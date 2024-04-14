Он отрицал свою вину, потом во всём признался.
В пятницу интернет всколыхнула новость о неадеквате, обливающем женщин кислотой. Он орудовал в подмосковном Монино и успел напасть на двоих дам. У них химические ожоги разной степени тяжести. Одной жертве маньяк плеснул ядовитой дрянью в глаза.
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Он конкретно попал по глазам. Все лицо в ожогах. На камерах все видно. Руки также в ожогах, - сообщила пострадавшая.
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Другой девушке облил химией ноги. Ей ещё повезло, что во время нападения, в дело вмешалась пенсионерка и спугнула маньяка. Поэтому он и вылил жидкость на одежду, а не на лицо. Поначалу пострадавшая даже не поняла, что случилось:
Дочка сказала, что во что-то вляпалась и ей жжет ногу. Сняла штаны, они оказались все изъедены химической субстанцией красного цвета. Я начала отмывать ей ногу от этой химии. Когда удалось смыть, я поняла, что это химические ожоги, - рассказала её мама.
Вскоре неадеквата задержали, это 31-летний местный житель. Одно время он работал инженером в лаборатории и преподавал радиотехнику в колледже. Попутно увлекался химией. Сейчас устанавливают состав, которым он обливал женщин и выясняют мотивы гражданина. Вероятно, там не всё в порядке с головой - ему предстоит и психолого-психиатрическая экспертиза.
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На первом допросе он отнекивался, но быстро раскололся. Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». У первой жертвы повреждены глаза, она почти ничего не видит и находится в больнице. Поэтому речь идёт о причинении тяжкого вреда здоровью, а это до 8 лет в колонии. Сейчас маньяк сидит в СИЗО.
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Ну почему нет такого закона - око за око, зуб за зуб?
Сейчас камеры , то, се, если вот 1000% доказана вина какого нибудь маньяка или убивца.
Так казнить его той же смертью, или увечьям что он совершал.
И по тиви. Ночью, с предупреждениями чтоб нервным не смотреть.
Думаю все такие вот маньяки думают соскочат или там посидят и выйдут.
А вот если такому утырку тоже кислотой на мошонку капать, то он если выживет пожалуй подумает и много таких же сильно приуныли...
Другим тто хорошо плескать, но себе то не пожелаешь.
А тут поймают и польют ... и это неизбежность будет а не все эти пожелания в интернетах...