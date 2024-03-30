Как 31-летняя наркоманка подарила свое лицо 18-летней самоубийце

Процедура Кэти включала в себя пересадку кожи головы, лба, верхних и нижних век, глазниц, носа, верхней части щек, верхней челюсти и половины нижней челюсти, верхних и нижних зубов, частичных лицевых нервов, мышц и кожи.



Так она выглядит сейчас. Зрение так до конца и не восстановилось, но женщина сейчас может вести в полне нормальный образ жизни.