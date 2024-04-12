В Подмосковье неадекват облил кислотой двоих женщин

В подмосковном Монино объявился мужик, плескающий химикатом в лица случайных девушек. Первый случай был на Комсомольской улице: пострадавшая возвращалась домой и говорила по телефону. Ей повстречался незнакомец, он пошёл следом, затем обогнал её и плеснул какой-то ядовитой дрянью в глаза. Сейчас пострадавшая в больнице с ожогами глаз и лица.