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Врачи из США обеспокоены тем, что за последние 25 лет онкология серьезно "помолодела"

Врачи из США обеспокоены тем, что за последние 25 лет онкология серьезно "помолодела"

Автор:
13 января 2024 12:08
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: США   врачи   здоровье   обследования   онкология   рак   
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Если раньше этим страшным заболеванием чаще всего страдали люди в возрасте 55+, то теперь все больше молодых пациентов обращаются к врачам за помощью.

Эта тенденция наблюдается по всему миру. Ученые уверены, что проблема кроется в изменении образа жизни, питания и, естественно, в окружающей среде. По данным федеральных исследований, 5 лет назад в США уровень диагностирования рака у молодых людей моложе 50 лет достиг 107,8 случаев на 100 000 человек. Каждый пятый новый пациент с колоректальным раком был моложе 55 лет. Это на 12,8% больше, чем в 2000 году и вдвое больше, чем в 1995 году.

Исследование BMJ Oncology, проведенное в прошлом году, также отметило резкий глобальный рост числа случаев рака среди молодых людей, особенно в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.


Врачи обеспокоены, поскольку они все чаще сталкиваются с проблемой выявления молодых пациентов, подверженных высокому риску заболевания. Они предполагают, что изменения в образе жизни, такие как снижение физической активности, увеличение употребления синтетических и чересчур переработанных продуктов, а также воздействие токсинов, способствуют увеличению риска онкологических заболеваний среди молодежи.

Многие молодые пациенты получают диагноз на поздних стадиях, что приводит к увеличению смертности среди лиц моложе 50 лет. Как решить эту проблему врачи еще не решили, но призывают проверяться как можно чаще и бережнее относиться к своему здоровью.

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Метки: США   врачи   здоровье   обследования   онкология   рак   
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1  комментарий
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Петр 23 минуты назад
Врачи из США обеспокоены только своим заработком. И создают только ИБД (имитацию бурной деятельности) дабы без этого маркетинг не маркетинг. А проблема на самом деле проста как ясень пень. Гуманойдная жрачка и анусэкология.
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