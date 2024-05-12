Мужчина с пересаженной от генетически модифицированной свиньи почкой умер через 2 месяца после операции

Он был первым, кто прошёл через такую процедуру.
В марте американские хирурги впервые в мире пересадили человеку свиную почку с модифицированным геномом. Эксперимент провели над 62-летним Ричардом Слейманом.
Он долгие годы страдал от почечной недостаточности и в течение 7 лет сидел на гемодиализе (когда кровь очищают через аппарат «искусственная почка»). До этого Слейману пересаживали донорскую почку, через пять лет она отказала и он вернулся к диализу.
Операция по пересадке свиной почки была уникальной. Предварительно из органа удалили эндогенные свиные ретровирусы, добавили 7 человеческих трансгенов и улучшили иммунологическую совместимость. Всё должно было ок.
Так и получилось.
Почка прижилась и заработала. Пациент даже встал с больничной койки и стал прохаживаться по коридору. Ему даже дали своеобразную гарантию на почку: специалисты заявляли, что она проработает не меньше 2 лет. Потом её можно будет заменить на новый аналог, который будет ещё лучше. Врачи ликовали и говорили, что это революция в медицине - вскоре модифицированные органы поставят на поток и все нуждающиеся в пересадке получат их без всяких проблем.
А потом пациент умер. Со дня операции прошло 7 недель.
Родственники Слеймана на врачей не в обиде:
Их огромные усилия по проведению ксенотрансплантации подарили нашей семье еще семь недель жизни с Риком, и воспоминания, сделанные за это время, останутся в наших умах и сердцах, - заявили они.
Ну а хирурги сказали, что «нет никаких указаний на то, что смерть пациента стала результатом трансплантации». При этом глава отделения трансплантологии Леонардо Риелла признал, что после пересадки у Слеймана началось отторжение, но это купировали с помощью стероидов. А когда его выписывали из больницы, мужчина был весел и жизнерадостен.
Мистер Слейман навсегда останется маяком надежды для нуждающихся в трансплантации бесчисленных пациентов по всему миру, и мы глубоко благодарны ему за доверие, - добавили медики.
Впрочем, Слейман мог умереть и от сопутствующих заболеваний. Например, у него был сахарный диабет и тромбоз. Но скептики считают, что всему виной почка - вокруг генно-модифицированного органа устроили шумиху, а толку от неё оказалось никакого.
Хотя почему никакого? Семь недель пациент с ней всё-таки прожил.
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Да, у каждого врача есть своё кладбище, но прогресс так движется.
Эксперименты следует вначале проводить над животными.