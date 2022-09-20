Он одной ролью получил почётное звание деятеля культуры другого государства

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Советский актёр театра, кино и дубляжа Роман Ткачук был любим своими зрителями, а ведь он нечасто выходил не первый план в своих ролях.
Ткачук сам говорил, что у него немного глуповатое лицо, но это не мешало ему играть серьёзные драматические роли, которые вызывали светлую грусть.
Ткачук сам говорил, что у него немного глуповатое лицо, но это не мешало ему играть серьёзные драматические роли, которые вызывали светлую грусть.
31 августа 1932 года в Свердловске родился Роман Денисович Ткачук. Вторая мировая война застала его ребёнком и так как папа будущего актёра был на довольно-таки высокой должности (директор сливочного завода) всю семью переселили в Ташкент. Во время войны туда эвакуировали московских актёров, музыкантов, поэтов, поэтому город стал неким культурным центром. В театрах шли постановки, известные артисты часто выступали с концертами. Конечно маленький Рома не мог не заинтересоваться искусством.
После школы Ткачук поступил в Ташкентский театральный институт на режиссёрский факультет. Уже студентом он начал выступать на сцене Ташкентского русского драматического театра им. М. Горького. После получения диплома в 1955 году он остался служить в том же театре, вот только не режиссёром, а актёром.
Молодой человек не был классическим красавцем, но он был талантлив, превращая каждый свой образ в шедевр. Зрители часто забывали, что перед ними актёр, который просто играет свою роль. У Романа был особенный магнетизм и харизматичность, что сделало его настоящим кумиром публики: они осаждали театр до спектакля и служебный вход после, чтобы пообщаться со своим любимцем. Роман умудрился при такой популярности не заработать звёздную болезнь и он всегда был приветлив со зрителями.
В тот период своей жизни Ткачук познакомился с Майей Гнездовской - театроведом, которая работала на радио и телевидении. Пара поженилась, у них родился сын Никита, который потом стал театральным критиком и перебрался в США. Ткачук пользовался у женщин огромным успехом, но любил всегда только свою жену и относился с ней с глубоким уважением и нежностью.
На сцену Ташкентского русского драматического театра актёр выходил 10 лет и там же попробовал себя в качестве режиссёра - спектакли "Чудесный сплав" (1957) и "Лунная соната" (1963). А в 32 года стал народным артистом Узбекской ССР.
В Ташкенте Ткачук впервые снялся в кино - картина "Встретимся на стадионе" (1956) в роли Жени Панько, а уже в следующем году вышел фильм "Случай в пустыне", где Ткачук сыграл пограничника.
Имя Романа Ткачук стало известно за пределами Ташкента из-за гастролей, но именно 1956 год стал решающим для актёра, когда на одном из его спектаклей оказался Спартак Мишулин, который тогда служил в московском Театре Сатиры. Мишулину так понравился молодой актёр, что он рассказал о нём режиссёру своего театра Валентину Плучеку.
В Ташкенте Ткачук впервые снялся в кино - картина "Встретимся на стадионе" (1956) в роли Жени Панько, а уже в следующем году вышел фильм "Случай в пустыне", где Ткачук сыграл пограничника.
Имя Романа Ткачук стало известно за пределами Ташкента из-за гастролей, но именно 1956 год стал решающим для актёра, когда на одном из его спектаклей оказался Спартак Мишулин, который тогда служил в московском Театре Сатиры. Мишулину так понравился молодой актёр, что он рассказал о нём режиссёру своего театра Валентину Плучеку.
Плучек прислушался к Мишулину и пригласил Романа в труппу Театра Сатиры. Роман перебрался с семьёй в Москву и несмотря на звёздный состав театра (Анатолий Папанов, Андрей Миронов) довольно быстро адаптировался на новом месте. Дебют его состоялся в спектакле "Клоп" по Маяковскому, сыграв Присыпкина. После этого на него посыпались роли и лучшей многие считают Подсекальникова в "Самоубийце" в постановке В. Плучека.
В кино он стал получать предложения сразу же после переезда, но роли были лишь эпизодические. Актёр от них не отказывался и за один только 1966 год снялся сразу в четырёх картинах - "Душечка", "В городе С.", "Формула радуги", "Катерина Измайлова".
Роли Романа были разноплановыми - эпизоды в детских фильмах и даже Петр I в "Балладе о Беринге и его друзьях" и генерал-майоре в "Освобождении". Персонажи Романа Ткачука были уникальны и надолго запоминались зрителям.
Особенно запомнились его роли в фильмах "Собачье сердце", "Бумбараш" и телеспектакле "Собака на сене" (1970) .
Роли Романа были разноплановыми - эпизоды в детских фильмах и даже Петр I в "Балладе о Беринге и его друзьях" и генерал-майоре в "Освобождении". Персонажи Романа Ткачука были уникальны и надолго запоминались зрителям.
Особенно запомнились его роли в фильмах "Собачье сердце", "Бумбараш" и телеспектакле "Собака на сене" (1970) .
А вот широкую известность и всенародную любовь Ткачук получил благодаря роли пана Владека в "Кабачок "13 стульев". Роман так убедительно сыграл поляка, что из Польши стали присылать письма с благодарностями за такое точное исполнение. По словам поляков он очень точно показал типичного поляка и что он действительно похож на большинство польских граждан. За эту роль к 10-летию программы Ткачука удостоили звания заслуженного деятеля культуры Польши.
Выразительный голос Ткачука был тоже востребован - он дублировал заграничные картины и озвучивал мультфильмы - у него за плечами 26 фильмов озвучания и при всём при этом Роман продолжал выходить на сцену театра.
Выразительный голос Ткачука был тоже востребован - он дублировал заграничные картины и озвучивал мультфильмы - у него за плечами 26 фильмов озвучания и при всём при этом Роман продолжал выходить на сцену театра.
Больше театра Роман любил только свою жену. Она была его верным другом, соратницей, любимой. В конце 1993 года у Майи был диагностирован рак. Роман Денисович никогда практически не говорил о болезни жены, лишь раз оборонив фразу: "Если Майка умрёт, я не буду жить без неё".
Майя Гнездовская была привезена домой из больницы 9 января 1994 года и скончалась в ночь на 10 января. Когда приехали за её телом, Роман настоял, чтобы его оставили дома до утра. Когда рано утром соседка пришла в незапертую квартиру, то нашла Романа Денисовича мёртвым рядом со своей покойной женой.
Майя Гнездовская была привезена домой из больницы 9 января 1994 года и скончалась в ночь на 10 января. Когда приехали за её телом, Роман настоял, чтобы его оставили дома до утра. Когда рано утром соседка пришла в незапертую квартиру, то нашла Романа Денисовича мёртвым рядом со своей покойной женой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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