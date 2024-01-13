Врачи из США обеспокоены тем, что за последние 25 лет онкология серьезно "помолодела"

Если раньше этим страшным заболеванием чаще всего страдали люди в возрасте 55+, то теперь все больше молодых пациентов обращаются к врачам за помощью.
Эта тенденция наблюдается по всему миру. Ученые уверены, что проблема кроется в изменении образа жизни, питания и, естественно, в окружающей среде. По данным федеральных исследований, 5 лет назад в США уровень диагностирования рака у молодых людей моложе 50 лет достиг 107,8 случаев на 100 000 человек. Каждый пятый новый пациент с колоректальным раком был моложе 55 лет. Это на 12,8% больше, чем в 2000 году и вдвое больше, чем в 1995 году.
Исследование BMJ Oncology, проведенное в прошлом году, также отметило резкий глобальный рост числа случаев рака среди молодых людей, особенно в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.
Врачи обеспокоены, поскольку они все чаще сталкиваются с проблемой выявления молодых пациентов, подверженных высокому риску заболевания. Они предполагают, что изменения в образе жизни, такие как снижение физической активности, увеличение употребления синтетических и чересчур переработанных продуктов, а также воздействие токсинов, способствуют увеличению риска онкологических заболеваний среди молодежи.
Многие молодые пациенты получают диагноз на поздних стадиях, что приводит к увеличению смертности среди лиц моложе 50 лет. Как решить эту проблему врачи еще не решили, но призывают проверяться как можно чаще и бережнее относиться к своему здоровью.
Источник:
- Кардиологи назвали 8 продуктов, которые вредны для сердца
- Американка решила пройти МРТ с заряженным пистолетом
- Небольшой рассказ о ВПЧ и почему его надо бояться
- В США умер мужчина, у которого первого во всем мире было пересаженное свиное сердце
- Спасительный юмор и материнская любовь помогли вернуть женщину к жизни