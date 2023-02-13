Дело японской акушерки, убившей десятки младенцев

После Второй мировой в Японии, как и во многих странах мира, случился беби-бум. Женщины из бедных сословий рожали детей, которых они не могли обеспечить. Миюки каждый день видела нищих родителей, которые честно признавались, что их ребёнок - нежеланный. При этом они рожали в разы чаще, чем женщины из семей с хорошим достатком, так как более ответственно подходили к вопросу деторождения.

Роддом, которым заведовала Исикава, постоянно был полон детьми, у которых не было хоть какой-то перспективы достойной жизни. Исикава поняла, что с этим надо что-то делать, но выбрала какой-то совершенно дикий способ.





Миюки, объединившись с рядом врачей своего госпиталя, приняла решение убивать новорождённых. Она или оставляла их вообще без какого-либо ухода, или же убивала их.

Через короткое время Миюки начала говорить матерям, что за эту "процедуру" они должны платить, убеждая их в том, что это будет намного дешевле, чем растить ребёнка.

У доброй и ответственной Исикавы не было ни толики сострадания к "приговорённым". Ни их плач, ни боли, ни страдания, ни сама смерть не трогали её - это стало рутиной.



