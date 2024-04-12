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В Подмосковье неадекват облил кислотой двоих женщин

В Подмосковье неадекват облил кислотой двоих женщин

Автор:
12 апреля 2024 16:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Монино   Подмосковье   кислота   нападение   неадекват   
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Одно из нападений попало на видео.

В подмосковном Монино объявился мужик, плескающий химикатом в лица случайных девушек. Первый случай был на Комсомольской улице: пострадавшая возвращалась домой и говорила по телефону. Ей повстречался незнакомец, он пошёл следом, затем обогнал её и плеснул какой-то ядовитой дрянью в глаза. Сейчас пострадавшая в больнице с ожогами глаз и лица.

Второй раз он напал на 16-летнюю девушку на Южной улице - почти весь химикат попал на одежду, но жертва всё равно получила ожоги.

Кислотного сейчас ищет полиция - он засветился на камерах видеонаблюдения, так что бегать на свободе ему осталось недолго. Также проводят экспертизу и устанавливают, чем именно плескался этот мужчина. А пока местные жители предупреждают друг друга об опасности в соцсетях.

Последний раз что-то подобное было в марте 2022 года. Тогда ревнивый парень облил кислотой ухажёра своей бывшей жены.


Но то было адресное нападение из-за ревности (и явных проблем с головой), а здесь - неадекват поливает химической жидкостью случайных прохожих.

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Метки: Видео   Монино   Подмосковье   кислота   нападение   неадекват   
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7  комментариев
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40k
АнтонПолднев Час назад
Весна в разгаре... Хоть бы отлавливали их что ли.
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23k
BiZ Полчаса назад
наьуя это чмо живет?
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1k
Михаил 43 минуты назад
Надеюсь его мужики споличным поймают и содержимое ему в хавальник зальют...
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2k
просто программист 56 минут назад
До чего же больные бывают люди!
Поймать и утилизировать в его же кислоте, что ли
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2785 постов (2738 в горячем)

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