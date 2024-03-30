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Как 31-летняя наркоманка подарила свое лицо 18-летней самоубийце

Как 31-летняя наркоманка подарила свое лицо 18-летней самоубийце

Автор:
30 марта 2024 11:08
Сообщество : Истории
Метки: США   врачи   огнестрел   операция   трансплантация   хирурги   
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Эта история началась в 2014 году, когда 18-летняя девушка решила покончить жизнь самоубийством.

Кейти Стабблфилд в дым разругалась со своим парнем и не придумала ничего лучше, чем выстрелить себе в лицо из охотничьего ружья старшего брата. Симпатичную мордашку моментально превратило в фарш, но девушке умереть было не суждено. Она выжила и внезапно поняла, что жизнь - классная штука и прощаться с ней она больше не намерена.


Чтобы хоть как-то существовать ей пришлось перенести 17 операций, врачи буквально с нуля пытались восстановить ее лицо. В 2017 году было принято решение, уникальное по своей логичности и сложности. Врачи кливлендской клиники решили пересадить Кейти новое лицо от донора. Девушке повезло, врачи с ювелирной точностью сумели снять лицо с умершей от передозировки наркотиками 31-летней Адреи Шнайдер. Эта операция продлилась 15 часов.


Вторая операция заняла еще 16 часов. В общей сложности на исправление ошибки 18-летней дурочки потребовался 31 час непрерывной работы 11 хирургров. Трансплантация началась 4 мая и закончилась 5 мая.



Процедура Кэти включала в себя пересадку кожи головы, лба, верхних и нижних век, глазниц, носа, верхней части щек, верхней челюсти и половины нижней челюсти, верхних и нижних зубов, частичных лицевых нервов, мышц и кожи.

Так она выглядит сейчас. Зрение так до конца и не восстановилось, но женщина сейчас может вести в полне нормальный образ жизни.

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Метки: США   врачи   огнестрел   операция   трансплантация   хирурги   
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7  комментариев
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5k
Владимир 43 минуты назад
Д.Б.
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18k
a_komolow 7 минут назад
""" Процедура Кэти включала в себя пересадку кожи головы, лба, верхних и нижних век, глазниц, носа, верхней части щек, верхней челюсти и половины нижней челюсти, верхних и нижних зубов, частичных лицевых нервов, мышц и кожи. """

Проще было голову поменять!
Без мозгов
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2k
дормидонт 10 минут назад
Зачем спасали?
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14k
..: Атеист :.. 16 минут назад
Ну, есть все-таки 1 плюс у этого - опыт для хирургов делать такие вещи.
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2k
КАКАнгел Полчаса назад
вот до чего доводит неудачный суицид- выстрели она нормально и не умчалась бы. можите распускать сопли но была симпотягой а стала хрен знает что.
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39k
АнтонПолднев 36 минут назад
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