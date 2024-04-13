Американская компания придумала способ, как сделать своих сотрудников счастливыми

Короче, в США решили, что если сотрудники недовольны условиями работы, то им надо давать так называемые наркотики для вечеринок, такие как МДМА (экстази), псилоцибин (“волшебные” грибы) и кетамин.

Они легализованы и вообще крайне полезны для здоровья, помогают справиться со стрессом, тревогой, депрессией и нытьем о нехватке денег.

Действительно, зачем нужны деньги, когда всё вокруг - цветной мультик и розовыми драконами и прочими галлюцинациями.