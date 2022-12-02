Аферист из СССР: он обманул 72 женщины

1652
8
Юрий Ладжун не просто обманул больше 70 женщин. На его счету есть и одно убийство. География его деятельности обширна - он умудрился проворачивать дела в Минске, Калуге, Кемерово и не только.
Впервые Ладжун проявил себя в начале 60-х. В разных городах СССР в милицию стали поступать заявления о воровстве. Всеми потерпевшими были женщины и все как одна утверждали, что некий мужчина с "внешностью Алена Делона" втирался к ним в доверие, после чего грабил и исчезал. Вести дело было поручено следователю Михаилу Дейнеко.
Вскоре такое же заявление поступило из Калуги. Удалось выяснить, что местный "Ален Делон" приехал в город, поселился в одной из местных гостиниц и там, выдавая себя за столичного научного сотрудника по имени Николай Пущин, познакомился с Натальей Орловской, живущей в этой же гостинице.
Юрий был умелым обольстителем и поняв, что первый этап знакомства пройден он представился сотрудником секретного научно-исследовательского института, а его разработки ценны для всего человечества. Перемежая "секретную информацию" с красивыми комплиментами и сердечными признаниями мошенник растопил сердце Натальи за несколько дней.
Юрий был умелым обольстителем и поняв, что первый этап знакомства пройден он представился сотрудником секретного научно-исследовательского института, а его разработки ценны для всего человечества. Перемежая "секретную информацию" с красивыми комплиментами и сердечными признаниями мошенник растопил сердце Натальи за несколько дней.
×
×
Но романы имеют свойство заканчиваться. Наталья собралась съездить на пару дней в Москву. Юрий этого ждал и разыграл целый спектакль: изобразил страдания и внезапно признался, что его накануне ограбили. В общем, все по классике - "сами мы не местные, карманы с деньгами оторвали". Наталья не могла оставаться в стороне и предложила 250 рублей. Юрий вздыхал, говорил, что его "мужская гордость" не вынесет этого, но деньги всё-таки взял. И потом просто растворился.
Когда Наталья поняла, что её просто-напросто обманули, уже было поздно. В милиции словесный портрет мошенника составили, но кроме "аленделоновской" внешности и южного говора никаких особых зацепок не было.
Но потом Наталья вспомнила, что Юрий показывал удостоверение ударника социалистического труда Николая Пущина.
Когда Наталья поняла, что её просто-напросто обманули, уже было поздно. В милиции словесный портрет мошенника составили, но кроме "аленделоновской" внешности и южного говора никаких особых зацепок не было.
Но потом Наталья вспомнила, что Юрий показывал удостоверение ударника социалистического труда Николая Пущина.
Настоящего-то Пущина нашли быстро. Выяснилось, что Юрий и Николай случайно познакомились в такси, а когда ударник уехал в командировку, то мошенник пришёл к нему в дом. Жену Пущина он заболтал и заверил, что давний друг её мужа и что он договорился о том, что переночует у них. Женщина отказать не смогла, а на утро в доме не оказалось ни денег, ни драгоценностей, ни того самого удостоверения.
Когда из Кемерово пришло заявление, то у следователей уже не было никаких сомнений, что псевдо-Пущин снова начал свои махинации. Вот только в этот раз это был уже не ударник социалистического труда, а физик-ядерщик Пшенцов. Выяснилось, что с ним Ладжун познакомился в ресторане и там же его обокрал. Физик также в особые приметы записал красивую внешность и южный говор.
После Кемерово Ладжун отправился в Минск. Там он соблазнил некую Надежду, которой представился учёным, что работает в НИИ и что за его разработками охотятся агенты спецслужб. Аферист был настолько умелым манипулятором, что она согласилась помочь учёному с мировым именем. Через три дня Юрий предложил девушке руку и сердце, вскружив ей голову. Надежда согласилась и на следующий день после свадьбы (которую сыграли тихонько, чтобы западные шпионы не прознали) Ладжун исчез, забрав драгоценности, деньги и даже дефицитными нейлоновыми чулками не побрезговал.
Из Минска Юрий поехал на советский юг. Здесь он уже был капитаном дальнего плавания и познакомился с заведующей рестораном Анной Ворониной. Денег на свою знакомую мошенник не жалел и осыпал её дорогущими подарками, навешивая ей на уши сладкую лапшу. И даже чулки, которые он украл у своей предыдущей жертвы, пошли в ход. Их он преподнёс как нечто роскошное, купленное в Сингапуре.
Вскоре деньги кончились. Он рассказал Анне о финансовом кризисе, а потом, мол, вернётся из рейса и отдаст её родителям. Их он включил в свою паутину не случайно: у самой Анны особенно ничего ценного он не нашёл, а вот её родители... Египетская сила, он украл у старших Ворониных все деньги и семейные драгоценности!
Вскоре деньги кончились. Он рассказал Анне о финансовом кризисе, а потом, мол, вернётся из рейса и отдаст её родителям. Их он включил в свою паутину не случайно: у самой Анны особенно ничего ценного он не нашёл, а вот её родители... Египетская сила, он украл у старших Ворониных все деньги и семейные драгоценности!
И так раз за разом, жертва за жертвой, потом он умчал в Одессу, оттуда в Вильнюс и так далее... В поисках мошенника следователи всегда отставали на шаг, но в начале 70-х они всё-таки смогли выйти на его след. Экс-сослуживец Юрия, который жил в Свердловске опознал его по фотороботу. Да, Ладжун обокрал и его тоже. Уже зная настоящие ФИО сотрудникам милиции было намного легче: фоторобот и особые приметы были отправлены по всем крупным вокзалам страны. Теперь они практически настигли его: сначала Ладжуна видели на Ленинградском вокзале в Москве, потом в самом Ленинграде, а задержали уже в Гатчине.
В Гатчине Юрий пытался завязать отношения с буфетчицей местного вокзала. Но та узнала его и отправила к своей знакомой, дескать, та точно согласится познакомиться. Вот у неё на квартире Юрий Ладжун и был задержан.
На допросах он вертелся как на горячей сковороде. Но улики были весомы, а его ещё и опознали несколько обманутых им жертв. Возразить было нечего и пришлось сознаваться.
На допросах он вертелся как на горячей сковороде. Но улики были весомы, а его ещё и опознали несколько обманутых им жертв. Возразить было нечего и пришлось сознаваться.
На протяжении двадцати лет Юрий обманывал женщин, умело используя свою "звёздную" внешность и галантные манеры. В его списке значились 72 женщины и одно убийство, которое произошло в самом начале его "пути", по неосторожности.
"Советский Ален Делон" был приговорён к высшей мере наказания. Некоторые из обманутых им женщин даже пытались как-то добиться смягчения приговора, будто бы мошенник хоть на пару дней, но дарил им радость.
К счастью, суд к их словам не прислушался. В 1975 году Юрий Ладжун был расстрелян.
"Советский Ален Делон" был приговорён к высшей мере наказания. Некоторые из обманутых им женщин даже пытались как-то добиться смягчения приговора, будто бы мошенник хоть на пару дней, но дарил им радость.
К счастью, суд к их словам не прислушался. В 1975 году Юрий Ладжун был расстрелян.
Источник:
Ссылки по теме:
- Смерти, которые так и не смогли раскрыть
- Примерный вожатый Анатолий Сливко: самый необычный серийный убийца
- Самая жестокая женщина-убийца в России
- "Семья" Чарльза Мэнсона: безумие секты и её главаря
- Настоящие каннибалы: страшные истории реальных Ганнибалов Лектеров
Новости партнёров
Именно так настоящее государство должно поступать с убийцами и серийными преступниками.