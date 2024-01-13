Врачи из США обеспокоены тем, что за последние 25 лет онкология серьезно "помолодела"

Исследование BMJ Oncology, проведенное в прошлом году, также отметило резкий глобальный рост числа случаев рака среди молодых людей, особенно в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.

Врачи обеспокоены, поскольку они все чаще сталкиваются с проблемой выявления молодых пациентов, подверженных высокому риску заболевания. Они предполагают, что изменения в образе жизни, такие как снижение физической активности, увеличение употребления синтетических и чересчур переработанных продуктов, а также воздействие токсинов, способствуют увеличению риска онкологических заболеваний среди молодежи.