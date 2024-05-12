Мужчина с пересаженной от генетически модифицированной свиньи почкой умер через 2 месяца после операции

Почка прижилась и заработала. Пациент даже встал с больничной койки и стал прохаживаться по коридору. Ему даже дали своеобразную гарантию на почку: специалисты заявляли, что она проработает не меньше 2 лет. Потом её можно будет заменить на новый аналог, который будет ещё лучше. Врачи ликовали и говорили, что это революция в медицине - вскоре модифицированные органы поставят на поток и все нуждающиеся в пересадке получат их без всяких проблем.

А потом пациент умер. Со дня операции прошло 7 недель.