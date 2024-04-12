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"Нет, орёл не тонет!" Оренбургский геральдист объяснил, что герб города никак не связан с наводнениями

"Нет, орёл не тонет!" Оренбургский геральдист объяснил, что герб города никак не связан с наводнениями

Автор:
12 апреля 2024 01:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Орёл   герб   оренбург   паводок   река   шутки   
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Пользователи сети активно обсуждают герб Оренбурга и шутят, что на полотне двуглавый орёл тонет в реке. Некоторые даже сочли изображение предвестием паводка.

Орел, изображенный на гербе пострадавшего от паводков города Оренбурга, не тонет. Догадки пользователей сети о значении изображений на гербе опроверг член геральдической комиссии Оренбургской области Виктор Ломанцов, пишет «Подъем».

На гербе Оренбурга изображен синий волнистый пояс, вверху половина двуглавого орла, а внизу Андреевский крест. Конечно же, орел на гербе не тонет, орел и волнистый пояс — два независимых друг от друга геральдических сюжета

, — заявил эксперт.

Он добавил, что художник мог изобразить орла в такой позе из-за сравнения с восходящим из-за горизонта солнцем.

Ломанцов добавил, что шутки про тонущего орла появились задолг до наводнения, ещё в 1990-е годы. По его словам, нынешняя ситуация — «лишний повод для зубоскалов попрактиковаться в "остроумии"». Он подчеркнул, что герб не является предвестием паводка, и отметил, что на гербе так же пострадавшего Орска орел изображен на горе, однако город это не спасло:

Связь герба с наводнением даже обсуждать бессмысленно. Конечно же, никакой связи нет. На гербе Орска орёл сидит на горе, никакой воды нет даже рядом. Но к сожалению, жители Орска в этом году тоже пострадали от паводка (и последствия его гораздо тяжелее, чем в Оренбурге). И сидящий на вершине горы орёл из герба никак не помог...

Ранее, в сети появилось видео на котором глава района в Башкирии спел песню про ледоход. Пользователи решили, что это новый способ борьбы с паводком.

Между тем, в администрации Дюртюлинского района сказали изданию «Подъём», что песня Рифа Юсупова посвящена не половодью, а весеннему обновлению природы. В своём посте чиновник также пожелал жителям «мирной» воды – «чтобы жизнь текла по своему руслу, не выходя из берегов».

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Метки: Орёл   герб   оренбург   паводок   река   шутки   
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1433 поста (1363 в горячем)
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