Страшный сон любого родителя: похищение

Эта жуткая история происходила в Москве в 1978 году. В столице начали пропадать дети и никто даже и предположить не мог, кто стоит за всем этим.
Осенью 1978 года в отделение милиции позвонила рыдающая женщина со словами, что у неё пропала трёхмесячная дочь Катя. Женщина представилась Еленой Барановой и она рассказала, что оставила коляску с ребёнком у магазина (тогда так делали практически все мамы, ведь им надо было успеть и погулять с детьми, и в магазин, и приготовить еду).
Когда она вышла из магазина, то коляска исчезла. Милиция начала прочёсывать все закоулки и дворы и через час очевидцы рассказали, что видели описываемую коляску рядом с детской площадкой в том же районе, где она пропала. Коляска была пуста. Свидетели рассказали, что видели какого-то мужчину, вытащившего ребёнка из коляски, а потом торопливо сбежавшего. Елена Баранова подтвердила, что коляска принадлежит ей.
Милиция начала опрос всех, кто мог бы видеть мужчину и помогли местные ребята. Один из мальчишек видел, как мужчина с ребёнком на руках забежал в один из подъездов жилого дома. Милиционеры прекрасно понимали, что в панике человек может натворить всё что угодно и работать надо было быстро, но при этом аккуратно. Они переоделись работниками ЖЭКа и начали поквартирный обход под надуманным предлогом. Но тут пришло сообщение, что "похититель" объявился - молодой отец Евгений Кароль пришел в отделение правоохранительных органов, чтобы написать заявление о пропаже коляски. Он был в шоке, когда его немедленно задержали. Дело было в том, что он гулял с дочерью, когда она внезапно поперхнулась и начала кашлять. Кароль вытащил её из коляски и помчался за помощью домой к жене. С дочкой всё было в порядке и Евгений пошёл во двор, забирать коляску, которая оказалась точно такой же, как была у Елены Барановой. Вспомним, что в те годы не было такого разнообразия товаров и люди часто ходили в идентичной одежде и пользовались идентичными вещами. Из-за этой путаницы было упущено драгоценное время.
Уже на следующий день милиционеры получили сообщение из детской поликлиники: у них находится младенец, которого бросили на приёме у врача. Они немедленно помчались в больницу, где выяснили, что на приём к ним пришла женщина, держа на руках трёхмесячную девочку и умоляла помочь ребёнку. Младенцу поставили острый бронхит и когда врач попросила "маму" дать ей медкарту ребёнка, та выбежала из кабинета и не вернулась.
Да, это была Катя, которую опознала Елена, приехав к малышке в больницу. Семья Кати выдохнула, но вот милиционеры понимали, что похитительницу нужно найти, причём как можно скорее. Врачи дали описание женщины: молодая, худенькая, с рыжими волосами. И началась проверка всех пропавших детей за последнее время.
Но пока они проверяли, поступил ещё один сигнал - снова пропажа ребёнка. Это была двухмесячная Лиза, которую мама, Ольга Петрова, также оставила у дверей магазина, чтобы забежать туда ненадолго. Коляска опустела. Ольга кинулась к патрулю, стоявшему неподалёку и начала кричать, что её ребёнок пропал. Милиция тут же передала информацию в отделение и начала поиски. К ним присоединились ещё несколько сотрудников и вскоре они напали на след. Неподалёку стояла небольшая толпа, горячо обсуждавшая то, что они увидели: молодая женщина с рыжими волосами так быстро шла, что столкнулась со школьником, выходящим из подъезда, причём так сильно, что мальчик даже упал. Дальше произошло странное: женщина положила свёрток с ребёнком на ступеньку дома и убежала прочь. Это была Лиза и её мама, пережила, наверное, самые страшные тридцать минут в своей жизни.
Разумеется, первые мысли сыскарей были о том, что похитительница была психически нездорова. Они начали поиск по всем лечебницам, присылая описание внешности женщины. Поиски шли, но вскоре поступило сообщение о том, что похищен очередной младенец.
11-летнего Мишу Соловья мама отправила гулять с полугодовалым братом. Миша вышел во двор, где друзья предложили ему пойти к игровым автоматам поблизости. Миша согласился, но сказал, что не будет заходить внутрь, а просто останется с коляской у порога и посмотрит, как играют другие. К нему подошла рыжеволосая девушка и предложила ему пойти поиграть с друзьями, а она пока присмотрит за коляской. Мальчик не решался, но когда девушка отдала ему игровые жетоны, то он не удержался и решил немножко поиграть. Вскоре он вернулся, но не было ни девушки, ни коляски, ни ребёнка. При разговоре с милиционерами Миша рассказал, что когда девушка открыла кошелёк, то из него выпали несколько фотографий, похожих на те, что делают на документы. Сыщики ухватились за этот призрачный след и начали обход ателье, где описывали внешность девушки и спрашивали, не обращались ли она по поводу фото на документы. И лишь спустя несколько дней они напали на след.
Фотограф одного из этих ателье смог вспомнить, что сначала к нему обратилась девушка с просьбой сделать фото, а уже через несколько дней она пришла снова, но уже с младенцем. Она попросила сделать фото с ним для семейного архива. Причём фотографу так понравилась своя работа, что он оставил для себя одну копию. Фото было немедленно показано Мише Соловью и он подтвердил, что именно эта женщина украла его брата. Личность похитительницы смогли установить в течение нескольких дней - 25-летняя Анна Кузовкина. Оперативники немедленно направились к ней домой.
Анна спокойно открыла дверь и сопроводила милиционеров к кроватке, где спал ребёнок. Её спросили, чей малыш находится в её квартире и она, не дрогнув, ответила, что её. Анну привезли в отделение, где она откровенно рассказала о себе.
Она была швеёй, вышла замуж и очень хотела ребёнка. Желательно не одного. Только через три года ей наконец-то удалось забеременеть, а роды были настолько сложными, что врачи подписали ей приговор - детей Анна больше иметь не сможет. Кузовкина всю себя посвятила своей маленькой Женечке, но через полгода, из-за роковой ошибки, девочка погибла. Вина была на Анне.
Девушка не хотела жить. Муж, когда пришёл с работы, успел вызвать скорую и спасти жену. Но всё покатилось под откос - с работы Анну уволили, а муж не смог справиться с горем и развёлся с ней. Анна осталась одна в своём личном кошмаре. Устроившись на работу в прокате оборудования, Кузовкина как-то раз подумала... А почему нельзя брать в прокат детей? Шло время и мысль из простого сожаления превратилась в навязчивую идею.
Вот так, как-то раз идя с работы Анна увидела у магазина коляску, рядом с которой не было родителей. Анна, как в беспамятстве, взялась за ручки коляски и быстро пошла прочь от магазина. Когда она увидела, на следующий день, что ребёнок болен, то она принесла его к педиатру и сбежала. Вторая попытка была также "неудачной", а вот 11-летнего мальчишку было легко уговорить. И вот она, сбывшаяся мечта - на руках у неё малыш, да ещё и такого же возраста, какой была умершая Женечка. Вот так, всего на несколько дней, обезумевшая от горя Анна обрела своё счастье. Ненастоящее правда, но всё-таки.
Анна Кузовкина была признана вменяемой и суд приговорил её к четырём годам в колонии-поселении. Что с ней было потом - неизвестно.
Источник:
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