"Нет, орёл не тонет!" Оренбургский геральдист объяснил, что герб города никак не связан с наводнениями

Ломанцов добавил, что шутки про тонущего орла появились задолг до наводнения, ещё в 1990-е годы. По его словам, нынешняя ситуация — «лишний повод для зубоскалов попрактиковаться в "остроумии"». Он подчеркнул, что герб не является предвестием паводка, и отметил, что на гербе так же пострадавшего Орска орел изображен на горе, однако город это не спасло:

Связь герба с наводнением даже обсуждать бессмысленно. Конечно же, никакой связи нет. На гербе Орска орёл сидит на горе, никакой воды нет даже рядом. Но к сожалению, жители Орска в этом году тоже пострадали от паводка (и последствия его гораздо тяжелее, чем в Оренбурге). И сидящий на вершине горы орёл из герба никак не помог...