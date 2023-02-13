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Дело японской акушерки, убившей десятки младенцев

Дело японской акушерки, убившей десятки младенцев

Автор:
13 февраля 2023 17:53
Сообщество : Криминал
Метки: Прошлое   Япония   дети   интересное   история   криминал   преступления   
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Почему-то если женщина становится серийным убийцей (такое встречается намного реже, чем серийники-мужчины), то они часто отличаются какой-то просто чудовищной жестокостью.

Миюки Исикава родилась в городе Кунитоми (префектура Миядзаки остров Кюсю). Данные о дате её рождении расходятся, но скорее всего это был 1897 год.

В те времена для девушек из бедных семей была уготована очень печальная участь - их или отдавали учиться на гейш, или продавали в качестве служанок. Но Миюки повезло - её семья была богатой, поэтому девушка окончила Токийский университет, вышла замуж (по приказу отца) за Такеши Исикаву, а потом устроилась на работу в родильный дом.


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Она настолько успешно работала, что совсем скоро стала директором этого роддома. Муж активно поддерживал Миюки во всех её начинаниях, а она была успешной, умела найти подход к каждому человеку, отношения с коллегами у неё были дружеские, женщина хорошо справлялась со своей работой и помогала роженицам во всём: от ведения беременности до заботы о новорождённом малыше.

И вот эта прекрасная и добрая женщина превратилась в одну из самых жестоких преступниц в истории...

После Второй мировой в Японии, как и во многих странах мира, случился беби-бум. Женщины из бедных сословий рожали детей, которых они не могли обеспечить. Миюки каждый день видела нищих родителей, которые честно признавались, что их ребёнок - нежеланный. При этом они рожали в разы чаще, чем женщины из семей с хорошим достатком, так как более ответственно подходили к вопросу деторождения.

Роддом, которым заведовала Исикава, постоянно был полон детьми, у которых не было хоть какой-то перспективы достойной жизни. Исикава поняла, что с этим надо что-то делать, но выбрала какой-то совершенно дикий способ.


Миюки, объединившись с рядом врачей своего госпиталя, приняла решение убивать новорождённых. Она или оставляла их вообще без какого-либо ухода, или же убивала их.

Через короткое время Миюки начала говорить матерям, что за эту "процедуру" они должны платить, убеждая их в том, что это будет намного дешевле, чем растить ребёнка.
У доброй и ответственной Исикавы не было ни толики сострадания к "приговорённым". Ни их плач, ни боли, ни страдания, ни сама смерть не трогали её - это стало рутиной.


Что стало её мотивацией? Есть версии.

1) Выражение протеста против нищеты, что царила вокруг;

2) Заработок;

3) Вымещение злобы. У неё с Такеши детей не было и быть не могло. (Однако пара усыновила двух мальчиков и одну девочку и воспитывала сына Такеши от первого брака).

Коллеги Миюки знали о происходящем, кто-то даже обращался в местные власти, но это просто игнорировали, ведь все эти дети были из бедных семей и руководство скорее всего втайне тоже считало, что смерть - это лучше, чем та жизнь, что была им уготована. И вот так, закрыв глаза и отвернувшись, поддерживали директора-убийцу.


Акушерки, которые не могли видеть беззаконие и ужас, творившиеся в роддоме, увольнялись с работы. Ведь все их жалобы и обращения не возымели никакого эффекта.
Но Исикава, вероятно, была свято убеждена, что делает хоть и страшное, но благое дело. Матери, которые рожали младенцев, просто отказывались забирать ребёнка домой и уходили, не интересуясь даже, что будет с ним дальше. Многие были жертвами изнасилования, не состояли в браке и совершенно точно не могли содержать малыша. По логике Исикавы эти "ненужные" дети всё равно бы умерли от голода и болезней, только их страдания длились бы намного дольше.


Аборты в Японии признали незаконными ещё в 1880 году по приказу императора, который решил, что неконтролируемая рождаемость даст рабочую силу и усилит армию. Но при этом государство никак не помогало матерям, все заботы о детях ложились только на родителей. Власти Японии не строили ни школы, ни детские сады, ни оказывали хоть какой-то финансовой поддержки.


Знали ли муж? Не просто знал, а ещё и поддерживал любимую супругу. Когда родители приходили, чтобы забрать домой ребёнка, он убеждал их, что делать этого не надо. А после того как они соглашались, приходил к ним домой и требовал денег, чтобы ребёнок умер "по естественным причинам". За это отвечал доктор Широ Накаяма, который писал ложные данные о смерти младенцев. Несчастные родители вынуждены были отдавать последние деньги, а то и продавать какое-то имущество за эту бесчеловечную "услугу".


Исикава была не единственной, кто совершал подобные преступления в 30-40-х годах XX века в Японии.

Это было ужасающе регулярной практикой.
В 1930 году обвинили в убийстве 41 приёмного ребёнка жителей Итабаши. В 1933 году за убийство 25 приёмных детей арестовали Хатсутаро Кавамату. Это было слишком частыми случаями, чтобы считать их исключениями, и многие японцы были обеспокоены происходящем, но власти изо всех сил закрывали на это глаза.


История Миюки Исикавы закончилась внезапно.

12 января 1948 года полицейские Васэды нашли останки нескольких младенцев в пакете. Расследование показало, что виновна в этом Миюки и её сообщники, включая мужа. Полиция стала копать дальше и обнаружили ещё останки 40 детей в доме одного из убийц. А под одним из храмов были найдены захоронения.

15 января Миюки, Такеши, Накаяма, двое помощников акушерки и гробовщик были задержаны.

На суде Исикава была спокойна, вину свою отрицала и суду не удалось доказать, что это были именно убийства, поэтому её судили за преступную халатность.

За свои бесчеловечные преступления Исикава была приговорена всего-то к восьми годам. Муж и сообщники получили по четыре года. А скоро приговор был обжалован и срок заключения сократили вдвое.

За убийство 109 младенцев Миюки Исикава провела в тюрьме только четыре года.


Резонансное дело Исикавы вынудило правительство Японии пересмотреть своё решение по поводу запрета абортов.

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Метки: Прошлое   Япония   дети   интересное   история   криминал   преступления   
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1  комментарий
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Татьяна Юсова Час назад
Ну, да... Не мы такие, жизнь такая.

Не надо оправдывать убийства, тем более убийство детей!
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Галочка, которая умерла

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