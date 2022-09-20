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Он одной ролью получил почётное звание деятеля культуры другого государства

Он одной ролью получил почётное звание деятеля культуры другого государства

Автор:
20 сентября 2022 16:23
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   Советские актёры   актёры   биография   знаменитости   интересное   
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Советский актёр театра, кино и дубляжа Роман Ткачук был любим своими зрителями, а ведь он нечасто выходил не первый план в своих ролях.
Ткачук сам говорил, что у него немного глуповатое лицо, но это не мешало ему играть серьёзные драматические роли, которые вызывали светлую грусть.
После школы Ткачук поступил в Ташкентский театральный институт на режиссёрский факультет. Уже студентом он начал выступать на сцене Ташкентского русского драматического театра им. М. Горького. После получения диплома в 1955 году он остался служить в том же театре, вот только не режиссёром, а актёром.
Плучек прислушался к Мишулину и пригласил Романа в труппу Театра Сатиры. Роман перебрался с семьёй в Москву и несмотря на звёздный состав театра (Анатолий Папанов, Андрей Миронов) довольно быстро адаптировался на новом месте. Дебют его состоялся в спектакле "Клоп" по Маяковскому, сыграв Присыпкина. После этого на него посыпались роли и лучшей многие считают Подсекальникова в "Самоубийце" в постановке В. Плучека.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   СССР   Советские актёры   актёры   биография   знаменитости   интересное   
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6  комментариев
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25k
Юрий 2 часа назад
А красный командир отряда имени взятия Бастилии парижскими коммунарами. Ну как можно забыть.

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19k
Alf 6 минут назад
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18k
Corvus Corax Час назад
Хороший пост, плюсище.
Только вот "директор сливочного завода"
Что за завод? Что там и куда сливают?
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4k
SandMANn 2 часа назад
Спасибо за пост. Хороший был артист. Почему то лично мне запомнился по «Кабачку» больше всего. Такое впечатление, что весь «Союз» стремился посмотреть эту передачу юмора и услышать что-нибудь из другой музыки…

«Закрыт, закрыт Кабачок, но мы верим, что наше веселье
Вы взяли с собой.
Для вас, для вас мы шутили, смеялись и пели
С открытой, с открытой душой.

Всем на прощанье желаем удачи!
Жить без улыбок на свете нельзя!
До свиданья друзья, до свиданья друзья!»


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39k
jonnyD 3 часа назад
Роман Ткачук - садовник Антонио , прекрасный телеспектакль 1973 года "Безумный день, или женитьба Фигаро" .
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