В Подмосковье неадекват облил кислотой двоих женщин

Одно из нападений попало на видео.
В подмосковном Монино объявился мужик, плескающий химикатом в лица случайных девушек. Первый случай был на Комсомольской улице: пострадавшая возвращалась домой и говорила по телефону. Ей повстречался незнакомец, он пошёл следом, затем обогнал её и плеснул какой-то ядовитой дрянью в глаза. Сейчас пострадавшая в больнице с ожогами глаз и лица.
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Второй раз он напал на 16-летнюю девушку на Южной улице - почти весь химикат попал на одежду, но жертва всё равно получила ожоги.
Кислотного сейчас ищет полиция - он засветился на камерах видеонаблюдения, так что бегать на свободе ему осталось недолго. Также проводят экспертизу и устанавливают, чем именно плескался этот мужчина. А пока местные жители предупреждают друг друга об опасности в соцсетях.
Последний раз что-то подобное было в марте 2022 года. Тогда ревнивый парень облил кислотой ухажёра своей бывшей жены.
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Но то было адресное нападение из-за ревности (и явных проблем с головой), а здесь - неадекват поливает химической жидкостью случайных прохожих.
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Поймать и утилизировать в его же кислоте, что ли