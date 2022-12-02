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Аферист из СССР: он обманул 72 женщины

Аферист из СССР: он обманул 72 женщины

Автор:
02 декабря 2022 19:55
Сообщество : Истории
Метки: СССР   аферы   интересное   криминал   преступления   расследование   
1652
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Юрий Ладжун не просто обманул больше 70 женщин. На его счету есть и одно убийство. География его деятельности обширна - он умудрился проворачивать дела в Минске, Калуге, Кемерово и не только.
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Настоящего-то Пущина нашли быстро. Выяснилось, что Юрий и Николай случайно познакомились в такси, а когда ударник уехал в командировку, то мошенник пришёл к нему в дом. Жену Пущина он заболтал и заверил, что давний друг её мужа и что он договорился о том, что переночует у них. Женщина отказать не смогла, а на утро в доме не оказалось ни денег, ни драгоценностей, ни того самого удостоверения.
Когда из Кемерово пришло заявление, то у следователей уже не было никаких сомнений, что псевдо-Пущин снова начал свои махинации. Вот только в этот раз это был уже не ударник социалистического труда, а физик-ядерщик Пшенцов. Выяснилось, что с ним Ладжун познакомился в ресторане и там же его обокрал. Физик также в особые приметы записал красивую внешность и южный говор.

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Метки: СССР   аферы   интересное   криминал   преступления   расследование   
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10  комментариев
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4k
Tuskub 2 часа назад
Хм..И где там "Ален Делон"?
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Владимир Минуту назад
вот это посмеялся от души) Внешность Алена))) ахах) Внешность пьного подсобного рабочего на заброшенной фабрике по производству дерьма.
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alex9845 3 минуты назад
Ален Делон?
Воистину женщины любят ушами.
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19k
Corvus Corax 5 минут назад
По калужскому эпизоду. В гостиницу без паспорта никак. По удостоверению ударника соцтруда не поселят. Он украл только удостоверение, паспорт (как счас начали бы писать тут многие) украсть не мог, владелец с паспортом по той же причине уехал в командировку.
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5k
Михаил Полчаса назад
Даже расстреляли! В России даже за более тяжкие преступления дают небольшие сроки.
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89k
parallax Час назад
Вся соль в последнем предложении - "в 1975 году Юрий Ладжун был расстрелян."
Именно так настоящее государство должно поступать с убийцами и серийными преступниками.
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20k
Alf 2 часа назад
И по делам ему воздалось.

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