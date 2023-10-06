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"Вон "Королла" плавает!": Сахалин переживает последствия тайфуна

"Вон "Королла" плавает!": Сахалин переживает последствия тайфуна

Автор:
06 октября 2023 08:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Сахалин   дожди   затопило   режим чс   стихия   тайфун   южно-сахалинск   
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Сильнее всего пострадал Южно-Сахалинск. В городе введён режим ЧС.

О разгуле стихии спасатели предупредили заблаговременно, сообщив, что у юго-восточного побережья Сахалина, от мыса Свободный до города Макарова, ожидается опасное волнение - четыре метра и более. Тайфун принёс с собой мощный ливень, который обрушился на Южно-Сахалинск в ночь на 6 октября, и город почти сразу "поплыл".


Затоплеными оказались окраины и частный сектор Южно=-Сахалинска. В некоторых школах города отменили занятия.

Впрочем, о том, что сейчас творится в городе красноречиво свидетельствуют многочисленные видео, которыми местные жители делятся в соцсетях.


Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Телеграм-канале сообщил о том, что "без электроснабжения находятся 6 многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2 602 человека", а мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин ввёл режим ЧС на территории всего городского округа.



Градоначальник потребовал от вице-мэров круглосуточного мониторинга ситуации и объявил о создании бригад, участники которых обойдут все адреса, где требуется помощь.

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Метки: Ynews   Видео   Сахалин   дожди   затопило   режим чс   стихия   тайфун   южно-сахалинск   
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