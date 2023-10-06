"Вон "Королла" плавает!": Сахалин переживает последствия тайфуна

О разгуле стихии спасатели предупредили заблаговременно, сообщив, что у юго-восточного побережья Сахалина, от мыса Свободный до города Макарова, ожидается опасное волнение - четыре метра и более. Тайфун принёс с собой мощный ливень, который обрушился на Южно-Сахалинск в ночь на 6 октября, и город почти сразу "поплыл".