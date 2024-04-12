Жители Оренбургской области спасли машину от затопления с помощью бутылок от пива

В Оренбурге продолжается паводок. Вода затапливает низины, и заставляет жителей пригорода эвакуироваться из своих домов.

Андрей живёт в СНТ "Соловушка". Садовое товарищество затоплено, и многие владельцы загородных домов не успели отогнать свои авто. Машины почти полностью ушли под воду - таких утопленников, по словам Андрея, тут около 20 штук.

Сам же он с помощью своего сына соорудил плот из пивных бутылей и не дал своей железной ласточке утонуть. На конструкцию ушло более 30 ёмкостей (примерно по 6 бутылей - на каждое колесо, плюс тара для бамперов).