистральной вилле — второй по значению резиденции Мальтийского ордена. Эта собственность принадлежала рыцарям-тамплиерам в начале 12-го века, а затем перешла к мальтийским рыцарям в 15-м веке. Красивое здание, которое стоит здесь сегодня, — это церковь 18 века под названием Санта-Мария-дель-Приорато, работа известного гравера и архитектора Джованни Баттиста Пиранези. Архитектурный дизайн церкви вдохновлен кораблями и морем, поскольку сам холм Авентин по форме часто сравнивают с кораблем.
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Монумент Пеншоу, возведенный в 1844 году, расположен на вершине холма Пеншоу в Тайн-энд-Уир, Англия, и представляет собой поистине захватывающее зрелище. Эта точная копия греческого храма высотой 21,3 метра была построена в честь 1-го графа Дарема Джона Джорджа Лэмбтона. Но самое интересное, что у этого 200-летнего «храма» есть секрет — внутри одной из колонн скрывается потайная винтовая лестница. Увы, в 1920-х годах один подросток упал с нее и разбился насмерть, после чего лестницу закрыли из соображений безопасности. Она так и оставалась закрытой в течение 90 лет, за исключением короткого периода в середине 1960-х, когда вандалы сломали замок. Однако, в 2011 году, когда обязанности ухода за памятником перешли Национальному фонду, лестницу вновь открыли. Правда, только в определенные дни, и за подъем по ней взимается плата.
Cекретные пешеходные проходы, извивающиеся между зданиями и переулками французского города леон, когда-то позволяли ткачам шелка быстро и безопасно перемещать свои товары на рынки и обратно. Эти проходы, или трабули, теперь частично открыты для всеобщего использования. Слово traboules происходит от искаженного латинского «trans-ambulare», означающего «проходить сквозь». Самые ранние проходы датируются 4 веком и были построены для того, чтобы люди имели прямой доступ к городским запасам пресной воды. Считается, что в городе около 400 трабулей, но лишь немногие из них открыты для публики — такие отмечены специальной печатью. Частные же проходы находятся за запертыми воротами и дверями.
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Проходя мимо причудливого маленького домика в Шотландии, большинство людей не догадываются, что под ним находится туннель, ведущий к огромному секретному бункеру. Бункер площадью 2230 квадратных метров оставался секретным более 40 лет. Он расположен на глубине 33 метров под землей и состоит из двух уровней, каждый размером с футбольное поле. Планировалось, что в случае ядерной войны правительство Шотландии управляло бы страной именно отсюда. Он также является частью системы ROTOR — огромного проекта по обновлению радиолокационного покрытия Великобритании после Второй мировой войны. Ныне устаревший как убежище для правительства, бункер представляет собой музей, полный артефактов времен холодной войны, однако большинство из них воссозданы, причем не до конца точно. Тем не менее, в бункере представлена захватывающая экспозиция военной техники из разных стран, а также единственная в Великобритании российская зенитная ракета.
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Знаменитый отель «Нью-Йоркер» с яркой красной вывеской полон секретов, включая завораживающий туннель в стиле ар-деко. Поход за запертой дверью полон старых гостиничных стульев, ковров, фурнитуры и плитки в стиле ар-деко. Продвигаясь по туннелю, вы будете идти под 34-й Западной улицей по зигзагообразной линии. В дальнем конце тоннеля есть медная дверь, которая ведет на платформу маршрута E Нью-Йоркского метрополитена. В архивах отеля есть брошюра 1930-х годов, рекламирующая туннель, в которой говорится, что он «невероятно удобный». Там так же сказано, что туннель является одним из лучших удобств отеля, поскольку он соединяется с Пенсильванским вокзалом и даже дотягивается до Эмпайр-стейт-билдинг. Хотя туннель закрыт для широкой публики, его можно посетить в сопровождении гида.
Туристы, прогуливающиеся по Кингсфордскому загородному парку в Северном Киддерминстере, Англия, вряд ли подозревают, что прямо у них под ногами прячется секретный, а точнее, «совершенно секретный» военный комплекс. У этих туннелей, расположенных недалеко от Бирмингема, довольно интересная история. Вырытые в начале 1940-х, сначала они использовались для создания «теневой фабрики» производителя автомобилей Rover. Теневая фабрика была методом производства, сформировавшимся в 1930-х годах в Великобритании. Метод позволял как технике, так и знаниям перекрестно перемещаться между отраслями, где специалисты могли подменять друг друга. Туннели достигали 5,6 км в длину и использовались на протяжении всей Второй мировой войны вплоть до 1950-х годов. Но к 1961 году британское правительство превратило некоторые туннели в секретные штаб-квартиры «теневого правительства». Это было в эпоху холодной войны, и туннели планировалось использовать для управления страной, если наверху что-то пойдет не так. Туннели Дракелоу оставались секретом до их вывода из эксплуатации в 1993 году. Туннели и оборудование были проданы частному покупателю. С тех пор фонд Drakelow Tunnels Preservation Trust усердно работал над восстановлением подземного комплекса, чтобы в будущем открыть музей холодной войны. И хотя этот масштабный проект все еще находится в стадии разработки, некоторые из туннелей открыты для посещения.
Под Палаццо делла Раджионе находится место, известное как Лоджия деи Мерканти. Однако это необычное сооружение — на самом деле это скрытая система связи. Если прошептать что-нибудь этим колоннам, за счет арок слова донесутся до человека, занявшего определенное положение на противоположной стороне. Лоджия деи Мерканти является шепчущей галереей — это удивительная акустическая аномалия, которая возникает под арками и куполообразными зданиями и позволяет даже самым тихим звукам перемещаться на большие расстояния. Легенды о шепчущей галерее передаются из поколения в поколение, в том числе о том, как торговцы эпохи Ренессанса и средневековья использовали эту потайную систему связи для получения секретной информации. Другие же легенды более романтичны и описывают, как влюбленные, состоящие в запретных отношениях, использовали Лоджию, чтобы нашептывать друг другу слова любви.
Тюрьма была построена в конце 12 века по приказу короля Генриха II. Расположенная недалеко от собора Святого Павла, она более 700 лет служила непрошенным приютом самым опасным преступникам Лондона, пока ее не закрыли и не снесли в 1904 году. В наши дни на месте некогда наводящей ужас тюрьмы находится главный центральный уголовный суд Лондона, широко известный как Олд-Бейли. С виду о старой тюрьме здесь не напоминает ничего, кроме небольшой таблички на стене Суда, но остатки Восточной стены можно найти на жилой улице, Амен Корт. Говорят, что последние остатки старых ньюгейтских тюремных камер находятся глубоко под местной таверной «Виадук». Темные и жуткие крошечные камеры дают представление о том, каково было жить в самой страшной тюрьме Лондона много веков назад. Ходят слухи, что эти туннели были соединены туннелем с главной тюрьмой, но неизвестно, правда это или просто местная легенда. Если вы захотите взглянуть на эти камеры, просто поболтайте с одним из барменов!
На крупном острове с пышной зеленой растительностью спрятан Плайя-дель-Амор, пляж, залитый золотыми солнечными лучами и сверкающий голубыми водами. Плайя-дель-Амор, или «Потайной пляж», является частью Мариетских островов — необитаемой группы островов, образовавшихся в результате подводных извержений вулканов. Расположенный примерно в 35 километрах к западу от мексиканского города Пуэрто-Валларта, Потайной пляж похож на съемочную площадку фантастического фильма. С ее белыми песками и бирюзовыми водами эта локация идеально подходит для романтического отдыха. Пляж полностью отрезан от внешнего мира, и добраться до него можно только через водный туннель менее двух метров в высоту, который связывает его с Тихим океаном.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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