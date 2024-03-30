Как 31-летняя наркоманка подарила свое лицо 18-летней самоубийце

Эта история началась в 2014 году, когда 18-летняя девушка решила покончить жизнь самоубийством.
Кейти Стабблфилд в дым разругалась со своим парнем и не придумала ничего лучше, чем выстрелить себе в лицо из охотничьего ружья старшего брата. Симпатичную мордашку моментально превратило в фарш, но девушке умереть было не суждено. Она выжила и внезапно поняла, что жизнь - классная штука и прощаться с ней она больше не намерена.
Чтобы хоть как-то существовать ей пришлось перенести 17 операций, врачи буквально с нуля пытались восстановить ее лицо. В 2017 году было принято решение, уникальное по своей логичности и сложности. Врачи кливлендской клиники решили пересадить Кейти новое лицо от донора. Девушке повезло, врачи с ювелирной точностью сумели снять лицо с умершей от передозировки наркотиками 31-летней Адреи Шнайдер. Эта операция продлилась 15 часов.
Вторая операция заняла еще 16 часов. В общей сложности на исправление ошибки 18-летней дурочки потребовался 31 час непрерывной работы 11 хирургров. Трансплантация началась 4 мая и закончилась 5 мая.
Процедура Кэти включала в себя пересадку кожи головы, лба, верхних и нижних век, глазниц, носа, верхней части щек, верхней челюсти и половины нижней челюсти, верхних и нижних зубов, частичных лицевых нервов, мышц и кожи.
Так она выглядит сейчас. Зрение так до конца и не восстановилось, но женщина сейчас может вести в полне нормальный образ жизни.
Источник:
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Проще было голову поменять!
Без мозгов