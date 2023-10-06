"Вон "Королла" плавает!": Сахалин переживает последствия тайфуна

Сильнее всего пострадал Южно-Сахалинск. В городе введён режим ЧС.
О разгуле стихии спасатели предупредили заблаговременно, сообщив, что у юго-восточного побережья Сахалина, от мыса Свободный до города Макарова, ожидается опасное волнение - четыре метра и более. Тайфун принёс с собой мощный ливень, который обрушился на Южно-Сахалинск в ночь на 6 октября, и город почти сразу "поплыл".
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Затоплеными оказались окраины и частный сектор Южно=-Сахалинска. В некоторых школах города отменили занятия.
Впрочем, о том, что сейчас творится в городе красноречиво свидетельствуют многочисленные видео, которыми местные жители делятся в соцсетях.
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Телеграм-канале сообщил о том, что "без электроснабжения находятся 6 многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2 602 человека", а мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин ввёл режим ЧС на территории всего городского округа.
Градоначальник потребовал от вице-мэров круглосуточного мониторинга ситуации и объявил о создании бригад, участники которых обойдут все адреса, где требуется помощь.
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