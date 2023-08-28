Страшная история одного безобидного выражения

В графстве Хэмпшир есть небольшой городок Олтон. В 1867 году лето было очень жарким и в полдень 24 августа Фанни Адамс, которой было 8 лет, вместе с младшей сестрёнкой Лиззи и подругой Минни, попросила у матери разрешения пойти играть в бывшие неподалеку заливные луга. Гарриет, мама девочки, спокойно разрешила, потому что местные дети обожали это место и не раз там играли.

В районе пяти часов Гарриет забеспокоилась - дочери всё ещё не было дом. Мать уже собиралась отправиться на поиски заигравшегося ребёнка, но тут она встретила свою соседку, рассказавшую, что только что встретила Минни и Лиззи, идущих в сторону дома. Бдительная соседка спросила у девочек, где же Фанни, и те рассказали очень странную историю.





По дороге к лугам девочкам попался 24-летний Фредерик Бейкер. Все три девочки хорошо знали его. Он работал клерком у адвоката Уильяма Клемента, был уважаем обществе, всегда мог помочь с составлением заявления, изучить документы, сделать расчёты и многое другое. Адвокатом молодой человек не был, но его хорошо знали и ценили в городе, а ведь он жил там всего пару месяцев.

Бейкер обратился к подругам с весьма странной просьбой. Он предложил Лиззи и Минни полпенса, чтобы они погуляли подальше от сада, а Фанни вручил те же полпенса и попросил проводить его к ближайшей деревеньке Шалден. Растерянная Адамс, сжимая в руках монетку, отказалась проводить Бейкера, несмотря на все его уговоры. Тогда Бейкер схватил её и понёс дальше по дороге, в сторону хмелевого сада. Пятилетняя Лиззи и восьмилетняя Минни остались играть в лугах, не придав значения произошедшему. Вот это уровень доверия к тем, кого видели несколько раз!



