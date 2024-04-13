Американская компания придумала способ, как сделать своих сотрудников счастливыми

Ненормированный рабочий день, склочные коллеги, маленькая зарплата, начальник — тиран и бездарность. Это всё становится такой ерундой, если принять простой копеечный американский...
Короче, в США решили, что если сотрудники недовольны условиями работы, то им надо давать так называемые наркотики для вечеринок, такие как МДМА (экстази), псилоцибин (“волшебные” грибы) и кетамин.
Они легализованы и вообще
крайне полезны для здоровья, помогают справиться со стрессом, тревогой, депрессией и нытьем о нехватке денег.
Действительно, зачем нужны деньги, когда всё вокруг - цветной мультик и розовыми драконами и прочими галлюцинациями.
Хорхе Янт, основатель Plexis Healthcare Systems, рассказал The Wall Street Journal, что он начал предлагать своим сотрудникам лечение с помощью наркотиков через благотворительный стартап Entea.
“Я сам экспериментировал с психоделиками и понял, как это может быть полезно людям”, - сказал Янт.
Ну и вообще, в его компании был проведен анонимный опрос на тему, кто сколько тратит на антидепрессанты. Изучив его, бизнесмен решил щедрым жестом поддержать сотрудников и, чтобы они не тратили деньги на лекарства, бесплатно выдавать им наркоту, пардон, психоделическую терапию.
“Использование антидепрессантов среди моих сотрудников и их семей зашкаливало”, - сказал он.
Янт сказал, что, по его мнению, система здравоохранения США делает чрезмерный упор на отпускаемые по рецепту лекарства и считает, что его работники могли бы извлечь пользу из альтернативной терапии.
Шерри Раис, генеральный директор Entea, сообщила, что только за прошедший год более десятка компаний заинтересовались такой методикой повышения радости у своих сотрудников и начали применять методику Хорхе Янт и его стартапа Entea. В планах на этот год - привлечение еще 50 компаний.
Entea предлагает своим клиентам лечение с помощью кетамина, а в ближайшие месяцы сможет оплачивать лечение псилоцибином, если они находятся за пределами штата Орегон или хотят переехать в него, где сейчас разрешено его медицинское применение. Со временем список разрешенных наркотиков планируют расширить, естественно, с разрешения Многопрофильной ассоциации психоделических исследований.
В прошлом году 17% работодателей сообщили, что они инвестируют в решения по психоделической терапии для улучшения психического здоровья своих работников, согласно опросу, проведенному консалтинговой фирмой benefits NFP, на который ссылается WSJ.
Для большего убеждения народа приводят примеры: что мол, вон даже сам Илон Маск, один из богатейших людей в мире, употребляет кетамин по состоянию здоровья — вплоть до того, что заявил, что его употребление препарата выгодно его инвесторам.
Соучредитель Google Сергей Брин заявил, что использовал псилоцибин, в то время как покойный Стив Джобс был ярым сторонником ЛСД.
И вообще, зря что ли, миллиардер Питер Тиль вложил миллионы в ATAI Life Science, фирму, которая занимается использованием галлюциногенов в медицине, а в прошлом году владелец Mets Стив Коэн пожертвовал 5 миллионов долларов MAPS, Многопрофильной ассоциации по изучению психоделиков. Деньги -то отбивать надо.
Вот только часть врачей по-прежнему обеспокоены риском употребления наркотиков. Деб Смоленски, руководитель отдела благополучия и взаимодействия с NFP, сказала, что психическое здоровье стало самой большой проблемой среди клиентов за последние три года, и употребление наркоты не спасет ситуацию.
Источник:
- Американка решила пройти МРТ с заряженным пистолетом
- Врачи из США обеспокоены тем, что за последние 25 лет онкология серьезно "помолодела"
- Лучшие среди худших: какие цели преследует Музей плохого искусства?
- "Пьяные и спящие". В США предрекают рост авиакатастроф из-за авиадиспетчеров, которые не справляются с нагрузкой
- Как 31-летняя наркоманка подарила свое лицо 18-летней самоубийце
А откуда этот любимый сценарий про зомби? - вот оттуда и взяли ))