Он одной ролью получил почётное звание деятеля культуры другого государства

На сцену Ташкентского русского драматического театра актёр выходил 10 лет и там же попробовал себя в качестве режиссёра - спектакли "Чудесный сплав" (1957) и "Лунная соната" (1963). А в 32 года стал народным артистом Узбекской ССР.

В Ташкенте Ткачук впервые снялся в кино - картина "Встретимся на стадионе" (1956) в роли Жени Панько, а уже в следующем году вышел фильм "Случай в пустыне", где Ткачук сыграл пограничника.

Имя Романа Ткачук стало известно за пределами Ташкента из-за гастролей, но именно 1956 год стал решающим для актёра, когда на одном из его спектаклей оказался Спартак Мишулин, который тогда служил в московском Театре Сатиры. Мишулину так понравился молодой актёр, что он рассказал о нём режиссёру своего театра Валентину Плучеку.