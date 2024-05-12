FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1441 пост • 225 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Мужчина с пересаженной от генетически модифицированной свиньи почкой умер через 2 месяца после операции

Мужчина с пересаженной от генетически модифицированной свиньи почкой умер через 2 месяца после операции

Автор:
12 мая 2024 20:08
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: США   врачи   операция   почка   смерть   трансплантация   
1239
6

Он был первым, кто прошёл через такую процедуру.

В марте американские хирурги впервые в мире пересадили человеку свиную почку с модифицированным геномом. Эксперимент провели над 62-летним Ричардом Слейманом.

×

Он долгие годы страдал от почечной недостаточности и в течение 7 лет сидел на гемодиализе (когда кровь очищают через аппарат «искусственная почка»). До этого Слейману пересаживали донорскую почку, через пять лет она отказала и он вернулся к диализу.

Операция по пересадке свиной почки была уникальной. Предварительно из органа удалили эндогенные свиные ретровирусы, добавили 7 человеческих трансгенов и улучшили иммунологическую совместимость. Всё должно было ок.

Так и получилось.

Почка прижилась и заработала. Пациент даже встал с больничной койки и стал прохаживаться по коридору. Ему даже дали своеобразную гарантию на почку: специалисты заявляли, что она проработает не меньше 2 лет. Потом её можно будет заменить на новый аналог, который будет ещё лучше. Врачи ликовали и говорили, что это революция в медицине - вскоре модифицированные органы поставят на поток и все нуждающиеся в пересадке получат их без всяких проблем.

А потом пациент умер. Со дня операции прошло 7 недель.

Родственники Слеймана на врачей не в обиде:

Их огромные усилия по проведению ксенотрансплантации подарили нашей семье еще семь недель жизни с Риком, и воспоминания, сделанные за это время, останутся в наших умах и сердцах, - заявили они.

Ну а хирурги сказали, что «нет никаких указаний на то, что смерть пациента стала результатом трансплантации». При этом глава отделения трансплантологии Леонардо Риелла признал, что после пересадки у Слеймана началось отторжение, но это купировали с помощью стероидов. А когда его выписывали из больницы, мужчина был весел и жизнерадостен.

Мистер Слейман навсегда останется маяком надежды для нуждающихся в трансплантации бесчисленных пациентов по всему миру, и мы глубоко благодарны ему за доверие, - добавили медики.

Впрочем, Слейман мог умереть и от сопутствующих заболеваний. Например, у него был сахарный диабет и тромбоз. Но скептики считают, что всему виной почка - вокруг генно-модифицированного органа устроили шумиху, а толку от неё оказалось никакого.

Хотя почему никакого? Семь недель пациент с ней всё-таки прожил.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: США   врачи   операция   почка   смерть   трансплантация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Autumn2015 55 секунд назад
Трансплантология это вообще риск даже в отработанных операциях, у знакомой сменили бедро, давно проводимая операция, но! там оказывается надо принимать гормоны и препараты, подавляющие иммунитет , которые и привели женщину к быстрорастущему раку.
Да, у каждого врача есть своё кладбище, но прогресс так движется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Умница-красавица 8 минут назад
То есть, эксперименты над неграм продолжаются…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Рома 20 минут назад
Ну всё правильно.
Эксперименты следует вначале проводить над животными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков 24 минуты назад
Кто-то должен помочь прогрессу. У него не было выхода и он дал согласие на пересадку. Тем самым продлив себе немного жизнь и дав врачам понять, что ни такт и приблизив других больных к возможности излечиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ntvl Полчаса назад
врачам респкет, в пиндосии делать опыты на нигерах, считать рабами и второсортными людьми, это нормально! +/- один нигер это не страшно, зато потом как медицина шагнёт вперёд!!! и действительно, в будующем это может спасти жизни многих людей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 45 минут назад
Ща резко выяснят, что хрюшка была не Гвинейской или Корнуэльской, а обычной розовенькой - и понесётся по второму кругу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Kostick 45 минут назад
смерть наступила результате сна. диагноз - труп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ron 49 минут назад
установить причину смерти не получилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2912 постов (2864 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

304066



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Волгоградской области задержали мужчин, напавших на сотрудников автоинспекции
В Волгоградской области задержали мужчин, напавших на сотрудников автоинспекции
В Москве на Красной площади прошёл парад Победы
В Москве на Красной площади прошёл парад Победы
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Россия#факты#сарказм#милота#день победы#Спасение#реклама
#животные#в мире#забавно#Еда#кот#мойка#Юмор#авария
#история#СССР#интересно#Китай#конфликт#наука#Жизнь#автобус
Вл Флориде робот-хирург убил пациентку Вл Флориде робот-хирург убил пациентку В США умер мужчина, у которого первого во всем мире было пересаженное свиное сердце В США умер мужчина, у которого первого во всем мире было пересаженное свиное сердце Американская компания придумала способ, как сделать своих сотрудников счастливыми Американская компания придумала способ, как сделать своих сотрудников счастливыми Разоблачитель Boeing найден мёртвым Разоблачитель Boeing найден мёртвым Как 31-летняя наркоманка подарила свое лицо 18-летней самоубийце Как 31-летняя наркоманка подарила свое лицо 18-летней самоубийце

На что жалуетесь?

Вернуться