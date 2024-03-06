Страшный сон любого родителя: похищение

Но пока они проверяли, поступил ещё один сигнал - снова пропажа ребёнка. Это была двухмесячная Лиза, которую мама, Ольга Петрова, также оставила у дверей магазина, чтобы забежать туда ненадолго. Коляска опустела. Ольга кинулась к патрулю, стоявшему неподалёку и начала кричать, что её ребёнок пропал. Милиция тут же передала информацию в отделение и начала поиски. К ним присоединились ещё несколько сотрудников и вскоре они напали на след. Неподалёку стояла небольшая толпа, горячо обсуждавшая то, что они увидели: молодая женщина с рыжими волосами так быстро шла, что столкнулась со школьником, выходящим из подъезда, причём так сильно, что мальчик даже упал. Дальше произошло странное: женщина положила свёрток с ребёнком на ступеньку дома и убежала прочь. Это была Лиза и её мама, пережила, наверное, самые страшные тридцать минут в своей жизни.





Разумеется, первые мысли сыскарей были о том, что похитительница была психически нездорова. Они начали поиск по всем лечебницам, присылая описание внешности женщины. Поиски шли, но вскоре поступило сообщение о том, что похищен очередной младенец.

11-летнего Мишу Соловья мама отправила гулять с полугодовалым братом. Миша вышел во двор, где друзья предложили ему пойти к игровым автоматам поблизости. Миша согласился, но сказал, что не будет заходить внутрь, а просто останется с коляской у порога и посмотрит, как играют другие. К нему подошла рыжеволосая девушка и предложила ему пойти поиграть с друзьями, а она пока присмотрит за коляской. Мальчик не решался, но когда девушка отдала ему игровые жетоны, то он не удержался и решил немножко поиграть. Вскоре он вернулся, но не было ни девушки, ни коляски, ни ребёнка. При разговоре с милиционерами Миша рассказал, что когда девушка открыла кошелёк, то из него выпали несколько фотографий, похожих на те, что делают на документы. Сыщики ухватились за этот призрачный след и начали обход ателье, где описывали внешность девушки и спрашивали, не обращались ли она по поводу фото на документы. И лишь спустя несколько дней они напали на след.



Фотограф одного из этих ателье смог вспомнить, что сначала к нему обратилась девушка с просьбой сделать фото, а уже через несколько дней она пришла снова, но уже с младенцем. Она попросила сделать фото с ним для семейного архива. Причём фотографу так понравилась своя работа, что он оставил для себя одну копию. Фото было немедленно показано Мише Соловью и он подтвердил, что именно эта женщина украла его брата. Личность похитительницы смогли установить в течение нескольких дней - 25-летняя Анна Кузовкина. Оперативники немедленно направились к ней домой.