"Нет, орёл не тонет!" Оренбургский геральдист объяснил, что герб города никак не связан с наводнениями

Пользователи сети активно обсуждают герб Оренбурга и шутят, что на полотне двуглавый орёл тонет в реке. Некоторые даже сочли изображение предвестием паводка.
Орел, изображенный на гербе пострадавшего от паводков города Оренбурга, не тонет. Догадки пользователей сети о значении изображений на гербе опроверг член геральдической комиссии Оренбургской области Виктор Ломанцов, пишет «Подъем».
На гербе Оренбурга изображен синий волнистый пояс, вверху половина двуглавого орла, а внизу Андреевский крест. Конечно же, орел на гербе не тонет, орел и волнистый пояс — два независимых друг от друга геральдических сюжета
, — заявил эксперт.
Он добавил, что художник мог изобразить орла в такой позе из-за сравнения с восходящим из-за горизонта солнцем.
Ломанцов добавил, что шутки про тонущего орла появились задолг до наводнения, ещё в 1990-е годы. По его словам, нынешняя ситуация — «лишний повод для зубоскалов попрактиковаться в "остроумии"». Он подчеркнул, что герб не является предвестием паводка, и отметил, что на гербе так же пострадавшего Орска орел изображен на горе, однако город это не спасло:
Связь герба с наводнением даже обсуждать бессмысленно. Конечно же, никакой связи нет. На гербе Орска орёл сидит на горе, никакой воды нет даже рядом. Но к сожалению, жители Орска в этом году тоже пострадали от паводка (и последствия его гораздо тяжелее, чем в Оренбурге). И сидящий на вершине горы орёл из герба никак не помог...
Ранее, в сети появилось видео на котором глава района в Башкирии спел песню про ледоход. Пользователи решили, что это новый способ борьбы с паводком.
Между тем, в администрации Дюртюлинского района сказали изданию «Подъём», что песня Рифа Юсупова посвящена не половодью, а весеннему обновлению природы. В своём посте чиновник также пожелал жителям «мирной» воды – «чтобы жизнь текла по своему руслу, не выходя из берегов».
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