Другой девушке облил химией ноги. Ей ещё повезло, что во время нападения, в дело вмешалась пенсионерка и спугнула маньяка. Поэтому он и вылил жидкость на одежду, а не на лицо. Поначалу пострадавшая даже не поняла, что случилось:

Дочка сказала, что во что-то вляпалась и ей жжет ногу. Сняла штаны, они оказались все изъедены химической субстанцией красного цвета. Я начала отмывать ей ногу от этой химии. Когда удалось смыть, я поняла, что это химические ожоги, - рассказала её мама.

Вскоре неадеквата задержали, это 31-летний местный житель. Одно время он работал инженером в лаборатории и преподавал радиотехнику в колледже. Попутно увлекался химией. Сейчас устанавливают состав, которым он обливал женщин и выясняют мотивы гражданина. Вероятно, там не всё в порядке с головой - ему предстоит и психолого-психиатрическая экспертиза.