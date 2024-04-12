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Жители Оренбургской области спасли машину от затопления с помощью бутылок от пива

Жители Оренбургской области спасли машину от затопления с помощью бутылок от пива

Автор:
12 апреля 2024 08:36
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   бутыли из-под пива   затопление   лайфхак   машина   оренбург   паводок   плот   
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Конструкция из нескольких десятков бутылей не позволила авто уйти под воду.

В Оренбурге продолжается паводок. Вода затапливает низины, и заставляет жителей пригорода эвакуироваться из своих домов.


Андрей живёт в СНТ "Соловушка". Садовое товарищество затоплено, и многие владельцы загородных домов не успели отогнать свои авто. Машины почти полностью ушли под воду - таких утопленников, по словам Андрея, тут около 20 штук.


Сам же он с помощью своего сына соорудил плот из пивных бутылей и не дал своей железной ласточке утонуть. На конструкцию ушло более 30 ёмкостей (примерно по 6 бутылей - на каждое колесо, плюс тара для бамперов).


А уровень Урала у Оренбурга продолжает расти.


Первый заместитель главы Оренбурга Кудинов сообщил, что за минувшую ночь было подтоплено около 900 приусадебных участков и 361 дом. В городе продолжается эвакуация. По прогнозам экспертов, уровень воды в Урале начнёт спадать через 2-3 дня.

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Метки: Видео   авто   бутыли из-под пива   затопление   лайфхак   машина   оренбург   паводок   плот   
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4k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Пиво приносит пользу
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8k
Лещ 38 минут назад
Не уж-то возвышенности нет нигде, чтоб просто перегнать машину и припарковать там, пускай далеко от дома, но на сухом
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2k
fraxinus Час назад
швартовать надо.
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63
Сергей Час назад
Лучше б финика спасали!
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3k
Radugananebe Час назад
Вот после этого пусть жена только посмеет что-нибудь сказать о злоупотреблении пивом)
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2k
Карл Карл 2 часа назад
не зря пиво пил)
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1991 пост (1979 в горячем)

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