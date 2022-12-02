Аферист из СССР: он обманул 72 женщины

Из Минска Юрий поехал на советский юг. Здесь он уже был капитаном дальнего плавания и познакомился с заведующей рестораном Анной Ворониной. Денег на свою знакомую мошенник не жалел и осыпал её дорогущими подарками, навешивая ей на уши сладкую лапшу. И даже чулки, которые он украл у своей предыдущей жертвы, пошли в ход. Их он преподнёс как нечто роскошное, купленное в Сингапуре.

Вскоре деньги кончились. Он рассказал Анне о финансовом кризисе, а потом, мол, вернётся из рейса и отдаст её родителям. Их он включил в свою паутину не случайно: у самой Анны особенно ничего ценного он не нашёл, а вот её родители... Египетская сила, он украл у старших Ворониных все деньги и семейные драгоценности!